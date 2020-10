AFFINI non si arrende, parte il progetto “Millenium”

Dodici drink a numero limitato e altrettanti bicchieri personalizzati da collezionare per rendere omaggio ai protagonisti del primo decennio del 2000: si parte il 2 novembre con l’“Obama – Mama”

Un progetto per raccontare un decennio importante, ricco di personaggi – icona, di nuovi stili di vita e nuove mode. Una vera e propria experience, per reagire alla crisi attuale dovuta a Covid-19 e alle nuove restrizioni, regalando un sorriso attraverso sapori mixati, la voglia di giocare con la fantasia e la riscoperta in chiave drink di uomini e donne che hanno fatto la Storia.

Parte con questi presupposti “Millenium”, la nuova originale idea del brand Affini che strizza l’occhio agli adolescenti del primo decennio degli anni 2000 e, più in generale, a tutti gli amanti del bere responsabile e di qualità.

Un vero e proprio viaggio nel tempo scandito da dodici drink, totalmente nuovi e creativi e che si ispirano, per poi rivisitarli, a cocktail classici. Ogni proposta “Millennium” sarà a numero limitato di 100 e sarà accompagnata da altrettanti bicchieri personalizzati che i cento fortunati e tempestivi consumatori potranno portarsi a casa come ricordo o per creare una loro intrigante collezione.

I cocktail Millenium saranno lanciati ogni due settimane. Viste le attuali restrizioni imposte dal Governo, potranno essere assaporati presso il locale Affini Porta Palazzo Riv.2, in Piazza della Repubblica 3 (orario 8-18) oppure ritirati in formula take away insieme al bicchiere personalizzato. Fino a quando non si tornerà alla normalità o fino a quando non verranno modificate le restrizioni, infatti, il Gruppo Affini terrà aperto soltanto il locale di Porta Palazzo con le sue colazioni, i suoi pranzi e gli aperitivi “anticipati”. Una decisione nata per concentrare bene le forze e garantire una proposta di alta qualità nonostante le difficoltà.

Ad “aprire le danze”, lunedì 2 novembre, sarà il cocktail “Obama – Mama”, in omaggio all’ex Presidente degli USA Barack Obama, uno dei protagonisti indiscussi dell’inizio del secolo, ma anche al drink Bahama Mama reso famoso nella serie TV Scrubs.

Obama Mama è un esotico mix di rum, banana e cacao, omaggio alle origini hawaiane del Presidente Obama, da gustare la domenica pomeriggio, immaginando il mare, al pensiero “Yes, weekend!”.

Nelle settimane successive Millennium porterà alla ribalta altri personaggi cult nei loro ambiti di competenza, da Eminem a Kobe Bryant, da Dawson’s Creek al Gladiatore solo per citarne alcuni.

Alla regia del progetto Millennium e dietro il bancone, tra shaker e metal pour, c’è Michele Marzella, head Barman del Gruppo Affini, in compagnia del suo collega Martin Marchetti, mentre la grafica dei bicchieri è stata realizzata dal disegnatore torinese Francesco Lo Pomo.

“Il Progetto “Millennium” è partito mesi fa da una semplice idea e si è sviluppato attraverso un intenso e stimolante lavoro di preparazione – spiega Michele Marzella – Abbiamo pensato attentamente a come legare una peculiarità, o l’assonanza del nome, di un personaggio, un film o una canzone celebri degli anni zero. Ci piaceva l’idea di creare un legame con i nostri clienti, di poter creare degli oggetti per loro. Per questo abbiamo contattato Francesco Lo Pomo, studiato attentamente le grafiche e pensato di apportarle in una serie di bicchieri personalizzati, come quando da piccolo compravo la Nutella per farne “collezione”. Il nostro obiettivo è che il cliente giochi insieme a noi e possa usare i nostri bicchieri anche a casa, magari assegnando questo o quel personaggio all’ospite desiderato.”

“Con Millennium vogliamo offrire ai nostri Clienti un’experience totalmente nuova. Li vogliamo accompagnare in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, alla scoperta del nostro passato e di nuovi sapori – Prosegue Davide Pinto, proprietario del Gruppo Affini – I cocktail di Millennium vanno oltre la classica drink list di Affini e sono a numero limitato, così come i loro bicchieri. Come tutte le cose belle, Millennium avrà un inizio e una fine: è nato per emozionare, per creare nuovi stimoli e regalare sapori intensi. È nato per includere e abbracciare idealmente tutti i nostri amici e clienti attraverso un progetto esclusivo e fantasioso. Perché anche in questo periodo non è facile essere Affini, ma è dannatamente bello”.

OBAMA MAMA

“All this we can do, all this we will do”

2009, Barack Obama diventa il 44esimo presidente degli stati uniti d’America, il primo afroamericano.

Lo yes we can, simbolo della campagna elettorale del nativo di Chicago diventa un mantra ripetuto in tutto il globo.

Andre Agassi pubblica Open la sua autobiografia dove svela il lato umano di un campione infinito.

Al cinema Danny Boyle emoziona il mondo con “The milionarie” e il mai troppo compianto Heat Ledger rice il primo oscar postumo della storia per il suo “Joker”.

In Italia si piangono le vittime del terribile terremoto de L’Aquila e Roma ospita i mondiali di nuoto e la finale di Champions League.

Obama è il primo presidente afroamericano, e Obama Mama è il primo drink della serie Millennium. Un esotico mix di rum, banana e cacao, omaggio alle sue origini hawaiane, da gustare la domenica pomeriggio, immaginando il mare, al pensiero “Yes, weekend!”

Redazione Centrale TdG