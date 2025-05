The World’s 50 Best Restaurants annuncia la vincitrice di “Champions of Change 2025”

Questo premio celebra coloro che promuovono un cambiamento positivo e un progresso duraturo nella ristorazione e nell’hospitality

La vincitrice del Champions of Change Award di quest’anno, premio istituito da The World’s 50 Best Restaurants, è Mindy Woods, chef titolare del Karkalla On Country, esperienza gastronomica e culturale di alta ristorazione in Australia, e autrice del libro di cucina, Karkalla at Home

Rinomata per il suo approccio innovativo alla cucina australiana, Woods propone un menu che valorizza gli ingredienti autoctoni e la cultura indigena, offrendo agli ospiti un legame profondo con la terra e il suo ricco patrimonio



The World’s 50 Best Restaurants annuncia la vincitrice del Champions of Change Award 2025, Mindy Woods, appartenente al popolo aborigeno australiano Bundjalung, profondamente impegnata nell’unire cultura indigena, alimentazione sostenibile ed etica e valorizzazione dell’identità delle comunità. Istituito nel 2021, il premio riconosce il lavoro di veri e propri gamechanger, di innovatori spesso poco noti che promuovono un cambiamento positivo nella propria comunità e nel settore gastronomico. Inoltre, 50 Best effettuerà una donazione a sostegno delle cause promosse da Woods, contribuendo alla continuità delle sue iniziative e al loro impatto a lungo termine.

Spinta dal desiderio di creare uno spazio in cui persone indigene e non indigene potessero incontrarsi attraverso il cibo, l’arte e la narrazione, Woods ha dato vita a Karkalla On Country, un luogo di esperienza gastronomica e culturale immersiva situata sul territorio Bundjalung. Questa formula unica invita gli ospiti a entrare in connessione profonda con il territorio aborigeno, la loro cultura e gli ingredienti sacri che hanno nutrito generazioni. L’iniziativa è nata ispirandosi al suo primo progetto, Karkalla, un ristorante a Byron Bay che valorizza prodotti locali e di stagione, con particolare attenzione agli ingredienti autoctoni.

Prima donna indigena queer a partecipare a MasterChef Australia, ha utilizzato la sua visibilità come strumento per valorizzare le tradizioni culinarie aborigene e promuovere una maggiore rappresentanza culturale. La sua partecipazione al programma ha dato vita a importanti riflessioni su identità, rappresentazione e sul valore delle tecniche indigene nella cultura gastronomica contemporanea.

Attraverso le iniziative in cui è impegnata, tra cui il lancio del suo libro di cucina Karkalla at Home, il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione di Black Duck Foods e l’attività di ambasciatrice Landcare ed educatrice culturale nelle scuole, Woods continua a incoraggiare gli australiani a scoprire gli ingredienti autoctoni della tradizione aborigena e a promuovere un’industria gastronomica più inclusiva, che dia spazio alle voci e alle culture delle comunità indigene.

William Drew, Director of Content di The World’s 50 Best Restaurants, dichiara: “Il Champions of Change Award riconosce chi genera un impatto significativo sul futuro dell’ospitalità. Siamo orgogliosi di premiare Mindy, che quest’anno ha pienamente meritato questo riconoscimento. Il lavoro che sta svolgendo per preservare e promuovere la cultura indigena attraverso il cibo è davvero ammirevole, e siamo entusiasti di sostenere la crescita del suo straordinario contributo.”

Mindy Woods dichiara: “Credo che il cibo sia un potente strumento per connettere le persone alla cultura, alla terra e alla storia. Il mio obiettivo è continuare a creare spazi in cui possiamo incontrarci, valorizzare ingredienti autoctoni e coltivati localmente, che non solo rispettano l’ambiente, ma preservano anche le pratiche sostenibili tramandate da generazioni.”

Il Champions of Change Award è il quarto di una serie di premi che anticipano la cerimonia di premiazione di The World’s 50 Best Restaurants 2025, prevista per giovedì 19 giugno presso il Lingotto Fiere a Torino. Il programma di quest’anno includerà diversi eventi chiave che sono diventati il fulcro degli appuntamenti di 50 Best Restaurants: il forum di gastronomia #50BestTalks, che esplora alcuni dei temi più rilevanti per il mondo dell’ospitalità; le 50 Best Signature Sessions, esperienze gastronomiche aperte al pubblico in cui gli chef 50 Best cucinano accanto a talenti locali di spicco per cene esclusive; il Chefs’ Feast, evento che mette in risalto gli ingredienti e le tecniche culinarie più rappresentative del territorio; e, naturalmente, la cerimonia di premiazione con il tanto atteso countdown.

Per garantire trasparenza, integrità e autenticità del processo di votazione e della conseguente lista dei The World’s 50 Best Restaurants 2025, 50 Best si avvale della collaborazione di Deloitte, società di consulenza di servizi professionali leader nel settore e Partner Ufficiale per la valutazione indipendente.

50 Best sui canali social:

Paolo Alciati

Fonte e immagini Ufficio Stampa