Aromatica, Diano Marina celebra le eccellenze gastronomiche

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio, Diano Marina tornerà a essere il cuore pulsante dell’enogastronomia ligure con la dodicesima edizione di Aromatica, la rassegna dedicata alle erbe aromatiche e alle eccellenze del territorio. Un weekend imperdibile per appassionati di cucina, produttori di qualità e grandi nomi dell’enogastronomia.

L’evento ospiterà oltre 100 espositori che animeranno il centro della città con una ricca selezione di prodotti tipici e specialità gastronomiche, tra cui food truck pronti a soddisfare tutti i palati per un pranzo all’aria aperta. Tra le attrazioni principali 15 cooking show, durante i quali chef rinomati mostreranno al pubblico tecniche e segreti per esaltare i sapori delle materie prime locali.

Non mancheranno momenti di alta cucina con le attese cene a 4 mani, con la collaborazione tra grandi ospiti e resident chef per offrire esperienze culinarie uniche. Sono previste tre serate speciali dedicate a questi eventi esclusivi.

E non solo: Aromatica è anche concorsi di cocktail, esibizioni di bartenders, promozione di piatti speciali nei ristoranti, focaccerie con ricette singolari, vetrine allestite, competizioni sportive sul territorio. Tutta la città e il comprensorio partecipano.

A rendere ancora più coinvolgente la manifestazione, il concerto spettacolo con l’esibizione di Alis Ray, nome d’arte di Annalisa Stecconi, cantautrice il cui percorso artistico è profondamente intrecciato con il suo viaggio interiore. Dopo aver pubblicato diversi singoli, nell’aprile del 2024 Alis Ray ha lanciato il suo primo album, intitolato “Fuori dai Sogni“. Il 19 giugno 2024 ha avuto l’onore di aprire il concerto di Vasco Rossi a Milano allo Stadio San Siro.

Per gli amanti della lettura e della cultura gastronomica, Aromatica ha in programma anche una ventina di eventi tra presentazioni, laboratori e degustazioni.

Tra gli ospiti spiccano nomi importanti come Eleonora Riso, chef e divulgatrice culinaria (vincitrice di MasterChef Italia 13), e Tinto, conduttore radiofonico-televisivo e autore, presenti per la tre giorni dell’evento. Inoltre Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e imprenditore del settore agroalimentare; Teo Musso, pioniere della birra artigianale italiana, fondatore e titolare del Birrificio Baladin; Michelangelo Mammoliti, chef italiano stellato, allievo dei migliori italiani e francesi, nel 2021 è stato Miglior Chef dell’anno secondo la Guida di Identita` Golose; Adrien de Crignis, giovane chef emergente italo-francese noto per la cucina innovativa e stretto collaboratore di un guru quale Alain Ducasse; Alessandro Di Zio, docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e forager per grandi chef.

Un appuntamento imperdibile sarà la tappa del Pesto Championship, per la terza volta a Diano Marina, con appassionati e improvvisati che si sfideranno nella preparazione del miglior Pesto Genovese al Mortaio. Il vincitore parteciperà alla finale del Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio che si svolgerà a Genova nel 2026, al termine di gare eliminatorie organizzate in tutto il mondo.

Aromatica 2025 (9-11 maggio), con il suo format consolidato all’interno del quale ogni anno si alternano nuovi protagonisti, si preannuncia quindi come un evento straordinario, capace di unire tradizione e innovazione in un contesto unico – il Golfo Dianese e in particolare il centro pedonale di Diano Marina – dove i profumi e i sapori della Riviera Ligure saranno le star assolute. Un’esperienza imperdibile per chi ama la buona cucina e vuole scoprire il meglio delle eccellenze.

INFO PRATICHE

9-11 maggio 2025 – Centro pedonale di Diano Marina -Ingresso libero

www.aromaticadianese.it – +39 335 838 6433 – aromaticadianese@gmail.com

“Aromatica – afferma Cristiano Za Garibaldi, Sindaco di Diano Marina – è diventata un punto fermo nella programmazione degli eventi di Diano Marina, non solo per la sua capacità di attrarre visitatori, ma per il valore che restituisce al nostro territorio. Con questa manifestazione mettiamo in rete produttori, operatori turistici, istituzioni e cittadini, costruendo una vetrina che unisce tradizione e promozione economica. È un’occasione concreta per lavorare insieme, generare indotto e rafforzare l’identità del nostro territorio ed è un invito a tornare, a esplorare con calma le nostre colline, i borghi, i sapori e le storie che rendono unico il Golfo Dianese”.

“Aromatica – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – è una delle rassegne più significative per la promozione del patrimonio agroalimentare della Liguria. Un evento che unisce tradizione, eccellenza e innovazione, valorizzando il basilico, le erbe aromatiche e i prodotti tipici del nostro territorio, simboli di un’agricoltura sostenibile e identitaria. È con grande orgoglio che sosteniamo una manifestazione capace di generare economia, cultura e turismo di qualità. I numeri parlano da soli: oltre 120 produttori, 40 eventi, 20 cooking show e più di 20.000 visitatori attesi. Un sentito ringraziamento va al Comune di Diano Marina e a tutta l’Amministrazione, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, a Gestioni Municipali SpA, agli sponsor e a tutti coloro che rendono possibile questa straordinaria edizione. Aromatica è un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti, un esempio concreto di come si possa fare sistema per raccontare e promuovere al meglio le ricchezze della nostra Liguria”.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, coprotagonista di questa manifestazione ormai consolidata e fiore all’occhiello per tutto ciò che riguarda l’agroalimentare, l’enogastronomia e l’utilizzo delle erbe aromatiche – ha dichiarato il presidente Enrico Lupi – conferma il suo impegno nella valorizzazione delle eccellenza attraverso il supporto a tutte le aziende presenti. Diano Marina si conferma cornice della tre giorni dedicata alle peculiarità del nostro territorio. L’offerta, potenziata anno dopo anno, continua ad attirare visitatori italiani e stranieri, anche del mondo della comunicazione, catturati dal potenziale e dalla capacità produttiva dei nostri agricoltori in tema di aromatiche ed alimentare. Ampio spazio verrà riservato alla maestria di chef di altro profilo che si spalmerà nei ristoranti, nei bar e nei cocktail a base di erbe aromatiche. Non mancheranno momenti di approfondimento a tema. Tra questi tengo particolarmente a segnalare la tappa del tour del progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, promosso dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria nell’ambito del Gruppo di Azione Locale “Riviera dei Fiori” – Progetto 16.4.1.4.1. I protagonisti dell’intera filiera agroalimentare e i rappresentanti delle associazioni di categoria, nel corso della giornata inaugurale, venerdì 9 maggio, avranno modo di raccontare le proprie esperienze e presentare le più significative iniziative in cantiere. Le interviste saranno realizzate direttamente nell’area pedonale in corso Roma, dove sarà allestito un salotto, anche a beneficio dei visitatori più curiosi e interessati, che potranno seguire gli interventi dal vivo e porre domande ai presenti. Una tre giorni in cui verrà coinvolto l’intero tessuto commerciale cittadino a partire dalle attività ricettive capaci di garantire la massima qualità nell’accoglienza. Un centinaio gli espositori che animeranno le vie del centro storico della città pronto a diventare un palcoscenico a cielo aperto. La Camera di Commercio Riviere di Liguria – prosegue il presidente Lupi – svolge ad Aromatica un prezioso ruolo da collante tra i tanti protagonisti coinvolti a dimostrazione di quanto si riveli fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato.”

“Aromatica – conclude Luca Spandre, Assessore al Turismo del Comune di Diano Marina – è il nostro biglietto da visita sensoriale: un’esperienza che coinvolge gusto, olfatto e vista, trasformando Diano Marina in un palcoscenico di eccellenze. Non è solo un evento enogastronomico, ma un viaggio attraverso la cultura, la tradizione e l’innovazione del nostro territorio. Con oltre 90 espositori, chef stellati e un programma ricco di eventi, Aromatica è l’occasione perfetta per mostrare al mondo la passione e la qualità che caratterizzano la nostra Riviera. Invitiamo tutti a vivere questa esperienza unica, dove ogni aroma racconta una storia».

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali, con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora.

L’evento – organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di partner qualificati: Supermercati Arimondo Pam ed Eurospin (main sponsor), Frantoio Venturino, Il Giardino dell’Edilizia, Banca d’Alba, Frantoio Sant’Agata d’Oneglia, Generali Assicurazioni Piazza Rossini Imperia (sponsor).

Aromatica si avvale anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della Prefettura e della Provincia di Imperia.

Info e programmi clicca qui: www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/Programma-e-eventi.pdf

Redazione Centrale TdG