Presentata la 19° edizione della Guida dei Ristoranti firmata Identità Golose

1152 indirizzi nella guida digitale, un viaggio attraverso i migliori luoghi del gusto in Italia, Europa e mondo

Il Centro Congressi Fondazione Cariplo fa oggi da cornice alla presentazione della nuova Guida ai Ristoranti d’Italia, Europa e Mondo 2026 di Identità Golose, la guida digitale ideata da Paolo Marchi e Gabriele Zanatta giunta alla sua 19° edizione. Un progetto che torna anche quest’anno con un panorama aggiornato della ristorazione contemporanea, grazie al lavoro corale di 68 autori che hanno esplorato territori, incontrato chef, ascoltato storie e assaporato cucine.

“Potrebbe suonare come una provocazione, in parte lo è, ma con tanta sostanza: non è difficile fare una guida, è difficile contenere il numero di schede e recensioni, tra insegne italiane, europee e mondiali. Non è più come 10 anni fa una questione di numero di pagine stampate – e noi dal 2015 siamo una pubblicazione online – che hanno un loro costo importante, ma di essere costretti a scartarne altrettante. Si mangia sempre meglio ai quattro angoli del pianeta, sia perché crescono di valore le culture locali ma anche perché ogni popolo è curioso e disposto, mai come in passato, a gustare cucine e sapienze che non sono quelle di dove sono nati o vivono.” Paolo Marchi, Fondatore di Identità Golose.

“Anche quest’anno la nostra Guida ai Ristoranti si distingue per la sua unicità. Una guida disponibile gratuitamente online, dedicata all’attualità delle cucine da non perdere in Italia e nel mondo che non da’ votazioni, ma il cui riconoscimento rappresenta la valutazione stessa. Anche quest’anno una grande novità, sia dal punto di vista tecnologico, che di fruizione, nella presentazione di un’unica app, che riunirà tutte le guide di Identità Golose.” Claudio Ceroni, Fondatore Identità Golose e Presidente MAGENTAbureau.

L’edizione 2026 amplia ancora lo sguardo: non solo una raccolta di indirizzi, ma un vero e proprio racconto che interpreta l’evoluzione del settore gastronomico e le sue nuove direzioni. Le 1152 insegne selezionate, provenienti da 50 paesi, spaziano tra ristoranti, trattorie, osterie, banchi sushi, gastropub, cevicherie e altre tipologie di locali della ristorazione italiana e mondiale che danno forma alle nuove tendenze del gusto. L’Italia si conferma protagonista indiscussa con 903 insegne: qui la regione più rappresentata è la Lombardia con 194 indirizzi, seguita da Veneto (79), Piemonte (78), Lazio (74) e Toscana (69). 170 i nuovi ingressi di questa edizione, realtà giovani che riflettono l’incessante evoluzione del mondo fine dining e arricchiscono il panorama culinario con la loro cucina creativa e di qualità. Fuori dai confini nazionali, infine, la guida raccoglie 249 indirizzi nel mondo, segno di una scena internazionale che cresce, sperimenta e si rinnova di anno in anno.

Presenti fin dalla prima edizione, tornano le Storie di Gola, speciali racconti e approfondimenti di esplorazione enogastronomica. Spiccano quest’anno tre firme d’eccezione: Rafael Tonon ci conduce tra i ristoranti di Porto, Jay Cheshes attraversa la scena newyorkese, mentre Nicola Lee apre una finestra sulla vibrante Singapore. Tre voci lontane ma complementari, capaci di raccontare città diverse attraverso le loro tavole e di offrire una prospettiva originale su come sta evolvendo la cucina in importanti metropoli del mondo. Accanto allo sguardo internazionale, tre consueti approfondimenti dedicati a tre importanti categorie italiane: 52 gelaterie virtuose, 22 pasticcerie proiettate nel futuro e 40 panifici speciali.

Anche quest’anno, la Guida mette al centro il talento e la visione di giovani chef, premiando creatività, tecnica e passione: i Premi alle Giovani Stelle riconoscono i protagonisti under 40 che si sono distinti in Italia e all’estero, valorizzando il loro contributo e incoraggiandoli a spingersi oltre:

IL MIGLIOR CHEF – premio Berto’s

Davide Di Fabio – Dalla Gioconda, Gabicce Monte (Pesaro-Urbino)

LA MIGLIOR CHEF – premio Acqua Panna e S.Pellegrino

Arianna Gatti – Forme, Brescia

IL MIGLIOR CHEF INTERNAZIONALE

Jeremy Chan – Ikoyi, Londra

IL MIGLIOR CHEF PASTICCIERE – premio Molino DallaGiovanna

Aurora Storari – Substance, Parigi

SORPRESA DELL’ANNO – premio Metro

Tina Marcelli – Johanns all’Amonti Chalet Resort, Molini di Tures (Bolzano)

IL MIGLIOR SOUS-CHEF – premio Divine Creazioni by Surgital

Alessandro Cornali – L’Argine a Vencò, Dolegna del Collio (Gorizia)

LA MIGLIOR SOMMELIER – premio Guido Berlucchi

Valentina Bardini – Al Gatto Verde, Modena

IL MIGLIOR SOMMELIER – premio Famiglia Cotarella

Patrizio Pizzi – Idylio by Apreda, Roma

IL MIGLIOR MAÎTRE – premio Kettmeier

Marco Matta – Verso, Milano

SERVIZIO E ACCOGLIENZA – premio TheFork

Due Camini a Borgo Egnazia, Savelletri (Brindisi)

GIOVANE FAMIGLIA – premio Olitalia

Famiglia Chiodi Latini: Antonio e Giorgia Chiodi Latini – Chiodi Latini, Torino

IL MIGLIOR FOOD WRITER

Penelope Vaglini

Co-Founder Coqtail – for fine drinkers

Managing Editor Print & Web Robb Report Italia

IL MIGLIOR FOOD CONTENT CREATOR

Aurora Cavallo – @cooker.girl

CONTAMINAZIONI – premio Valko

Mykyta Bida – Radici, Ristorante in Vigna a Le Marne Relais, Costigliole d’Asti (Asti)

SPERIMENTAZIONE IN CUCINA – premio Latteria Sorrentina

Marco Massaia – Gagini, Palermo

IDENTITÀ DI PASTA – premio Pastificio Felicetti

Genovesini rigati con aglio, olio, peperoncino e telline di Gaetano e Pasquale Torrente – Al Convento, Cetara (Salerno)

Main Sponsor della Guida ai Ristoranti 2026 sono Acqua Panna e S.Pellegrino e The Fork. Accanto a loro, importanti partners: Berto’s, Caraiba, Divine Creazioni by Surgital, Famiglia Cotarella, Guido Berlucchi, Kettmeier, Latteria Sorrentina, Molino DallaGiovanna, Olitalia, Pastificio Felicetti.

IDENTITÀ GOLOSE

Nato nel 2005 da un’idea di Paolo Marchi e Claudio Ceroni, Identità Golose è il primo congresso italiano dedicato alla cucina d’autore. Organizzato da MAGENTAbureau, da vent’anni riunisce i più grandi protagonisti della gastronomia, della pasticceria, del servizio di sala e dell’ospitalità, affermandosi come uno degli appuntamenti internazionali più influenti del settore. Oltre al congresso, Identità Golose è anche un punto di riferimento editoriale. Il sito e magazine online racconta l’evoluzione della ristorazione, dell’hôtellerie e del servizio di sala attraverso approfondimenti, interviste e notizie curate da un team di redazione specializzato. Le Guide digitali di Identità Golose offrono invece una mappatura autorevole del settore: la Guida ai Ristoranti d’Italia, Europa e Mondo premia i giovani talenti under 40, mentre la Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar d’Autore e la Guida alle Bollicine del Mondo celebrano le migliori espressioni dell’arte bianca, della miscelazione e della spumantistica internazionale. Da vent’anni, Identità Golose racconta il futuro della gastronomia, anticipando tendenze e dando voce all’innovazione.

