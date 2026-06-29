Tramonti, colline e grandi vini: l’estate secondo Josetta Saffirio

– Redazione Centrale TdG –

Quando le temperature in città salgono e l’aria sembra non muoversi mai, cresce la voglia di trovare un luogo dove rallentare, respirare e concedersi qualche ora lontano dal ritmo quotidiano. Non serve necessariamente programmare una vacanza: a volte basta una serata tra le colline, un calice di vino e un tramonto che colora i vigneti.

È da questa idea di evasione semplice e autentica che nasce l’Apericena in Cantina proposta da Josetta Saffirio per il mese di luglio. Un invito a vivere le Langhe nel momento forse più affascinante della giornata, quando il sole inizia a scendere dietro le colline e il paesaggio si accende di sfumature dorate.

Nelle serate del 10, 17, 24 e 31 luglio, dalle 17.30 alle 22.00, la cantina di Monforte d’Alba apre le proprie porte a chi desidera concedersi una fuga estiva all’insegna del gusto e della convivialità. Un’esperienza pensata per coppie, gruppi di amici, appassionati di vino o semplicemente per chi è alla ricerca di un luogo speciale dove trascorrere una serata all’aria aperta.

Ad attendere gli ospiti ci sarà una proposta gastronomica ispirata ai sapori del territorio, con una selezione di specialità piemontesi e prodotti locali pensati per accompagnare il percorso di degustazione. Salumi e formaggi delle Langhe, preparazioni stagionali e sfiziosità da condividere diventano parte di un racconto che mette al centro il piacere della tavola e della convivialità. Ad accompagnare l’apericena saranno tre calici inclusi nell’esperienza: le raffinate bollicine dell’Alta Langa DOCG e due Cru di Barolo firmati Josetta Saffirio, espressione autentica delle diverse sfumature del territorio di Monforte d’Alba. Un percorso che permette di passare dalla freschezza e dall’eleganza del Metodo Classico alla profondità e complessità del grande rosso delle Langhe, lasciandosi guidare dai profumi del vino e dalla luce del tramonto che avvolge i vigneti.

Più che una semplice degustazione, l’Apericena in Cantina è un’occasione per riscoprire il vino nel suo significato più autentico: quello di elemento di incontro, condivisione e convivialità; senza formalità, lasciandosi guidare dai profumi dell’estate, dalla bellezza del paesaggio e dal piacere della condivisione. Un appuntamento che racchiude l’essenza dell’ospitalità firmata Josetta Saffirio, dove ogni calice diventa un invito a fermarsi qualche istante in più e a godersi il momento.

E per chi, dopo una serata tra i vigneti, desiderasse prolungare il proprio soggiorno per scoprire con la bellezza delle Langhe, Josetta Saffirio mette a disposizione suggerimenti su strutture ricettive convenzionate presenti sul territorio. È possibile richiedere informazioni e consigli personalizzati scrivendo a info@josettasaffirio.it, per trasformare un aperitivo al tramonto in un’esperienza di viaggio ancora più completa.

Informazioni e prenotazioni sul sito: https://visitjosettasaffirio.it/