Tenuta Stella: la magia del Collio e la passione per il vino biologico

Nel cuore del Collio, una delle regioni vitivinicole più rinomate d’Italia, sorge Tenuta Stella, un’azienda che rappresenta l’essenza della tradizione vitivinicola friulana, con un’impronta moderna e rispettosa dell’ambiente. Immersa in un paesaggio incantevole, questa cantina non è solo un produttore di vino, ma un “coltivatore di vita” che lavora in perfetta armonia con la natura, per creare vini autentici, sostenibili e di altissima qualità.

Tenuta Stella si trova a Scriò, una piccola frazione nel comune di Dolegna, nel punto più alto del Collio, una terra che ha visto passare nei secoli popoli, tradizioni e culture diverse. Il territorio è caratterizzato da colline vitate che si estendono fino a 270 metri sul livello del mare. Il clima è ideale per la viticoltura: fresco e temperato, grazie alla protezione delle Alpi Giulie a nord e alla vicinanza con il mare Adriatico a sud. La brezza della bora, che soffia lungo la valle del Vipacco, contribuisce a mantenere l’aria pulita e asciutta, riducendo l’umidità e prevenendo malattie fungine. In un contesto come questo, la vite trova le condizioni ideali per svilupparsi e produrre uve di qualità superiore.

Il fondatore dell’azienda, Sergio Stevanato, ha sempre visto nel vino un modo unico per raccontare le storie e le sfaccettature del territorio. La sua passione per il vino e il Collio è profonda e, nel 2009, ha dato vita a Tenuta Stella con l’obiettivo di produrre vini che fossero espressione autentica di questa terra straordinaria. Con l’aiuto dell’agrotecnico Alberto Faggiani e dell’enologa Erika Barbieri, la cantina ha rapidamente guadagnato una reputazione per la sua attenzione alla qualità e alla sostenibilità.

Il concetto di “Coltivatori di Vita” è al centro della filosofia di Tenuta Stella. Questo significa che l’azienda non si limita a produrre vino, ma agisce come custode dell’ecosistema che la circonda, cercando di mantenere intatto l’equilibrio tra natura e uomo. Ogni decisione, dalla scelta dei vitigni alla gestione dei vigneti, è guidata dal rispetto per l’ambiente, dall’impegno verso la biodiversità e dalla volontà di ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Uno degli aspetti più distintivi di Tenuta Stella è proprio la sua produzione biologica. La cantina è impegnata dal 2013 a rispettarne i principi, utilizzando metodi di coltivazione che escludono l’uso di pesticidi, concimi chimici e prodotti di origine animale. La filosofia biologica si riflette anche nella scelta di limitare al minimo gli interventi in vigna: le rese per ettaro sono contenute (non superiori ai 60 quintali), per garantire una qualità superiore delle uve, e molte fasi, come la vendemmia e la torchiatura, sono eseguite manualmente.

L’azienda è certificata biologica dal 2016 e ha ottenuto nel corso degli anni risultati significativi anche in progetti legati alla biodiversità, come il progetto Diversitybio, che monitora e migliora gli equilibri agro-ecologici dei vigneti. Questo impegno si estende anche al ripopolamento delle api, con l’installazione di arnie in collaborazione con apicoltori locali, per favorire la vitalità dell’ecosistema.

Il territorio di Tenuta Stella è composto principalmente dalla Ponca, un suolo calcareo tipico del Friuli Orientale, che risale al periodo eocenico ed è di origine marina. Questo terreno è particolarmente ricco di minerali e rende davvero uniche le uve che vi crescono. Le colline di Dolegna, con le loro pendenze e i terrazzi, creano un microclima che permette alla vite di radicare in profondità, alla ricerca dell’acqua nelle parti più basse del terreno. La mineralità che deriva da questa particolare composizione del suolo si traduce in vini freschi, minerali e di grande personalità.

A Tenuta Stella, l’attenzione ai vitigni autoctoni è fondamentale. L’azienda punta su varietà tradizionali del Collio, come la Ribolla Gialla, la Malvasia e il Friulano, che sono in grado di esprimere al meglio le caratteristiche del territorio. Questi vitigni, pur essendo presenti da secoli nella regione, sono capaci di donare vini che raccontano la storia e la cultura di questo angolo di Friuli, con un equilibrio perfetto tra freschezza, sapidità e aromi intensi.

La scelta di concentrarsi su vitigni autoctoni non è solo una questione di tradizione, ma anche di qualità. Ogni varietà si adatta perfettamente al terroir di Tenuta Stella, portando alla creazione di vini che riflettono in maniera autentica la complessità e la ricchezza del territorio.

Il processo di vinificazione a Tenuta Stella è rispettoso della natura e mirato a esaltare le caratteristiche uniche delle uve. Le uve vengono vendemmiate a mano e sottoposte a una selezione rigorosa. La fermentazione avviene in modo spontaneo, senza l’aggiunta di lieviti industriali, e il vino matura in botti di legno, dove sviluppa la sua complessità e ricchezza. In cantina, l’intervento umano è ridotto al minimo, per lasciare che la natura prenda il sopravvento.

Nel 2023, Tenuta Stella ha intrapreso un percorso di rebranding per rispecchiare la sua filosofia di sostenibilità e la sua profonda connessione con la natura. Il nuovo logo, più pulito e semplice, comunica l’armonia tra tradizione e natura, mentre le etichette dei vini, realizzate in carta riciclata, si ispirano ai colori del territorio. Ogni bottiglia racconta una storia di passione per il vino e rispetto per l’ambiente.

Il futuro di Tenuta Stella si preannuncia ancora più orientato verso l’innovazione sostenibile. L’azienda è in procinto di adottare tecnologie più ecologiche, come l’installazione di pannelli solari e l’acquisto di macchinari agricoli a basso impatto energetico. Questi progetti rafforzeranno l’impegno di Tenuta Stella nella creazione di un’azienda sempre più autosufficiente e rispettosa dell’ambiente.

Tenuta Stella non è solo una cantina, ma un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca vini che raccontano il territorio in modo autentico e sostenibile. La sua attenzione alla qualità, la passione per la viticoltura biologica e il rispetto per l’ambiente sono il cuore pulsante di questa realtà friulana, che continua a crescere senza mai perdere di vista i suoi valori fondamentali. Un luogo dove il vino è una celebrazione della natura, della tradizione e del futuro sostenibile del Collio.

TENUTA STELLA

Via Sdencina, 1 – Dolegna del Collio (GO)

Tel. 347 2923705

www.tenutastellacollio.it

Paolo Alciati