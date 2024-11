Sei nuove dimore entrano nella collezione Relais & Châteaux

Aprirà il 15 marzo 2025 il Relais & Châteaux Vetera Matera, un nuovo albergo diffuso con 23 camere costruite nei Sassi di Matera. E’ una delle sei eccezionali dimore che arricchiscono la collezione di Relais & Châteaux, portando a 31 i nuovi ingressi del 2024.

Da quattro generazioni, la nostra famiglia è profondamente impegnata con passione e dedizione nel settore dell’hotellerie e della ristorazione, offrendo esperienze uniche e autentiche ai nostri ospiti. Nel 2012 siamo entrati a fare parte con il Bellevue Syrene 1820 della prestigiosa famiglia di Relais & Châteaux, un’associazione che condividiamo non solo nei valori, ma anche nell’approccio all’ospitalità di alta qualità, nella cura del dettaglio e nell’attenzione al benessere degli ospiti.” – commenta Adda Attanasio, Director of Sales and Operations e Owner del Relais & Châteaux Vetera Matera.

“Dare il via a questo nuovo progetto di hospitality in una delle città più antiche del mondo con l’endorsement di Relais & Châteaux è per noi un onore, e una conferma del nostro impegno a mantenere vive tradizioni familiari che si tramandano da generazioni, ma anche una rinnovata opportunità di crescita e confronto con altri professionisti che, come noi, mettono passione e cuore nel proprio lavoro.”

Aprirà a marzo 2025 anche il nuovo Relais & Châteaux Hotel Diepeschrather Mühle, realizzazione del sogno del pluristellato chef Nelson Müller, una delle firme più creative e pop dell’alta ristorazione contemporanea in Germania.

Tra le new entry, anche un eco-resort nella riserva botanica di Campos de Jordão in Brasile, un boutique hotel votato alla natura e alle tradizioni della valle dell’Elqui in Cile, una tipica dimora norvegese nella foresta con Spa e vista mozzafiato sullo Storfjorden e The Modern, il ristorante di Chef Thomas Allan all’interno del MoMa.

“Da 70 anni a questa parte la nostra Associazione è alla costante ricerca dell’eccellenza, con l’obiettivo di promuovere un senso di appartenenza unico attraverso l’ospitalità e la gastronomia. Sono lieto di dare il benvenuto a questi sei nuovi Associati di Relais & Châteaux che si impegnano a condividere e a preservare il patrimonio culturale, culinario e naturale della propria regione”. Laurent Gardinier, Presidente di Relais & Châteaux.

Redazione Centrale TdG