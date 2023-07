BŌL House, la bottega dove pane e companatico sono una cosa sola, apre al Mercato Centrale Torino 

Ancora una novità nell’universo di Mercato Centrale Torino, dopo l’arrivo di diversi nuovi artigiani che hanno animato di novità ed entusiasmo la stagione primaverile della piazza dedicata al buon cibo e al bere bene di Porta Palazzo.

Nel pieno dell’estate, si unisce alla famiglia di Mercato Centrale Torino BŌL House, una bella realtà che porta un carico di ricette golose, dolci e salate, servite all’interno di uno scrigno di pane.

BŌL House nasce dall’intuizione di tre giramondo che nel 2019 hanno voluto portare in Italia un nuovo modo di mangiare ispirato a quanto scoperto durante i loro viaggi, la cucina nel pane.

All’estero non mancano infatti esempi di piatti serviti nel pane, soprattutto antiche ricette della tradizione: dal gulasch ungherese alla zurek polacca, dalla soupe d’oignon francese al clam chowder californiano.

Nasce così il primo locale in Italia dove tutto il menù viene servito nel pane, la BŌL appunto, che da contorno si trasforma in un appetitoso contenitore edibile. La BŌL non è un panino ma uno scrigno di pane speciale, frutto di una ricetta sviluppata con mesi di ricerca e l’aiuto di uno storico panettiere delle Valli di Lanzo per mettere a punto la formula del pane perfetto – croccante fuori e morbido dentro – che viene preparato nel laboratorio artigianale con farine italiane macinate a pietra da filiera biologica.

Il menù cambia in base alla stagionalità con ricette fresche in estate, zuppe e piatti più sfiziosi in inverno e proposte varie fra carne, pesce e vegetariane. Le ricette si accompagnano alla perfezione con il pane per una goduriosa scarpetta dal primo all’ultimo boccone.

In bottega tre formati di BŌL: le regular sono la versione più completa – un piatto unico che sostituisce primo e secondo – le medium sono ideali per un pranzo leggero, mentre le mini – servite in quattro varianti – sono una piccola delizia pensata per gli amanti della condivisione e per coloro che desiderano provare farciture diverse.

Tra le più amate immancabili sono Amor(tadella) – con mortadella, patate saltate, pesto di pistacchi, burratina e glassa di aceto balsamico – e Pulled Pork – con spalla di maiale sfilacciata in salsa BBQ, coleslaw salad, pico de gallo e salsa al pepe nero. Non mancano poi ricette che strizzano l’occhio alla tradizione come Vitello Tonnato, la Pugliesecon stracciatella, cime di rapa e salsiccia, la Bolognese o ancora la Melanzana2 con sugo alla norma, ricotta salata e pesto di melanzana.

