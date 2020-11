Berlino & currywurst

Oggi vi porto a Berlino, dove ci aspetta il re dello street food locale nonché icona gastronomica della città: il currywurst!

E’ nato nel dopoguerra, in un chiosco di Charlottenburg, grazie a una certa Herta Heuwer che si divertì a speziare una salsiccia grigliata con ketchup e curry, ignara che sarebbe diventato il piatto più popolare negli imbiss berlinesi e amato in tutta la Germania.

Dove mangiare i migliori currywurst?

Curry 36, 4 locations, popolari a tutte le ore: https://curry36.de/de/

Curry Wolf delizia con vista dell’Arco di Brandemburgo: https://curry-wolf.de/

Konnopke il più antico imbiss di Berlino, sorvegliato dalla leggendaria Marlene Dietrich: https://www.konnopke-imbiss.de/en

Occhio ai nuovo orari: Lun-ven: 11-17, Sabato: 12-17, Domenica chiuso

Due imbiss sfiziosi?

Zur Bratpfanne, dal 1949, il preferito dai veri berlinesi http://www.zurbratpfanne.de/

Absolut Curry, versione piccante, servito da un camion-bar posteggiato all’uscita Bellevue del Metro.

Orari: dalle 10 alle 19, 30 Domenica chiuso

Abbandoniamo per un attimo l’abbuffata di salsiccia… per scoprire le attrazioni di questa spettacolare città.

Da non perdere

• Reichstag

• Memoriale dell’Olocausto

• I quartieri trendy Prenzlauer Berg e Kreuzberg

• Il Muro

• Checkpoint Charlie

• Porta di Brandeburgo

• Il Duomo

• Tiergarten

• Alexanderplatz e la Torre della Televisione

L’Isola dei Musei

Uno spettacolare insieme composto da cinque grandiosi musei, patrimoni UNESCO.

L’Altes, il Neues, il Pergamon, il Bode e l’Alte Nationalgalerie. Imperdibili!

Vi sarà utilissima la Berlin WelcomeCard che offre ingressi e trasporti gratuiti oltre a sconti, mappe e indirizzi utili. E’ acquistabile in diversi punti della città oppure online.

Dove dormire

Per evitare sorprese, mi sono affidato a due grandi e collaudate catene alberghiere e ho scelto due strutture centrali, moderne, accoglienti e di ottima qualità-prezzo.

Mercure Wittenbergplatz fa parte della possente catena Accor, con strutture in tutto il mondo.

Ottimo servizio, camere accoglienti, design contemporaneo e meticolosa attenzione a igiene e sanificazione, nonché tutte le attenzioni dovute in questi tempi di Covid.

L’etichetta ‘all safe’ rispetta i nuovi protocolli di pulizia migliorati e garantisce misure igieniche e di prevenzione per la sicurezza degli ospiti, dalla sanificazione degli ambienti fino al cibo del breakfast che viene scrupolosamente servito in contenitori sigillati: augurio, fin dal risveglio, di una giornata serena.

L’hotel si affaccia sulla omonima piazza, il metro è a due passi, e si trova giusto di fianco all’iconico KaDeWe, un colossale grande magazzino nato nel 1907 e tuttora meta preferita per lo shopping, mentre all’ultimo piano trionfa un colossale paradiso gourmet, con botteghe, spacci, mercati, ristoranti, vini e cibi da tutto il mondo.

25hours Bikini Hotel Berlin

Funky, giovani, divertenti, pieni di sorprese, gli hotel 25hours, distribuiti in mezza Europa, non deludono mai. Il Bikini, vicinissimo al grandioso Zoo, si ispira a un viaggio nella jungla: amache-relax, scimmiette in pelouche gadgets, e biciclette in affitto (ideali per visitare la città).

Eco-friendly anche nella SPA e negli spazi pubblici, pieni di verde, vetro e tubi a vista e il soffitto industriale lasciato intatto.. Le camere sono altrettanto eccentriche e tendenzialmnte e di tendenza, la mia, piuttosto essenziale, aveva un’isolita doccia a vista affacciata su una meravigliosa panoramica dello Zoo.

Al 10 ° piano, con una vista spettacolare di Berlino troverete il ristorante NENI guidato dallo Chef Christian Drewitsch che propone un mosaico culinario dalle influenze austriache, mediterranee, medio-orientali, con un tocco di ccucina israeliana. L’ingrediente più importante è la condivisione tra commensali e una tavola dove tutti possono provare un po ‘di tutto.

Info e siti web da consultare

Visit Berlin ( www.visitberlin.de/it )

) Berlin Welcome Card ( www.berlin-welcomecard.de/it )

) Mercure Wittenbergplatz Hotel ( https://all.accor.com/hotel/9147/index.en.shtml )

) 25hours Bikini Hotel ( https://www.25hours-hotels.com/en/hotels/berlin/bikini-berlin )

Autore & Credits

Cesare Zucca

Credit Photo Cesare Zucca