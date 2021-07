Le prelibatezze de Il Casaro Nero a Torino

Mercoledì 21 luglio a partire dalle ore 20:30 in corso Castelfidardo 34/A a Torino vi invitiamo a una serata a base di eccellenze: MixTO incontra @Il Casaro Nero (www.ilcasaronero.com) e le sue eccezionali mozzarelle.

Una cena tutta a base di prodotti rigorosamente lucani, preceduta da uno showcooking in cui sarà possibile ammirare Biagio, uno dei migliori casari italiani che vanta collaborazioni con i migliori chef del nostro Paese. A modo suo assomiglia ad un supereroe della Marvel. Il suo potere? Trasformare il latte in opere d’arte e di gusto. Meticoloso, professionale. Ma anche divertente ed estroso. Semplicemente eccellente, come Mixto, come le mozzarelle, preparate e da mangiare al momento. Un peccato di gola non esserci. Sarà un antipasto in vista delle Atp Finals di tennis in programma a Torino a novembre, perché il Casaro Nero e Biagio delizieranno i palati di ospiti e pubblico con le loro mozzarelle, i prodotti lucani e il loro show, tutto rigorosamente dal vivo, cotto e mangiato.

Questo il menù della serata:

Portata 1

Mozzarella (fiordilatte, nodini, treccia)

Ricottina (confettura di pomodorini piccante, confettura albicocca)

caciocavallo lucano con confettura di cipolla caramellata

Portata 2

1 burratina aromatizzata al salmone

1 burratina al naturale

1 Peccato di gola (basilico con limone caramellizzato)

1 Peccato di gola (nero di seppia)

Portata 3

1 ricotta dolce con frutto della passione,

1 ricotta dolce con scaglie di cioccolato fondente,

1 ricotta dolce con nocciole

Prenotazioni e info contattando il numero 331.619.40.91

Redazione Centrale TdG