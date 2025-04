Le Langhe raccontate dagli chef Ugo Alciati e Luca La Peccerella

Secondo appuntamento della kermesse “a quattro mani”

Dopo il successo della riapertura del relais con la cena con Da Vittorio, il ristorante L’Orangerie de Le Due Matote prosegue il suo ciclo di appuntamenti “a quattro mani”, ospitando mercoledì 23 aprile lo chef Ugo Alciati de Guido Ristorante*.

In questa occasione speciale, lo chef Luca La Peccerella accoglierà Alciati per un’esperienza culinaria curiosa ed indagatrice, un dialogo tra due anime gastronomiche che si incontrano e si fondono in un territorio.

Entrambi gli chef, legati alle Langhe, chi per adozione e chi per origine, celebreranno il Piemonte attraverso i piatti della tradizione, uno la Langa ce l’ha nel DNA l’altro, “in punta di piedi”, ha imparato a conoscerla ed amarla diventandone figlio putativo.

Un’occasione imperdibile per scoprire i sapori autentici del territorio, in un connubio di creatività e tradizione.

L’appuntamento di maggio sarà con lo chef Luca Zecchin del ristorante Coltivare* che, insieme allo chef resident renderanno omaggio ai loro orti, alle materie e ai piccoli produttori locali, la vera linfa di questa terra. A chiudere invece la kermesse, a giugno, sarà lo chef Alberto Quadrio, anche lui di origine piemontese, ma di quella parte di Piemonte fatta di laghi quadrati e di colline dove l’oro si misura in chicchi, non solo d’uva ma anche di riso. Quadrio è da poco lo chef resident del ristorante L’Aurum, che si trova all’interno del relais chateaux l’Albereta.

(Per info e prenotazione cene: tel 0173 388668)

Le Due Matote: relax, eat, repeat

Le Due Matote si confermano come un luogo dove l’eleganza e la classe si fondono con la semplicità, offrendo un’esperienza di accoglienza indimenticabile. Il primo evento della stagione, che coinvolgerà sia l’Orangerie che il Relais, sarà la Caccia alle Uova d’Oro a Pasquetta (lunedì 21 aprile), una caccia al tesoro diffusa per grandi e piccini, alla scoperta del territorio di Bossolasco. A maggio il Gran galà delle rose, momento di condivisione con l’amministrazione comunale, per celebrare la bellezza delle rose del giardino all’italiana, cuore del relais, che sbocciano in primavera. Appuntamento fisso nelle calde serate estive saranno gli aperitivi del giovedì con musica e intrattenimento (da giugno a settembre) per osservare, da un luogo privilegiato, il cielo stellato della bella stagione in un’atmosfera onirica. A settembre La Grande Dame, un appuntamento, una cena, un incontro con donne imprenditrici che racconteranno la loro storia. Un appuntamento fortemente voluto da Arianna Cefis, titolare del relais, che aprirà le porte della sua realtà a chi, come lei, aveva un sogno e l’ha realizzato. Durante questo appuntamento di confronto e scambio, non poteva mancare una firma importante della cucina italiana come Viviana Varese, anche lei imprenditrice, che con lo chef Luca La Peccerella, proporranno un menu dedicato alla serata e ispirato alle storie delle protagoniste.

“Relax, eat, repeat” è un suggerimento garbato ad un piacere senza fine che in tre parole racchiude l’essenza del ben-essere a Le Due Matote. Un invito a rallentare, a godersi ogni momento, deliziarsi con i sapori autentici della Langa e farsi coccolare nella spa, dove ogni trattamento è reso ancor più emozionante dall’utilizzo dei prodotti della linea naturale [comfort zone ], ripetendo questo ciclo di piacere all’infinito. Il relais offre un’atmosfera di charme e informale allo stesso tempo, dove il “relax” è garantito dalla bellezza del luogo e dalla cura dei dettagli, l’“eat” è un’esperienza gastronomica indimenticabile grazie al ristorante L’Orangerie e Il Giardino, (la trattoria e pizzeria nella corte interna del relais) e il “repeat” è il desiderio di tornare per rivivere queste emozioni perdendosi nella bellezza ipnotica del luogo.

Brunch della domenica a Le Due Matote: un’esperienza di gusto e convivialità

L’appuntamento più atteso delle Langhe: il brunch domenicale. Un giorno di festa, dedicato alle famiglie che si ritrovano per condividere momenti di gioia e buon cibo. Le Due Matote offre un esclusivo brunch domenicale, un’occasione perfetta per trascorrere una giornata di relax e convivialità, gustando le eccellenze culinarie in un’atmosfera incantevole.

Orari apertura

L’Orangerie

Aperto a cena da giovedì a domenica dalle 19.30 alle 23.00

Aperto a pranzo venerdì, sabato dalle 12.30 alle 15.00 e domenica con il brunch dalle 12.30 alle 15.30

Chiusura lunedì, martedì, mercoledì e giovedì pranzo

Il Giardino

Chiuso il giovedì e domenica a pranzo

Per prenotazioni

Tel 0173 388668

E-mail reservations@leduematote.com

https://leduematote.com/

Our Team

Direttore ospitalità Carlo Cori

Ad aprire le porte del relais Le due Matote, con eleganza e garbo è Carlo Cori professionista dell’ospitalità con una lunga esperienza in hotel di lusso, resort esclusivi e modelli innovativi di ospitalità. Ha iniziato la sua carriera al Maranello Village, un hotel a tema Ferrari, per poi proseguire in strutture prestigiose come il Melià Roma Villa Agrippina, l’Hotel d’Inghilterra a Roma e il Relais Borgo Lanciano, dove ha affinato la sua capacità di creare esperienze uniche per una clientela internazionale.

La sua passione per l’ospitalità lo ha portato a lavorare anche all’estero, tra Irlanda e Regno Unito, come Front Office Manager e Reservations Cluster per il Byrne Hotel Group. In seguito, ha guidato la pre-apertura di una struttura da 695 camere a Milano, unendo il mondo dell’hotellerie con il concetto di ospitalità ibrida nel ruolo di Assistant General Manager per Collegiate Milano North.

Oggi Carlo è Director of Hospitality presso il Relais Le Due Matote, dove si dedica alla creazione di esperienze di lusso su misura, combinando eleganza, autenticità e un servizio impeccabile.

Membro di Les Clefs d’Or, ha ricevuto riconoscimenti come il 2° posto al premio “The Best Receptionist of the Year” (2017). Con un approccio dinamico e innovativo, continua a elevare il concetto di ospitalità, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza indimenticabile.

Direttore F&B Salvatore De Biase

Salvatore De Biase, classe 1991, è l’F&B e Restaurant Manager che rende l’accoglienza all’Orangerie un’esperienza di classe.

Con un percorso professionale costruito tra hotel 5 stelle lusso, ristoranti stellati, gourmet, di moda e di intrattenimento, Salvatore ha maturato un esperienze a 360° nel mondo dell’hospitality e della ristorazione, esplorando tutti i reparti F&B degli alberghi, persino la cucina. Ciò che ama di più del suo lavoro, oltre al pensiero di essere partecipe di una piccola parte di vita di qualcun altro cercando di renderla speciale ed unica, è l’imprevedibilità di questo settore, ovvero il brivido della risoluzione di una problematica, di un imprevisto. Questo fattore lo ha portato a partecipare a diversi corsi di problem solving, sviluppando una capacità organizzativa e una precisione quasi maniacale, qualità che lo contraddistinguono nel lavoro quotidiano.

La sua passione per la ristorazione si traduce in un’estrema attenzione ai dettagli e in un approccio rigoroso alla gestione, con l’obiettivo di garantire sempre eccellenza e armonia operativa.

Chef Luca La Peccerella

Il ristorante L’Orangerie all’interno del relais le Due Matote, sin dall’apertura (luglio 2023) è guidato dallo chef Luca La Peccerella che dopo anni di esperienze all’estero e in Italia giunge a Bossolasco dove dà libero sfogo al suo talento creativo lavorando sui prodotti di Langa e la sua identità partenopea.

La sua cucina è il risultato del forte legame con la sua terra e i percorsi che ha avuto l’opportunità di seguire nella ristorazione dei grandi hotel di lusso come Armani e il Bvlgari di Milano.

Chi ha inciso profondamente sia professionalmente che umanamente è stato lo chef mentore Filippo Gozzoli che gli ha fatto scoprire il senso dell’equilibrio in bocca e nei sentimenti.

Il desiderio dello chef è quello di proiettare ”gesti antichi” che oggi si sono persi, ma che trasmettono i gusti e i sapori mediterranei originali. Sin da piccolo seguiva la nonna che preparava la pasta fatta a mano e pesava la farina con i pugni mentre citava il nome di chi l’avrebbe poi mangiata. Per lo chef, la cucina è un gesto di altruismo, un dono, una condivisione.

Sous Chef Lorenzo Manosperti

Classe 1996, Lorenzo ha iniziato il suo viaggio culinario nel cuore di Milano, presso il ristorante Peppino di via Durini. Lì, sotto la guida degli chef Nunzio Alibrandi e Lorenzo Corengia, ha imparato non solo le tecniche di base, ma soprattutto il valore dell’amore per la cucina.

Dopo aver partecipato alle aperture del The Sanctuary Eco Retreat di Roma e Milano come chef di cucina, dove si innamora della cultura giapponese e peruviana, esplorando la cucina Nikkei e ampliando la sua visione gastronomica, si avvicina all’alta cucina al ristorante Sine di Roberto Di Pinto.



Esperienze formative importanti che hanno gettato le basi per il suo approdo a L‘Orangerie, dove da subito ha avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con lo chef La Peccerella, affinando le sue abilità e strutturando la sua conoscenza.

Quest’anno giunge alla semifinale italiana della prestigiosa S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, aggiudicandosi l’ambito premio Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy 2025 accompagnato in quest’avventura dallo chef La Peccerella, mentor e amico.

Redazione Centrale TdG