Sette etichette da portare a bordo della vostra nave

– Redazione Centrale TdG –

La vita a bordo cambia anche il modo di scegliere il vino. Non solo per una questione di spazio o di organizzazione, quanto perché cambiano i tempi, il servizio e il modo di stare a tavola. Una bottiglia può restare aperta più a lungo, la temperatura non è sempre quella ideale, il pranzo raramente segue un ordine preciso e spesso lo stesso vino accompagna momenti diversi della giornata.

Le etichette di questa selezione hanno caratteristiche molto diverse tra loro, ma condividono una qualità: funzionano bene in questo contesto. Alcune puntano su acidità e precisione, altre sulla struttura, altre ancora sulla facilità di beva o sulla capacità di mantenere equilibrio anche quando le condizioni sono meno controllate. Più che una lista di vini “da barca”, è una selezione di bottiglie che, per ragioni diverse, trovano qui un contesto naturale.

ANDREOLA (VENETO)

26° I EXTRA BRUT VALDOBBIADENE DOCG RIVE DI COL SAN MARTINO

Il 26° I nasce nel 2010, l’anno in cui Stefano Pola raccoglie il testimone del padre Nazzareno alla guida di Andreola e viene istituita la sottozona Rive di Col San Martino. Le uve provengono da vigneti tra i 300 e i 500 metri di quota, su pendii dove la vendemmia continua a essere interamente manuale. È un Valdobbiadene da Glera in purezza, rifermentato in autoclave e proposto in versione Extra Brut, con un dosaggio ridotto che lascia spazio soprattutto alla componente minerale e alla tensione del vino. Nel bicchiere emergono mela verde, pesca e fiori bianchi, sostenuti da un perlage fine e continuo. Rimane preciso anche qualche minuto dopo essere stato versato, una qualità meno scontata di quanto sembri.

TERRE D’AENOR (LOMBARDIA)

FRANCIACORTA EXTRA BRUT MILLESIMATO “LA FORMA DEL DESIDERIO”

La permanenza sui lieviti supera i trenta mesi, ben oltre il minimo richiesto dal disciplinare. È uno degli elementi che definiscono questo Franciacorta biologico di Terre d’Aenòr, ottenuto da Chardonnay con una piccola quota di Pinot Nero coltivati su suoli morenici. Il profilo è più ampio che tagliente: pasticceria, agrumi canditi, frutta gialla e una nota di miele che arriva soprattutto con l’aumento della temperatura nel bicchiere. L’effervescenza resta fine, mentre il sorso conserva una buona progressione. È uno spumante che non vive soltanto sulla freschezza, ma anche sulla struttura costruita durante l’affinamento.

SAFFIRIO (PIEMONTE)

ALTA LANGA DOCG

L’Alta Langa è la denominazione spumantistica italiana con la quota minima più elevata: i vigneti devono trovarsi almeno a 250 metri sul livello del mare. Quelli di Josetta Saffirio arrivano fino a circa 700 metri, sulle colline di Murazzano, dove Pinot Nero e Chardonnay maturano lentamente mantenendo un’acidità naturale particolarmente marcata. Dopo la prima fermentazione il vino resta sui lieviti tra i trenta e i quaranta mesi, sviluppando una trama fine e continua. L’altitudine si ritrova soprattutto nel ritmo del sorso: lineare, teso, senza eccessi.

AZIENDA AGRICOLA CONTE COLLALTO (VENETO)

MANZONI BIANCO 6.0.13 COLLI TREVIGIANI IGP

La sigla 6.0.13 identifica uno degli incroci più riusciti ottenuti negli anni Trenta dal professor Luigi Manzoni a Conegliano: Riesling Renano e Pinot Bianco. Ancora oggi questo vitigno mantiene una personalità riconoscibile, capace di unire il profilo aromatico del Pinot alla tensione minerale del Riesling. Nei vigneti di Collalto cresce su terreni argillosi vicini al Piave e dà un vino dai profumi di ananas, fiori bianchi e agrumi, con un’acidità ben definita e una chiusura sapida. È una varietà ancora poco conosciuta fuori dal Veneto, nonostante abbia caratteristiche che la rendono immediatamente riconoscibile.

LE MACCHIOLE (TOSCANA)

PALEO BIANCO, TOSCANA IGT

Bolgheri è conosciuta soprattutto per i grandi rossi, ma il Paleo Bianco racconta da oltre trent’anni un’altra possibilità. Nato nel 1991, è prodotto da Chardonnay con una piccola quota di Sauvignon Blanc provenienti dai vigneti Casa Nuova e Ulivino. La raccolta anticipata permette di preservare acidità e precisione aromatica, mentre gli otto mesi di affinamento tra acciaio e legni di più passaggi aggiungono profondità senza appesantire il vino. Il risultato è un bianco mediterraneo, ampio e strutturato, capace di evolvere nel bicchiere e di mantenere equilibrio anche quando la temperatura di servizio sale di qualche grado.

SCHEDA TECNICA

PREZZO: 65,00 euro online

SITO WEB: https://www.lemacchiole.it/it/home.html

DIESEL FARM (VENETO)

BRANDY DI ROSSO

Nasce da un vino rosso a base di Cabernet Franc e Merlot, poi affidato alla doppia distillazione a bagnomaria della distilleria Capovilla di Rosà. Segue un affinamento di cinque anni e cinque mesi in barrique di rovere francese, da cui deriva una produzione limitata a circa 450 bottiglie. Il profilo aromatico è ampio: mandarino, gianduia, caramello, nocciola tostata e spezie dolci si alternano senza che nessuna componente prevalga sulle altre. È un distillato di grande equilibrio, costruito più sull’eleganza che sulla potenza, pensato per essere gustato lentamente in piccole quantità.

BENANTI (SICILIA)

PIETRA MARINA ETNA BIANCO SUPERIORE

Milo è l’unico comune dell’Etna dove il disciplinare consente di produrre l’Etna Bianco Superiore. Qui il Carricante cresce fino a 800 metri di quota su suoli vulcanici sabbiosi ricchi di minerali, in alcuni casi su vigne che sfiorano i novant’anni d’età. Pietra Marina affina trenta mesi sui lieviti e un ulteriore anno in bottiglia prima della commercializzazione, un tempo insolito per un bianco italiano. Zagara, mela matura, anice e mandorla accompagnano un sorso teso, sapido e profondo, capace di evolvere a lungo nel tempo. È uno dei vini che hanno contribuito a definire il potenziale di invecchiamento del Carricante e dell’Etna Bianco.