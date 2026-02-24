Vinibuoni d’Italia ospite di SACMI a Imola per la premiazione delle Corone 2026

Presentazione dell’edizione 2026 della guida e consegna dei diplomi di merito alle Corone di Vinibuoni d’Italia e del progetto “Oggi le Corone le decido io” e ai vini più votati nei concorsi “Vota la tua Sparkling Star” e “Drink Pink”

Mercoledì 25 Febbraio 2026 Vinibuoni d’Italia, la guida edita dal Touring Club Italiano, sarà ospite di SACMI nella prestigiosa cornice dell’Auditorium 1919 della sede di Imola (BO). A partire dalle 11.00 prenderà avvio l’evento di presentazione della nuova edizione della guida, con la presenza dei curatori nazionali e dei coordinatori regionali.

La ventitreesima edizione della guida conferma la crescita nella qualità e nella quantità dei campioni degustati: oltre 35000, con 1933 aziende selezionate e 6609 vini recensiti, tra cui spiccano 730 Corone, assegnate dai coordinatori regionali ai migliori assaggi individuati nelle selezioni.

Alcuni dei vini coronati, che in virtù del riconoscimento hanno preso parte alle degustazioni delle Finali Nazionali, sono stati ulteriormente premiati dalle commissioni parallele delle finali, composta da giornalisti e operatori del settore nell’ambito del progetto “Oggi le corone le decido io”.

Dopo la consegna dei diplomi di merito ai TOP 300 svoltasi a Merano, l’evento di Imola sarà dedicato alla premiazione delle Corone di Vinibuoni d’Italia e delle Corone del progetto “Oggi le corone le decido io”.

Saranno inoltre consegnati i riconoscimenti per i vini più votati nei concorsi “Vota la tua Sparkling Star”, dedicato agli spumanti italiani e realizzato ogni anno a Vinitay in collaborazione con Verallia, e “Drink Pink”, dedicato ai vini rosati e realizzato a Roma in collaborazione con Vinòforum.

L’evento sarà anche occasione di confronto e approfondimento sui principali temi di interesse per il settore, con gli interventi di SACMI e dei partner della guida Rastal, Repower, Sef, Verallia e Vinòforum.

«Siamo lieti di accogliere nuovamente Vinibuoni d’Italia a Imola per un appuntamento che unisce cultura, territorio e visione industriale. La valorizzazione delle eccellenze enologiche italiane è un momento di confronto importante per chi, come SACMI, guarda al futuro partendo da radici solide. Il mondo del vino dimostra come il rispetto per la terra, l’attenzione alla qualità e la capacità di innovare possano procedere insieme, diventando un modello concreto di sviluppo responsabile e duraturo», dichiara il Presidente di SACMI, Paolo Mongardi.

«Vinibuoni d’Italia torna con grande piacere a Imola.», dice la direttrice responsabile della guida Chiara Busso, «Ringraziamo per l’ospitalità SACMI, con cui abbiamo condiviso negli anni molte occasioni di promozione del vino italiano anche in contesti internazionali. La premiazione delle eccellenze selezionate è sempre un momento importante per la guida ed è anche l’occasione per presentare le tappe del lavoro di promozione degli autoctoni e degli spumanti italiani che Vinibuoni d’Italia porta avanti tutto l’anno. L’appuntamento del 25 febbraio rappresenta anche un punto di partenza per proiettarci già fin d’ora nei lavori e nelle novità per la prossima edizione, con la presentazione de nuovo ruolo di Alessandro Brizi, che affiancherà i curatori nazionali Mario Busso e Alessandro Scorsone»

Alla presentazione e premiazione seguirà una straordinaria degustazione delle oltre 400 etichette premiate, accompagnate da salumi Levoni e altre eccellenze gastronomiche.

Per accedere all’evento le aziende, gli operatori della ristorazione e della stampa possono richiedere l’accredito all’indirizzo eventi@vinibuoni.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Redazione Centrale TdG