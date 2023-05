Obicà Mozzarella Bar a Torino presenta “Summer Beauty”

Con l’arrivo della bella stagione, la location di Obicà Torino al piano terra di Rinascente è pronta ad accogliere i suoi ospiti nell’ampio dehors con le nuove proposte del menù estivo

L’estate ha ufficialmente inizio da Obicà Mozzarella Bar a Torino – la sede piemontese del Gruppo inaugurata a novembre 2022 al piano terra di Rinascente in Via Lagrange – con la nuova proposta food che racconta la straordinaria eleganza degli ingredienti di primissima qualità.

In contemporanea con tutti i ristoranti Obicà in Italia, il locale torinese presenta “Summer Beauty”, il nuovo menù estivo dedicato all’esaltazione dei sapori stagionali e alle materie prime attraverso inaspettate sfumature di colori e sapori, per un tuffo nel cuore dell’estate, tra ingredienti d’eccellenza, inediti accostamenti e grandi classici del Gruppo. Il tutto in un contesto di interior minimalista che incarna appieno l’identità contemporanea e cosmopolita del Brand e che riflette ancor più nitidamente l’anima semplice e originale della cucina, in grado di valorizzare al meglio le materie prime, senza paura di osare con abbinamenti sorprendenti. Una proposta di qualità che riflette i valori di Rinascente per offrire al visitatore una experience autentica, tra lusso e artigianalità, mai banale, che esalti le eccellenze del territorio.

Per iniziare, è possibile scegliere tra una selezione di Small Plates – come antipasto o in abbinamento alla Mozzarella di Bufala – che include proposte come il “Polpo Grigliato con Burratina, Gazpacho Italiano e Crumble di Pane ai Capperi” o i “Friggitelli e Melone Scottati con Soncino, Menta e sale di Trapani”.

Per un pranzo fresco e colorato non può mancare la “Tartare di Pomodoro Biologico con Senape, Burrata, Tarallo Sbriciolato, Salsa al Basilico”. Tra le novità nel comparto Pizze, la “Pizza Culatta con Mozzarella di Bufala, Soncino, Crescenza, Pomodorini Gialli a Pacchetelle e Mele Caramellate”.

La proposta si completa con i Primi, tra cui spiccano i “Tonnarelli con Cozze, Crema di Pomodorini Gialli a Pacchetelle e Crumble di Pane al Limone” e i “Tagliolini al Tartufo Nero Estivo”, le Insalate, disponibili anche in versione vegana, i Secondi, tra cui il “Summer Burger con Polpo Grigliato, Stracciatella, Zucchine in Pastella, Riduzione all’Aceto Balsamico, Patate Novelle con Prezzemolo”, per finire con i Dolci, tra cui la “Panna Cotta con Pesche Caramellate e Crumble alla Vaniglia”.

A pochi passi da Piazza San Carlo e dal Museo Egizio, il ristorante Obicà di Torino è la location ideale per un pranzo o una cena all’insegna dell’eleganza e della convivialità, grazie al design degli interni – curato dallo studio Labics – e allo spazioso dehors recentemente ampliato, perfetto per l’arrivo dell’estate, dove poter assaporare piatti della tradizione italiana preparati con ingredienti freschi e di altissima qualità.

Obicà Mozzarella Bar è il Gruppo portavoce dell’autenticità e della genuinità dei migliori prodotti italiani nel mondo e conta, a oggi, 25 ristoranti tra Italia ed estero, dall’atmosfera cosmopolita e conviviale. Da Milano a Palermo, da New York a Tokyo, l’emblema del Brand è la Mozzarella di Bufala Campana DOP. In dialetto napoletano Obicà significa “Eccolo qua!” ed è un’espressione usata per indicare qualcosa di sorprendente, proprio come una Mozzarella, morbida, saporita, da gustare nelle sue infinite declinazioni.

La filosofia alla base dell’insegna – fondata nel 2004 da Silvio Ursini e attualmente di proprietà della Famiglia Scudieri – intreccia l’anima italiana a uno spirito cosmopolita, in un mix di convivialità e innovazione, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di lusso accessibile a tutti.

Redazione Centrale TdG

Credit Photo: Andrea Granatiero