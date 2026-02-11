Prosecco DOC Official Sparkling Wine di Milano Cortina 2026

Impegno record per portare il territorio davanti a 3 miliardi di spettatori

Il brindisi dell’Italia al mondo: eccellenza, territorio e armonia olimpica

Domani sera, quando a Milano e a Cortina si accenderà, in contemporanea, la Fiamma Olimpica, il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco presenzierà alla cerimonia di apertura a San Siro come Official Sparkling Wine dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un investimento – il più importante nella storia della Denominazione – che porta il territorio veneto e friulano davanti a una platea globale di oltre 3 miliardi di spettatori.

La partnership tra il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco e i Giochi rappresenta un’importante occasione di promozione della cultura e dell’identità italiana su scala globale, in perfetta sintonia con il tema dell’Armonia che caratterizza l’evento.

La scelta ha una logica territoriale precisa: Cortina d’Ampezzo, cuore pulsante dei Giochi, si trova all’interno dei confini della DOC Prosecco, in provincia di Belluno, una delle nove province della Denominazione.

“Le Olimpiadi Invernali sono tornate in Italia dopo Torino 2006 e, prima ancora, Cortina 1956. La probabilità che un evento di questa portata ritorni a breve nelle nostre terre è remota”, dichiara Giancarlo Guidolin, Presidente del Consorzio Prosecco DOC. “Non essere presenti sarebbe stato come voltarsi dall’altra parte mentre il mondo guardava casa nostra. Questa è un’occasione irripetibile per raccontare che il Prosecco DOC non è solo un vino: è il territorio che lo produce, le comunità che lo vivono, il lavoro di migliaia di produttori veneti e friulani.”

Presenza istituzionale e ospitalità d’eccellenza

Prosecco DOC sarà protagonista in tutti i momenti chiave dei Giochi, a partire dall’inaugurazione di Casa Italia alla Triennale di Milano il 6 febbraio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Consorzio, in qualità di Official Sparkling Wine, presidierà diverse tipologie di location:

13 Venue di Gara (Olympic/Paralympic Family Lounges) : Le bollicine saranno servite nelle lounge ufficiali di tutte le sedi di gara a Cortina (4 siti), Milano (4 siti), Val di Fiemme (2 siti) e Valtellina (3 siti).

: Le bollicine saranno servite nelle lounge ufficiali di tutte le sedi di gara a Cortina (4 siti), Milano (4 siti), Val di Fiemme (2 siti) e Valtellina (3 siti). 6 Live Sites / Fan Village : Aree adibite al divertimento del pubblico a Milano (Piazza del Cannone), Bormio (Piazza Cavour), Livigno (Zona Isola), Cortina d’Ampezzo (Largo delle Poste), Predazzo (Piazza del Comune) e Brunico (Parco Tschurtschenthaler).

: Aree adibite al divertimento del pubblico a Milano (Piazza del Cannone), Bormio (Piazza Cavour), Livigno (Zona Isola), Cortina d’Ampezzo (Largo delle Poste), Predazzo (Piazza del Comune) e Brunico (Parco Tschurtschenthaler). 3 Sedi di Casa Italia : Lo spazio ufficiale del CONI alla Triennale di Milano, alla Galleria Farsettiarte di Cortina e all’Aquagranda di Livigno.

: Lo spazio ufficiale del CONI alla Triennale di Milano, alla Galleria Farsettiarte di Cortina e all’Aquagranda di Livigno. Prosecco DOC Sparkling Hub : Uno spazio lounge Prosecco DOC di 600 mq situato a San Babila a Milano, e punto di riferimento per media internazionali e opinion leader, con un programma che spazierà dall’alta cucina alla mixology d’autore, dall’arte alla tecnologia.

: Uno spazio lounge Prosecco DOC di 600 mq situato a San Babila a Milano, e punto di riferimento per media internazionali e opinion leader, con un programma che spazierà dall’alta cucina alla mixology d’autore, dall’arte alla tecnologia. Cortina Dolomiti Lounge : L’official lounge di Fondazione Cortina, presso il Museo delle Regole a Cortina d’Ampezzo.

: L’official lounge di Fondazione Cortina, presso il Museo delle Regole a Cortina d’Ampezzo. Casa Veneto : Situata nella Casa delle Regole a Cortina d’Ampezzo.

: Situata nella Casa delle Regole a Cortina d’Ampezzo. Casa Verona : Allestita presso l’Arsenale di Verona.

: Allestita presso l’Arsenale di Verona. On Location Lounges e Concessions: Presenti in tutte le venue di gara per l’hospitality premium e la vendita al pubblico.

Una presenza capillare e strategica

Sono le 16 aziende produttrici della DOC Prosecco che partecipano ufficialmente alle attività programmate dal Consorzio per Milano Cortina 2026 (Brilla! Cà di Rajo, Cantine Maschio, Casa Vinicola Bosco Malera, Italian Wine Brands, La Marca, Le Rughe, Masottina, Mionetto, Pitars, Ponte 1948, Serena Wines 1881, Torresella, Villa Sandi, Val d’Oca, Valdo).

Il Consorzio ha pianificato una vasta campagna di visibilità che tocca punti strategici come aeroporti, impianti sciistici e luoghi iconici delle città olimpiche:

Aeroporti e trasporti : Domination dell’Aeroporto di Treviso (vetrata esterna e caroselli bagagli), maxi-affissioni negli aeroporti di Venezia, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio. A Venezia, brandizzazione di un vaporetto e della vetrata dell’ufficio biglietteria di Piazzale Roma.

: Domination dell’Aeroporto di Treviso (vetrata esterna e caroselli bagagli), maxi-affissioni negli aeroporti di Venezia, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio. A Venezia, brandizzazione di un vaporetto e della vetrata dell’ufficio biglietteria di Piazzale Roma. Impianti di risalita e località sciistiche: 23 postazioni presso gli impianti di risalita delle principali località alpine, con oltre 6,6 milioni di impression stimate (4.800.000 a Courmayeur e 1.800.000 ad Arabba).

Educational Tour: il territorio incontra i mercati mondiali

I Giochi diventano l’occasione per una straordinaria operazione di promozione territoriale attraverso Educational Tour che porteranno giornalisti e operatori strategici da Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone, Cina e Germania direttamente nel cuore della denominazione, tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Tra i partecipanti, firme autorevoli come Jeff Porter di Wine Enthusiast e Rumi Furuya del magazine Kateigaho, per far vivere in prima persona l’autenticità e l’eccellenza del territorio Prosecco DOC, trasformando i Giochi in un ponte tra l’Italia e i mercati internazionali.

“Il brindisi olimpico segna il passaggio dalla tensione della competizione alla gioia della celebrazione”, conclude Guidolin. “Milano Cortina 2026 non è solo marketing, ma una dichiarazione di appartenenza territoriale davanti al mondo. Dietro ogni calice di Prosecco DOC c’è un territorio da preservare, una comunità da valorizzare, un’identità autentica da tutelare.”

Redazione Centrale TdG