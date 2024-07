Vibes…good vibrations ai piedi della Mole Antonelliana

Da quasi un anno in centro a Torino si gustano le buone vibrazioni di Vibes. È un locale talmente vicino, o meglio, proprio sotto la Mole Antonelliana che se vuoi vedere la stella posta sulla sua cima del monumento simbolo di Torino devi uscire dal locale e alzare lo sguardo in verticale.

Vibes è, senza voler essere blasfemi, uno e trino: ristorante, cocktail bar e caffetteria pasticceria ed è sempre aperto, tutti i giorni dalle 7 del mattino per la colazione, poi per il pranzo e fino alle 16 per il tè, dal lunedì al mercoledì, mentre dal giovedì alla domenica è “open” fino alle 23,30, anche per la cena, ma il loro cocktail bar serve drink alcolici ed analcolici tutto il giorno e la sera ci si può immergere nel loro Mixology World…

Fabrizio Rolando e sua moglie Victoria hanno acquisito il locale -già esistente da tempo- ad agosto 2023 mantenendo invariata la sala e gli arredi.

Forte di un trascorso manageriale nell’automotive e negli acquisti per grandi aziende, prima in Italia e successivamente all’estero, dopo oltre dieci anni passati tra Belgio e Svizzera l’amore di Fabrizio per Torino ha avuto il sopravvento e l’ha portato alla decisione di cambiare vita, pur rimanendo sempre in ambito imprenditoriale ma nella “sua” città, dove ha rimesso radici: “Torino merita tantissimo di più e penso che qualunque cosa bella ognuno di noi nel suo piccolo possa fare per la città potrà essere importante e anch’io, se ci riuscirò, mi sentirò appagato”, racconta Fabrizio, che prosegue nella spiegazione: “Nell’ottica di sviluppare il locale abbiamo inserito il cocktail bar con Paola che si occupa della mixology e dove condividiamo la filosofia generale del locale. La mia idea di ristorazione si deve basare su sostenibilità, qualità e economia circolare a km.0, di conseguenza genuinità che diamo selezionando i fornitori: frutta, verdura e formaggi arrivano da aziende agricole nell’ambito della Coldiretti, la carne arriva da fornitori di Carrù, i salumi dalla Salumeria Agricola Luiset di Ferrere d’Asti, il pesce è rigorosamente fresco e abbattuto all’origine, i vini arrivano da piccoli selezionati produttori e le birre artigianali da un birrificio di Avigliana”.

La cucina, visti gli ingredienti, è sicuramente basata su quella piemontese, ma “…con un po’ di innovazione, un po’ di mare e un pizzico di internazionalità” conclude Fabrizio.

ll ristorante e cocktail bar nasce con l’obiettivo di offrire piatti e drink di qualità ad un prezzo accessibile e con la volontà di creare un luogo speciale all’interno di una cornice unica dove si possono gustare bevande alcoliche e non alcoliche innovative, create con le ricette esclusive della bartender Paola Costamagna.

Piemontese atipica, sin da piccola al contrario dei “bugianen” Paola gira il mondo con la sua famiglia, prima in America Latina, poi Nord America ed infine Spagna. La cucina è il luogo dove incomincia a ideare ricette multiculturali, ma il suo desiderio è di dare ancora più valore ai suoi piatti e si appassiona al mondo dei drin. All’età di 20 anni rientra nella sua Torino dove si forma in varie scuole per barman e nel 2005 vince il Gancia Flair Competition, il campionato femminile Italiano di bar acrobatico.

La storia più recente è una storia d’amore: il Vibes si innamora di Paola e lei si innamora del Vibes e nasce il Vibes Mixology World un luogo dove provare un’esperienza multisensoriale completa grazie a colori, profumi e sapori unici e le creazioni di Paola che vengono abbinate (oggi si chiama “pairing”) ai piatti di un giovanissimo cuoco, il ventenne Alberto Massimo Sperlinga, giovane sì, ma con esperienze importanti: studente all’alberghiero, si diploma all’Accademia d’Alta Cucina di Alba ed entra a soli sedici anni nelle cucine di ristoranti torinesi prima di fare un gran bel salto in avanti nel 2022 dallo stellato La Madernassa di Guarene (CN), dai fratelli D’Errico, e poi allo stellato torinese Piano 35 da Christian Balzo con la supervizione di Marco Sacco, due stelle al Piccolo Lago di Mergozzo (NO).

Quando il lungimirante Fabrizio gli offre l’opportunità di prendere le redini del Vibes Alberto non ci pensa due volte e da lì parte precocemente la sua avventura che sembra molto ben instradata: i suoi piatti hanno un guizzo diverso dalla solita cucina statica piemontese. Forse basta poco per renderla più attuale, ma evidentemente quel poco, quel “quid” in più è già nelle corde del giovane cuoco che presenta antipasti come “Fassona e Smeraldo” -piccoli cubi di carne cruda di Fassona piemontese, pesto di rucola, olio al prezzemolo, aceto balsamico di peperoni- o il “Tonno nel Porto”, un insolito tonno, prezzemolo, con Vermouth e Porto, o il “Carciojito” con crema di zucchine e menta, carciofi e kefir.

I primi sono intriganti: “Gnocchi in Piemonte” -gnocchi di patate di Castiglione, sugo di costine di maiale di Carrù, spuma di ricotta e barbecue sferico-, “Bucatino affumicato” -bucatini, melanzana, salsa di soia, pomodorini- e gli “Agnolotti del plin” -pasta ripiena di coniglio, maiale e bovino, al burro e salvia o al sugo di arrosto- (questi sono sacri, guai a modificarli!).

Anche nei secondi Alberto aggiunge un tocco diverso sia con le carni con “Manzo al pascolo” -filetto di manzo di Fassona, crema di peperone rosso, crema di albicocche, bietole saltate-, “Galletto all’alba” -petto di galletto di Morozzo glassato con salsa teriyaki, salsa ponzu, pak choi di Castiglione grigliato- sia con il pesce con “Isola in Piemonte” -filetto di orata, crema di carote e mostarda, gel al prezzemolo foglia cristalizzata-. I dolci sono più classici e molto molto buoni.

Recentemente il ristorante è entrato anche a far parte del programma “Mangiare Fuori Casa” dell’Associazione Italiana Celiaci. Pertanto, accanto al menù à la carte e a quello vegetariano/ vegano, viene proposto anche un menù dedicato a cibo e drink senza glutine.

Chef Alberto ha già un piglio di un cuoco dinamico, deciso, che ha ben in testa un percorso di qualità. Il Vibes è in mani sicure.

Vibes

Via Montebello, 22 – Torino

Tel. 011 2078067

www.vibestorino.com

ORARI

Lunedì, Martedì e Mercoledì 7:00 – 16:00

Da Giovedì a Domenica 7:00 – 23:00

Paolo Alciati & Enza D’Amato

Alcune foto sono di Enza D’Amato