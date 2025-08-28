Legend Kombucha torna a Venezia come partner de “La Terrazza by Atlas Concorde”

La bevanda analcolica di tendenza sarà protagonista per il secondo anno consecutivo nello spazio vista mare dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, che dal 27 agosto al 6 settembre accoglierà volti noti del cinema e celebrity da tutto il mondo

Al Lido di Venezia si beve analcolico, Legend Kombucha – brand veronese noto per la produzione professionale di kombucha in diversi gusti e combinazioni – sarà per il secondo anno consecutivo partner de La Terrazza by Atlas Concorde durante l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Dal 27 agosto al 6 settembre, infatti, la “leggendaria” bevanda fermentata dalle innumerevoli proprietà benefiche sarà servita in uno degli spazi più iconici della kermesse, ospitato nella terrazza dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, punto di incontro di talent, professionisti e celebrity internazionali. L’area, progettata da Joydis – agenzia di marketing emozionale e brand experience omnicanale – e disegnata e arredata da Atlas Concorde – uno dei principali attori del settore ceramico mondiale – diventa ancora una volta un luogo di dialogo, networking e contaminazioni culturali, dove Legend Kombucha si inserisce come una proposta no alcol in linea con i nuovi trend del bere, capace di unire gusto, benessere e stile di vita sano.

«Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra presenza su un palcoscenico di prestigio come quello de La Terrazza by Atlas Concorde» – afferma Ettore Ravizza, founder di Legend Kombucha – «Tornare a Venezia, in un contesto internazionale e di livello come questo, significa per noi avere la conferma che il mondo del beverage si sta evolvendo, orientandosi verso scelte sempre più consapevoli. Legend Kombucha si afferma dunque come la scelta giusta verso questa direzione, una bevanda cosmopolita e versatile, capace di trasformare il bere sano in un’esperienza di piacere».

Saranno tre le varianti di Legend Kombucha che accompagneranno gli eventi, le presentazioni e gli esclusivi private party che animeranno gli spazi de La Terrazza by Atlas Concorde per tutta la durata del festival: Legend Kombucha Original Blend, gusto classico e bilanciato, per gli estimatori della kombucha più tradizionale, Legend Kombucha Ginger Bomb, caratterizzata da note fresche e leggermente piccanti di zenzero e limone, perfetta per accompagnare le calde giornate estive, Legend Kombucha Mockito, aromatizzata alla menta e lime, che con il suo sapore intenso e aromatico regala un twist di freschezza ad ogni sorso.

E così, tra interviste, eventi, presentazioni e un brindisi fronte mare, Legend Kombucha porta il suo spirito contemporaneo in uno dei luoghi più glamour della Laguna diventando ambasciatrice del bere bene.

Legend Kombucha è una delle prime brewery italiane specializzate nella produzione di kombucha, una bevanda analcolica a base di tè biologico fermentato, dalle innumerevoli proprietà benefiche. L’azienda si distingue per un approccio professionale e innovativo alla fermentazione, supportato da un continuo lavoro di ricerca che le permette di offrire combinazioni sempre nuove e sorprendenti. Legend Kombucha si adatta perfettamente a qualsiasi momento della giornata: è ideale a colazione, dopo lo sport, come digestivo o come aperitivo rinfrescante. La sua versatilità la rende protagonista anche nel mondo del bere miscelato, dove viene utilizzata come ingrediente per cocktail sia alcolici che analcolici.

