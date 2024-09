Rocche dei Manzoni, “Il coraggio di credere nei propri sogni”

L’azienda di Monforte d’Alba della famiglia Migliorini ha spento le prime cinquanta candeline

Località Manzoni Soprani, 16 settembre 2024 – In tarda notte si sono concluse le celebrazioni dei primi 50 anni di attività della Rocche dei Manzoni a Monforte d’Alba.

Fondata nel 1974 da Valentino Migliorini, l’azienda è oggi gestita dal figlio Rodolfo assieme alla famiglia, che ha voluto omaggiare un percorso fatto di molti progetti riusciti, come la prima bollicina Metodo Classico prodotta nelle Langhe nel 1978, a fianco di grandi Barolo da invecchiamento: dal Barolo 10 anni Riserva Castelletto “Vigna Madonna Assunta La Villa” al Bricco San Pietro “Vigna d’la Roul” e il “Big ‘d Big”. Oltre mille gli ospiti giunti da tutta Italia a celebrare un’azienda che, con l’ingresso di Rodolfo, ha continuato a sperimentare e investire nel tempo, puntando su un approccio produttivo basato sulla precisione e i dettagli.

Di dettagli e prove si parla soprattutto nello spumante scelto per accompagnare le celebrazioni: la Cuvée Door 185th. Simbolo di fratellanza e di continui esperimenti, è un progetto nato dalla collaborazione e amicizia tra Rodolfo e il compositore, pianista, contrabbassista e direttore d’orchestra italiano Ezio Bosso. La cuvée nasce a partire da una melodia selezionata dal compositore, la più adatta ad agire durante il processo di affinamento del vino, atta a influenzare la rifermentazione in bottiglia dei lieviti. Cuvée Door 185th per 8 anni è sottoposta a una sollecitazione musicale misurata e controllata, sia come tempo, sia come intensità, per ottimizzare l’attività dei lieviti. Le vibrazioni della musica durante il processo restituiscono un sorso profondo, intenso, rimanendo fedele a una rigorosa compostezza, con una sensazione salmastra e tesa.

“Questo momento me lo sono immaginato quando ero bambino, lo sapevo che sarebbe arrivato, e ammetto che è più bello di quello che mi aspettavo. Questa sera festeggiamo un compleanno importante, è la festa di molte persone, che hanno contribuito alla storia di questa azienda. La prima persona che voglio citare, ricordare e ringraziare è chi Rocche dei Manzoni l’ha sognata, concepita e creata: mio padre Valentino. Siamo qui grazie a lui, mi piace pensare che non se ne sia mai andato, lo sento con me in tutte le scelte che prendo. Un’altra persona importante e chiave è stata mia madre Yolanda, perché senza di lei mio padre non sarebbe riuscito a portare a compimento il suo progetto. Un’altra persona che ho nel mio cuore e che voglio citare, perché le sue intuizioni sono l’immagine di quello che è oggi Rocche dei Manzoni, è mio fratello Alfonso, assieme a tutti i collaboratori, passati e presenti, diretti e indiretti, che hanno contribuito a scrivere questi 50 anni. Cinquanta anni sono una storia lunga, non ho mai amato i traguardi, pensavo che fossero delle tappe per proseguire, ma mi devo ricredere, perché questo traguardo non tornerà più. Nei ringraziamenti, di cuore, voglio ringraziare mia moglie Roberta per il suo contributo all’azienda, per supportarmi e sopportarmi, e i miei figli Valentino e Isotta, perché con la loro presenza mi hanno riacceso i colori di questo mondo in un particolare momento della mia vita.”

Proprio ai figli Rodolfo ha poi rivolto un pensiero speciale: “Sentitevi liberi di seguire il vostro sogno, qualsiasi esso sia, ma non dimenticatevi di quello che è stato fatto dalla famiglia e prendetelo ad esempio.”

Infine, non perché meno importanti, Rodolfo ha ringraziato tutti gli ospiti presenti, clienti e amici, per aver contribuito a scrivere questa storia.

“Il mio impegno, il nostro impegno, è proseguire con questo sogno, per questo motivo la serata l’ho voluta chiamare: ‘Il coraggio di credere nei propri sogni’. Quando ho pensato a questo titolo, pensavo a me e ai prossimi 50 anni della Rocche dei Manzoni.”

Rocche dei Manzoni

Azienda a gestione familiare, fondata nel 1974 in Località Manzoni a Monforte d’Alba da Valentino Migliorini, che ha scelto di lasciare il suo ristorante insignito di una stella Michelin nel piacentino, a Caorso, per inseguire il suo sogno: produrre vino. Condotta oggi dal figlio Rodolfo Migliorini assieme alla moglie Roberta, l’azienda vanta 50 ettari di proprietà e una produzione di circa 250mila bottiglie suddivise in 18 diversi vini, catalogati in due linee: “Valentino”, in cui rientrano il Metodo Classico Brut Valentino, il Brut Rosé Valentino, il Brut Elena Valentino e il Brut Cuvée Speciale DOOR 185th), e la “Rocche dei Manzoni”, marchio classico per i vini bianchi (Chardonnay e il dolce “Remeber”), i rossi (Dolcetto, Barbera e Nebbiolo) e i Barolo di Monforte d’Alba (Barolo 10 anni Riserva Castelletto “Vigna Madonna Assunta La Villa”, Bricco San Pietro “Vigna d’la Roul”, “Big ‘d Big” e Barolo d’annata).

Località Manzoni Soprani, 3 – Monforte d’Alba (CN)

Telefono +39 0173 78421

info@rocchedeimanzoni.it

www.rocchedeimanzoni.it

Redazione Centrale TdG