VINO ROSATO Rosa di Primitivo IGP

Varvaglione 1921

 Leporano (TA) – varvaglione.com

La più grande azienda pugliese a conduzione familiare è a una spanna dal tagliare il traguardo del primo secolo di storia. Focalizzata quasi esclusivamente sui vini da vitigni autoctoni tipici del Salento – dai bianchi Fiano, Malvasia Bianca e Verdeca ai grandi rossi come Primitivo, Negroamaro, Aglianico e Malvasia Nera – è a conduzione biologica sin dal 2010 grazie ad un progetto dell’Università di Roma “Tor Vergata” che, insieme all’Università di Udine, la monitora sistematicamente con rigorosi sistemi di controllo qualità. “Lu Salentu: lu sule, lu mare, lu ientu”, è il famoso detto popolare che descrive meravigliosamente questo magnifico territorio e i loro vigneti, coltivati ancora con l’antico metodo dell’alberello pugliese per godere appieno dei raggi solari, raccolgono i benefici di un clima ideale concentrando profumi, acidità e sapidità per la maturazione perfetta dei grappoli.

Rosa di Primitivo IGP – “Idea” 2019





Caratteristiche del vino

I tre simboli salentini e pugliesi – il sole, il mare, il vento – sono riprodotti come simbolo distintivo nell’etichetta disegnata come un francobollo e per Varvaglione 1921 il nome Idea, dato a questo rosato da uve Primitivo, rappresenta proprio la loro “idea” della Puglia. Viene ottenuto con una breve criomacerazione e successiva pressatura soffice con fermentazione a temperatura controllata di 15°C – 16 °C. e affinamento in acciaio con sospensione periodica delle fecce.

Colore: rosa cerasuolo carico e brillante, per differenziarsi e non omologarsi dai rosati tenui ormai molto, forse troppo, di moda e poco identitari.

Bouquet: fruttato con piacevoli note balsamiche mentolate. Profumo fresco di piccoli frutti rossi, melograno e ciliegia e sentore di dolce anguria.

Sapore: il sorso, dall’evidente acidità e sapidità, è piacevole e invitante, intriso di frutti rossi. Di buon corpo e con un tannino delicatissimo ed elegante, chiude con freschezza e persistenza e un elegante ammandorlato.

Abbinamento consigliato: è un vino versatile, da aperitivo e tutto pasto. Indicato per crostacei e antipasti di pesce, primi con pomodorini alla crudaiola o paste ripiene con sughi leggeri, pesci al vapore e alla brace, carni bianche, latticini freschi, mozzarelle pugliesi, ma sicuramente ottimo con la pizza.

 Paolo Alciati