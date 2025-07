L’assicurazione viaggio nell’era del viaggiatore globale: da scelta facoltativa a esigenza imprescindibile

Intermundial presenta la “Radiografia del Settore Assicurazioni Viaggio 2025”: analisi, tendenze e raccomandazioni strategiche per un turismo più consapevole e sicuro

Con l’estate in pieno svolgimento, Intermundial – broker leader in Europa nella distribuzione di assicurazioni per il turismo – diffonde la nuova edizione della “Radiografia del Settore Assicurazioni Viaggio 2025”. L’analisi fotografa i principali cambiamenti nel comportamento del viaggiatore assicurato, evidenziando l’evoluzione del mercato dopo la pandemia e proponendo linee guida concrete per affrontare le sfide future.

Secondo il report, l’assicurazione viaggio ha vissuto una trasformazione profonda negli ultimi anni. La pandemia di COVID-19 ha segnato un punto di svolta, portando il concetto di “imprevisto” a una scala globale e rendendo la copertura assicurativa uno strumento indispensabile nella pianificazione di qualsiasi spostamento. A ciò si aggiunge la rivoluzione digitale, che ha semplificato operazioni come la segnalazione sinistri, l’accesso alla telemedicina e il supporto immediato h24.

Una nuova generazione di viaggiatori: digitali, informati e previdenti

Il viaggiatore di oggi è più consapevole e orientato alla gestione del rischio: confronta offerte dal proprio smartphone, valuta non solo il prezzo, ma anche la reattività dell’assistenza, e predilige soluzioni che garantiscano serenità anche in contesti incerti.

Il profilo tipo? Viaggiatori tra i 35 e i 45 anni, prevalentemente uomini (55%), con un forte aumento tra gli sportivi e i praticanti di turismo attivo. Significativo anche il tasso di sottoscrizione tra gli over 60, soprattutto per crociere e viaggi a lunga distanza. In crescita le famiglie che si spostano all’estero e i clienti che scelgono la telemedicina come servizio integrato.

Dati operativi: la forza di Intermundial. Con oltre 5,5 milioni di assicurati l’anno, 64.000 sinistri gestiti, più di 224.000 assistenze fornite e 18 milioni di euro in assistenza medica internazionale, Intermundial vanta un’esperienza unica nel settore, che consente un’analisi precisa e rappresentativa del mercato globale.

Cosa cercano i clienti? Personalizzazione, semplicità e sicurezza. Il prezzo medio di una polizza viaggio è di circa 45 euro, pari al 6-8% del valore medio di un viaggio assicurato (tra 560 e 750 euro). Le destinazioni per cui si registra il maggior numero di polizze sono gli Stati Uniti, il Giappone, la Thailandia, il Regno Unito, seguiti da Messico, Argentina ed Egitto. L’80% delle sottoscrizioni riguarda viaggi internazionali, mentre solo il 20-30% riguarda viaggi nazionali.

Le barriere alla sottoscrizione: disinformazione e falsa percezione di copertura. Molti viaggiatori ritengono erroneamente di essere già coperti da carte di credito o tessere sanitarie europee. Tuttavia, questi strumenti non garantiscono coperture specifiche come:

rimborso integrale delle spese mediche;

accesso a strutture sanitarie private;

rimpatrio;

protezione contro cancellazioni, smarrimento bagagli e responsabilità civile.

Verso un futuro assicurato: raccomandazioni e strategie. La Radiografia 2025 suggerisce linee guida operative per rafforzare la fiducia nel mercato:

investire in soluzioni digitali intuitive;

promuovere servizi preventivi e assistenza 24/7 multilingua;

personalizzare le coperture in base al tipo di viaggiatore;

rafforzare la comunicazione trasparente.

Un ecosistema integrato al servizio del viaggiatore. Il report si avvale dei dati del Grupo Atlantigo – The Travel Care Group, composto da Intermundial, Servisegur (assistenza), Mana (underwriting) e Tourism & Law (consulenza legale). Queste entità operano in modo sinergico per offrire soluzioni assicurative avanzate, affidabili e all’altezza delle nuove esigenze del settore turistico.

Per ulteriori informazioni, interviste o materiali

Per più informazioni:

Intermundial – Travel Insurance Experts è una compagnia del Gruppo Atlantigo

Redazione Centrale TdG