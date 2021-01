La più importante competizione mondiale sull’olio EVO.

Sono partite a metà Dicembre 2020 le iscrizioni per il concorso LODO per l’emisfero Nord sul sito ufficiale lodo-guide.com.

Le aziende potranno partecipare alla competizione con un massimo di 10 oli e il primo dei 3 step di selezione avverrà sul territorio per garantire il coinvolgimento delle maggiori Associazioni e/o delegazioni professionali di categorie italiane ed estere di assaggiatori professionisti.

Le Semifinali avverranno dal 8 al 12 marzo 2021, durante questa fase gli oli verranno testati da un panel di 32 assaggiatori provenienti dalle Associazioni o dalle Delegazioni di assaggiatori professionisti coinvolte.

La fase finale, si terrà a Milano dal 29 al 30 Marzo 2021, in questi giorni la giuria sarà composta dai rappresentanti e referenti delle Associazioni/Delegazioni coinvolte.

Avranno accesso a questa fase i “Lodevoli”.

La seconda fase per l’Emisfero SUD, invece, partirà ad Aprile 2021 per concludersi a Luglio 2021.

Il metodo di valutazione si baserà sullo studio comparato di tre fattori:

analisi chimiche

analisi sensoriali

l’analisi della/e cultivar che si identifica o identificano maggiormente con le caratteristiche della/e cultivar stessa/e, sposando il territorio di vocazione.

La valutazione:

1 Orciolo –> OTTIMO

2 Orcioli –> ECCELLENTE

3 Orcioli –> LODEVOLE

Stella: le Aziende che hanno espresso un’ottima qualità per tutti gli oli presentati alle selezioni.

Ai Vincitori verrà assegnato

un Orciolo d’Oro

per i Premi Speciali – sarà assegnata la LODE.

Logo Guide 2022: un progetto QG “Qualifying Gourmet”

Il concorso per la selezione dei migliori oli sfocerà nella creazione della prima edizione cartacea bilingue LODO GUIDE 2022 che verrà pubblicata e distribuita a partire dalla fine del 2021.

LODO GUIDE sarà diversa dalle solite guide:

le valutazioni saranno integrate da recensioni attraverso brevi descrizioni di aziende, luoghi, profumi, sapori, e persone

LODO GUIDE è un “libro” che, oltre a dare forte risalto alla territorialità dell’extravergine d’oliva d’eccellenza in tutte le sue sfaccettature, racconterà le emozioni di ciò che una bottiglia d’olio regala e la passione di chi lo produce.

Una guida che proporrà le migliori realtà aziendali olivicole mondiali ed i suoi “maestri”, i loro volti, i loro sacrifici.

Grazie a questa guida i lettori conosceranno i volti dei produttori, ascolteranno le loro storie, leggeranno le parole di chi l’olio lo vive e ne fa vocazione.

Non solo una guida, ma anche un imponente progetto FOOD con la collaborazione di molti chef Stellati

Per il RED CARPET AWARD

Chef Tommaso Arrigoni di Innocenti Evasioni di Milano 1 Stella Michelin

di Innocenti Evasioni di Milano 1 Stella Michelin Chef Kotaro Noda – Faro Tokyo 1 Stella Michelin – Bistrot 64 Roma 1 Stella Michelin

– Faro Tokyo 1 Stella Michelin – Bistrot 64 Roma 1 Stella Michelin Chef Claudio Sadler di Ristorante Sadler 1 Stella Michelin

Per il premio THE CHEF’S CHOICE

Chef Mauro Uliassi di Ristorante Uliassi a Senigallia 3 Stelle Michelin

I volti dell’olio: progetto fotografico con il fotografo internazionale Gianmarco Chieregato

Il fotografo internazionale Gianmarco Chieregato ritrarrà il volto dei patron delle aziende vincitrici di un Riconoscimento.

Una proposta visiva importante, che, pubblicata in guida, comunicherà attraverso i volti, la passione, il sacrificio e l’amore per la propria terra. Ritrarre un volto è arte, così come arte è la capacità di produrre e affinare un’extravergine unico ed eccellente.

Altri progetti correlati

Un progetto musicale. Arte di produrre, arte d’ascoltare. Partendo dalla concezione base di nascita di una guida, strumento che indica la direzione e la meta da raggiungere, è dedicata al suo interno la colonna sonora che accompagnerà il viaggio. A ogni azienda sarà dedicato un pezzo musicale rappresentante la sua realtà produttiva.

Uno sguardo moderno e innovativo: uno speciale riconoscimento il DESIGN AWARD sarà assegnato da Gisella Borioli – autorità indiscussa internazionale trasversale fra arte, moda, e design – all’azienda che presenterà il packaging più innovativo e accattivante.

Un’attenzione particolare al mondo femminile con il PINK PLANET AWARD: un riconoscimento che sarà assegnato da Donatella Cinelli Colombini – ideatrice di Cantine Aperte e Presidente Nazionale delle Donne del Vino – a una Azienda “al femminile” che dimostri di portare avanti un lavoro con coraggio e tenacia, in un ambiente imprenditoriale non sempre favorevole.

Ogni singolo olio e ogni azienda in guida sarà accuratamente selezionata ed esaminata da giurie professionali.

LODO si propone come un percorso professionale rigoroso e selettivo, nel quale l’attenzione si focalizza sulla costruzione di un contesto completo, sintetizzando un’associazione di elementi in un complesso organico e funzionale, che, distinguendosi da tutto ciò fino a oggi proposto, diventerà un punto di connessione e di rappresentanza oltre che un importante riferimento commerciale, nel quale eccellenza ed esclusività saranno parte integrante e distintiva.

A chi è rivolta la Lodo Guide?

Non solo alle platee specifiche e ai professionisti di settore, ma anche al grande mondo del consumo gourmet privato.

Interessante lettura anche per i professionisti di settore food & beverage (chefs, giornalisti, critici gastronomici, influencers, bloggers, buyers), per contesti informativi e culturali, eventi fieristici e promozionali, per le scuole di settore, per gli istituti alberghieri e per tutti gli appassionati della cucina di qualità.

LODO rappresenta inoltre un mezzo di promozione per le aziende olivicole stesse e per tutte le strutture di ristorazione che vogliano utilizzare un prodotto alimentare di altissima qualità.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Paolo Picciotto, Giovanni Castel