Paradores: viaggiare nella storia, tra cultura, natura e gastronomia

La rete di Paradores, la catena alberghiera pubblica spagnola, rappresenta un modello unico di ospitalità, dove la storia incontra il comfort moderno e ogni soggiorno diventa un’esperienza culturale. Fondata con l’idea di valorizzare monumenti storici e palazzi antichi, la catena si distingue per il legame profondo con il territorio, la cultura e la gastronomia locali. Ogni struttura, spesso situata in castelli medievali, monasteri secolari, palazzi rinascimentali o antiche residenze nobiliari, permette di immergersi in atmosfere che raccontano secoli di storia senza rinunciare al comfort contemporaneo.

Ciò che rende i Paradores unici è la combinazione tra ospitalità e tutela del patrimonio. Oltre la metà degli stabilimenti si trova in edifici dichiarati Beni di Interesse Culturale o in contesti storici protetti, molti inseriti in parchi naturali o aree tutelate. L’Ufficio del Turismo Spagnolo sovraintende la manutenzione e la conservazione di questi siti, garantendo che il restauro rispetti la loro autenticità e che i servizi moderni si integrino armoniosamente con l’architettura originale. Così, un soggiorno in un Parador non è solo una pausa dal viaggio, ma un’opportunità per vivere e comprendere il patrimonio spagnolo in prima persona.

Nel 2026, Paradores lancia la campagna “PARADORES, PER TUTTI. PER TUTTE”, che celebra inclusività, diversità e identità della rete. La campagna si inserisce in un momento di grande trasformazione: più del 50% dei Paradores sarà rinnovato entro il centenario del 2028, con un investimento superiore ai 250 milioni di euro. Gli interventi riguardano accessibilità, efficienza energetica, qualità dei servizi e restauro degli edifici storici, con l’obiettivo di preservare l’autenticità dei monumenti senza rinunciare alla modernità. Negli ultimi dodici mesi sono già stati riaperti dieci Paradores, con migliorie significative per garantire esperienze più confortevoli e sostenibili.

La campagna punta a mostrare una realtà dinamica: la rete Paradores non è solo un insieme di hotel storici, ma una piattaforma che accoglie viaggiatori di ogni età, provenienza e interesse, offrendo soggiorni che combinano natura, cultura, gastronomia, sport e relax.

Molti Paradores si trovano nel cuore di città dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, come Cuenca, Segovia, Salamanca, Ávila e Alcalá de Henares, permettendo agli ospiti di immergersi nella storia e nell’arte spagnola.

Queste strutture offrono l’opportunità di vivere la città in modo privilegiato: dormire in un edificio storico significa percepire la vita di epoche passate, tra cortili interni, sale affrescate e dettagli architettonici conservati con cura. Percorsi culturali dedicati permettono di scoprire musei, monumenti e piazze, unendo il soggiorno al racconto della storia locale.

Il Parador di Salamanca, ad esempio, si trova vicino alla celebre Plaza Mayor e offre un soggiorno in un edificio ristrutturato con attenzione al dettaglio, dove la tradizione architettonica si sposa con camere moderne e accoglienti. A Segovia, il Parador ricavato dal palazzo reale permette di godere della vista dell’acquedotto romano e del centro storico, rendendo ogni visita un’esperienza immersiva.

Oltre alla storia, molti Paradores sono immersi in paesaggi naturali protetti. L’Itinerario della Spagna Verde attraversa il litorale del Mar Cantabrico, dal País Vasco alla Galicia, includendo le montagne dei Picos de Europa. Qui è possibile praticare trekking, cicloturismo e attività di osservazione della fauna e della flora, vivendo la Spagna più autentica e incontaminata.

Il Parador di Muxía, sulla costa galiziana, propone il programma “Natura per i sensi”, che unisce escursioni tra scogliere e fari storici, esperienze di pesca tradizionale e momenti di contemplazione dei panorami mozzafiato della Costa da Morte. Altri Paradores in località come Veruela o nei parchi naturali dell’Andalusia permettono di organizzare percorsi di trekking e birdwatching, trasformando ogni soggiorno in un’immersione totale nella natura.

La rete Paradores consente anche di seguire itinerari legati alla spiritualità e alla tradizione.

Il Cammino di Santiago, percorso simbolo della Spagna medievale, può essere vissuto attraverso Paradores selezionati lungo la via portoghese per la costa, da Baiona a Pontevedra fino a Santiago de Compostela. Qui il soggiorno in edifici storici aggiunge profondità al percorso, unendo comfort moderno e immersione nella tradizione religiosa e culturale.

La cucina è un’altra dimensione fondamentale dei Paradores. Ogni struttura valorizza i prodotti locali e le tradizioni culinarie, con colazioni a base di ingredienti freschi e ristoranti di alta qualità che reinterpretano i piatti regionali. La rete permette di combinare soggiorni e visite alle grandi aree vinicole spagnole, come La Rioja, Ribera del Duero o Priorat, offrendo esperienze enogastronomiche complete e autentiche.

Il Parador di Ribera del Duero, ad esempio, propone degustazioni di vini locali accompagnate da piatti tipici, mentre in Andalusia alcuni Paradores offrono laboratori di cucina tradizionale per scoprire i segreti della gastronomia regionale. In questo modo, il viaggio diventa anche un percorso sensoriale tra sapori, odori e tradizioni.

Entro il 2026 la rete raggiungerà il traguardo dei 100 Paradores, con l’apertura del Monastero di Veruela a Vera del Moncayo (Saragozza) e del Parador di Ibiza, il primo della rete nelle Isole Baleari, situato nel centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Con queste inaugurazioni, Paradores sarà presente in tutte le regioni della Spagna, consolidando la sua offerta e rafforzando la capacità di raccontare il territorio attraverso esperienze uniche.

Ogni Parador diventa così molto più di un hotel: è un custode del patrimonio storico e naturale, un laboratorio di innovazione sostenibile e un luogo di incontro per viaggiatori con interessi diversi. La rete rappresenta un equilibrio tra passato e presente, tradizione e modernità, storia e sostenibilità, trasformando ogni soggiorno in una scoperta completa della Spagna.

Con la nuova campagna, Paradores apre le porte a viaggiatori di ogni genere, promuovendo inclusività e diversità e invitando a vivere la Spagna in tutte le sue sfaccettature. Che si tratti di esplorare città Patrimonio dell’Umanità, percorrere sentieri naturali, seguire itinerari spirituali o degustare prodotti tipici, la rete offre esperienze che combinano cultura, paesaggio, gastronomia e storia.

Paradores non è quindi soltanto un luogo dove dormire, ma un’occasione per comprendere e vivere la Spagna in modo autentico, unendo ospitalità, storia e territorio in un viaggio che rimane impresso nella memoria di chi lo percorre.

Info:

Paolo Alciati & Enza D’Amato