Capannelle

 Gaiole in Chianti (SI) – web.capannelle.it

Azienda situata a Gaiole in Chianti, pittoresca cittadina immersa in un paesaggio affascinante e storico centro di produzione del Chianti Classico.

Ha 16 ettari di vigneto e produce 80.000 bottiglie. La gamma dei vini di Capannelle, prodotta con i vitigni Sangiovese, Malvasia Nera e Chardonnay, è supervisionata da Simone Monciatti, enologo di Capannelle dal 1984. Sette le tipologie: due IGT – il Solare, nato dall’unione di Sangiovese con Malvasia Nera e il celebre 50&50, realizzato dal 1988 con 50% di Sangiovese di Capannelle e 50% Merlot del famoso produttore Avignonesi di Montepulciano – la DOCG Chianti Classico, che comprende un Chianti Classico Riserva e una Gran Selezione, uno Chardonnay e un Rosato, oltre a un pregiato Olio Extra Vergine d’Oliva e una Grappa di Chianti Classico.

Per i vini di annata e per la conservazione delle verticali dei clienti più esigenti, è stato realizzato un vero e proprio caveau blindato che ospita 8.000 bottiglie a temperatura e umidità costantemente controllate e registrate da uno strumento certificato.

Rosato Toscana IGT | Capannelle

Caratteristiche del vino

Cantina che da 45 anni è una delle realtà più interessanti nel panorama vinicolo italiano e simbolo di eccellenza nel territorio del Sangiovese, produce questo rosato di Sangiovese in purezza, con vinificazione a temperatura controllata in tini d’acciaio per un totale di 5.000 bottiglie di Rosato IGT con gradazione 13,5% in volume. Nel corso degli anni c’è stata anche una positiva evoluzione nel colore passato da un aranciato buccia di cipolla intenso al bel rosato attuale.

Colore: rosa chiaro brillante e limpido.

Bouquet: iniziali note agrumate e di erbe aromatiche, aumenta di complessità e intensità olfattiva sprigionando sentori di pepe bianco, accenni di miele e un’intrigante rimando di leggera affumicatura.

Sapore: in bocca è asciutto e intensamente gradevole, con buona acidità e sapidità e freschi accenti minerali, emerge una lieve note mielata, ma spiccano i frutti rossi con leggera acidità quali il ribes, la fragola e il lampone, nel finale una piacevole sfumatura di menta apre a una buona persistenza. Seducente.

Abbinamento consigliato: sicuramente con pesce crudo, sushi, ostriche e piatti di pesce. Ideale con antipasti salati e primi con pomodoro fresco; secondi di carni bianche, formaggi sia freschi sia di media maturazione e con erborinati non troppo intensi. Pur essendo un vino di un certo costo, non è dissacrante abbinarlo ad una gustosa pizza.

 Paolo Alciati