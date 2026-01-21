L‘innovazione incontra la tradizione più pregiata nei Fiocchi di Caviale Caviar Giaveri

La storica azienda veneta leader nella produzione di caviale di altissima qualità lancia sul mercato un prodotto innovativo, che ridefinisce l’esperienza del lusso gastronomico

Caviar Giaveri, eccellenza italiana nella produzione di caviale e simbolo di una filiera completamente integrata e sostenibile, annuncia il lancio dei Fiocchi di Caviale, un prodotto innovativo destinato a rivoluzionare il modo di gustare e utilizzare il caviale nella cucina contemporanea.

Nato dalla passione e dall’esperienza di una conduzione familiare che da generazioni custodisce l’arte della produzione di caviale, questo nuovo prodotto rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione artigianale e rinnovamento tecnologico. Grazie a un lento, delicato e accurato processo di essiccazione che preserva intatta tutta la fragranza del caviale, infatti, i versatili fiocchi di caviale rappresentano una nuova proposta esclusiva, con il loro gusto deciso e intenso, ideale per esaltare tutte le preparazioni, dalle più semplici alle più raffinate.

Una scelta destinata a percorrere la strada di un lusso accessibile, ed eclettica, in quanto i Fiocchi di Caviale nascono dalla visione di rendere l’esperienza sensoriale ancora più trasversale, senza comprometterne la qualità. La loro texture croccante, elemento fondamentale che stimola i sensi e amplifica il piacere culinario, aggiunge un tocco di sorpresa a ogni preparazione, trasformando piatti di pasta, risotti, vellutate e secondi caldi in vere creazioni gourmet.

Utilizzabili come una bottarga, possono essere spolverati, mantecati o incorporati in salse e condimenti, offrendo infinite possibilità creative agli chef e agli appassionati di alta cucina. Una piccola quantità è sufficiente per conferire carattere e personalità a ogni piatto, rendendo il lusso del caviale più pratico e conveniente. Il tutto avviene mantenendo fede alla sostenibilità, valore al cuore del progetto Giaveri, che da sempre vede la famiglia porre al centro della propria filosofia il rispetto per l’ambiente e la trasparenza produttiva. Controllando l’intera filiera, dalle vasche dove crescono gli storioni fino allo shop (fisico, a San Bartolomeo di Breda (Treviso), e online), l’azienda garantisce standard qualitativi eccezionali e una totale tracciabilità del prodotto.

Questa nuova proposta si inserisce perfettamente, così, nella visione dell’azienda: i Fiocchi di Caviale, con una conservazione di 12 mesi a temperatura ambiente, riducono gli sprechi e ottimizzano la gestione delle risorse, senza mai rinunciare all’eccellenza che contraddistingue il marchio Caviar Giaveri. Le caratteristiche tecniche vedono:

Formato: vasetto da 10 grammi

Conservazione: temperatura ambiente

Durata: 12 mesi

Modalità d’uso: spolverare, mantecare, grattugiare

Tutti i prodotti Caviar Giaveri (una collezione composta da ben nove tipologie di caviale) sono distribuiti nei migliori Ristoranti e Gastronomie in Italia e nel mondo e sono disponibili completi di schede tecniche anche sul sito www.caviargiaveri.com

Per i Fiocchi di Caviale il link di riferimento è https://www.caviargiaveri.com/fiocchi-di-caviale/

Caviar Giaveri

Dalla fine degli anni ‘70 Caviar Giaveri alleva gli storioni e trasforma il caviale totalmente nei suoi possedimenti ittici a San Bartolomeo di Breda (TV). La salatura segue il tradizionale metodo russo malossol (poco sale), la selezione delle uova avviene rigorosamente a mano, come anche il confezionamento. Ogni esemplare di storione vive come in natura: è accudito e seguito in ogni fase della sua crescita, ogni aspetto è curato minuziosamente per ricreare il miglior habitat garantendo il massimo rispetto per gli equilibri della specie. Lo storione è attualmente una delle specie in pericolo di estinzione incluse nella Convenzione di Washington appunto, il cui allevamento e commercializzazione sono tutelati dal CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) che controlla il commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione. E Caviar Giaveri naturalmente opera nel totale rispetto di tali norme per la completa salvaguardia delle specie. Inoltre, le moderne tecnologie di acquacoltura permettono anche la piena sostenibilità degli impianti e del territorio circostante. Oggi l’azienda è condotta da Jenny, Giada e Joys Giaveri, tre giovani imprenditrici che, con grande passione, continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre Rodolfo. Gli allevamenti Caviar Giaveri si trovano nel comune di San Bartolomeo di Breda (in provincia di Treviso), a pochi chilometri da Venezia.

Redazione Centrale TdG