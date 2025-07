Scopri le Summer Light Dinners del ristorante De Gustibus a Chieri (TO

Preparatevi a scoprire un nuovo modo di gustare l’estate! Al ristorante Degustibus a Chieri, segnalato dalla guida Michelin, prendono il via le Summer Light Dinners, una nuova proposta che rappresenta un’opportunità “easy” per esplorare la loro raffinata cucina in versione estiva leggera, una esperienza gastronomica che combina sapori freschi e bevande selezionate per creare un abbinamento estivo gustoso e piacevole. Una via di mezzo tra l’aperitivo e una cena leggera, una proposta perfetta per le serate estive conviviali senza essere troppo impegnative. Relax è la parola d’ordine, il caldo ci stressa e niente di meglio che qualche momento rilassante in un’atmosfera accogliente e con una piacevole compagnia, davanti ad un buon piatto e ad un bicchiere, per quattro chiacchiere che possano stemperare la tensione della giornata lavorativa appena terminata, magari anche per progettare le prossime vacanze sfruttando qualche ottimo suggerimento degli amici…a tavola le buone idee si sviluppano meglio.

Le Summer Light Dinners si potranno prenotare il martedì e il giovedì, scegliendo di godere dell’atmosfera nel suggestivo giardino o nella sala del ristorante.

Al costo di 25 euro a persona, la cena comprende:

una bevanda a scelta tra calice di vino, drink analcolico o cocktail rinfrescante, accompagnata da una bottiglia d’acqua, grissini e focacce home made.

un aperitivo di benvenuto con finger food creati appositamente per l’occasione (come, ad esempio, la ricottina vegetale di mandorle dolci e gel di limone, l’arancino siciliano ripieno di burro e spinaci, il tonno rosso marinato in panure aromatica al pomodoro e maionese al salmoriglio, la panna cotta alla bagna cauda leggera e il tuorlo d’uovo liquido e fritto con cioccolato bianco e polvere di salvia)

oltre agli amuse-bouche è previsto un piatto realizzato dallo chef Davide Cristaldi, pensato per la Summer Light Dinners come ad esempio i Bottoni di pasta fresca ai 40 tuorli, ripieni di mascarpone, fondo vegetale, crema di scalogno e olio al basilico De Gustibus, ideali per accompagnare le calde serate estive con gusto e con l’impronta contemporanea della cucina di De Gustibus. Se gradito, il dolce è alla carta.

Tra le bevande selezionate, il Kombucha di Melly’s, il Gin tonic di Bugin, il Kefir d’acqua di Tibi e la Bollicina del giorno.

Giulia Mandara e Davide Cristaldi, i due titolari, spiegano che “Le Summer Light Dinners sono l’occasione perfetta per trascorrere una serata in piacevole compagnia, gustando piatti di qualità in un ambiente elegante. Che tu voglia rilassarti dopo una giornata di lavoro o trascorrere una serata tra amici, questa iniziativa è pensata proprio per chi cerca un’esperienza diversa.”

Il ristorante De Gustibus è stato fondato nel 2020 non senza difficoltà nel marzo 2020 – in piena pandemia – da Giulia Mandara e Davide Cristaldi, due appassionati della cucina che volevano creare un luogo dove la tradizione culinaria italiana potesse essere celebrata e reinterpretata. Ma i momenti avversi non li hanno demoralizzati anzi, si sono rimboccati le maniche e buttati con intensità a svilupparle la loro filosofia di cucina, che si basa sull’idea di utilizzare ingredienti locali e stagionali, garantendo la freschezza e la qualità dei piatti serviti, una bella esperienza sensoriale, che incoraggia i clienti a esplorare nuovi sapori e combinazioni attraverso un menu variegato e di grande soddisfazione.

Il ristorante, inoltre, adotta pratiche di cucina sostenibile per ridurre l’impatto ambientale, promuovendo così la biodiversità. Il ristorante si impegna a minimizzare gli sprechi alimentari attraverso tecniche di preparazione che ottimizzano l’uso degli ingredienti. Questo loro meritorio approccio riflette un impegno costante verso un futuro più verde e responsabile, integrando principi ecologici senza compromettere la qualità dell’esperienza gastronomica offerta ai clienti.

Date: il martedì e il giovedì, da metà luglio fino a fine agosto

Orario: a partire dalle 19.30, per godersi la serata in tutta tranquillità

Prenotazione: obbligatoria, per garantire un’esperienza su misura

De Gustibus Ristorante

Via Martiri della Libertà, 9 – Chieri (TO)

Tel. 388 1554618

Prenotazioni: https://degustibus.superbexperience.com/

