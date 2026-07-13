L’arte dell’Hand Roll e la ricerca del morso perfetto

– Redazione Centrale TdG –

Da Akiro, ogni hand roll nasce dall’incontro tra materia prima d’eccellenza, tecnica giapponese e sensibilità Nikkei. Un equilibrio delicato che si costruisce ingrediente dopo ingrediente, fino all’ultimo morso.

A prima vista sembra semplice: un foglio di alga nori, una porzione di riso perfettamente condita, pesce crudo selezionato, qualche ingrediente fresco e una salsa. Eppure, dietro un hand roll si nasconde un lavoro di precisione che richiede tecnica, sensibilità e una profonda conoscenza degli equilibri gastronomici.

Da Akiro, il primo Nikkei hand roll bar al mondo, ogni ricetta nasce da una domanda fondamentale: come trasformare un singolo morso in un’esperienza completa?

La risposta si trova nella ricerca costante dell’equilibrio. Ogni hand roll viene preparato al momento, davanti agli ospiti, e servito immediatamente. Non è soltanto una scelta scenografica: è una necessità. Il tempo, infatti, è uno degli ingredienti più importanti. Bastano pochi minuti perché il foglio di nori inizi ad assorbire l’umidità del riso e degli ingredienti, perdendo quella caratteristica croccantezza che rappresenta uno degli elementi distintivi dell’esperienza.

Per questo motivo, ad Akiro ogni hand roll viene consegnato nelle mani dell’ospite nel momento esatto in cui consistenze, temperatura e aromi raggiungono il loro punto ideale. È proprio l’alga nori a rappresentare uno dei segreti meno visibili ma più importanti del piatto. La sua fragranza introduce una componente croccante e quasi sonora che accompagna il morso, creando un contrasto fondamentale con la morbidezza del riso e la consistenza vellutata del pesce crudo. Una texture che non svolge soltanto una funzione strutturale, ma contribuisce attivamente alla costruzione del gusto.

La stessa attenzione viene dedicata alla selezione della materia prima. I pesci vengono scelti per qualità, freschezza e contenuto di grasso, elementi che influenzano profondamente la percezione finale del piatto. Le note più ricche e burrose di ingredienti come tonno, salmone o ricciola vengono bilanciate attraverso componenti fresche, vegetali e agrumate, capaci di alleggerire il palato e amplificare la complessità aromatica del boccone.

In questa ricerca di armonia entrano in gioco anche le salse signature di Akiro, ispirate alla tradizione Nikkei. Mai invasive, mai protagoniste assolute, lavorano per esaltare gli ingredienti e creare connessioni tra le diverse componenti del piatto. Acidità, sapidità, umami e piccole sfumature speziate si intrecciano per accompagnare il pesce senza coprirne il carattere.

La filosofia Nikkei si manifesta proprio qui: nella capacità di unire precisione giapponese e intensità peruviana attraverso contrasti perfettamente calibrati. Ogni hand roll ricerca una tensione costante tra morbidezza e croccantezza, tra ricchezza e freschezza, tra

profondità e leggerezza. Il risultato è un’esperienza che evolve morso dopo morso. La croccantezza dell’alga nori lascia spazio alla delicatezza del pesce, l’acidità pulisce il palato, le salse aggiungono profondità e il riso riporta tutto in equilibrio. Nulla prevale, tutto dialoga.

È questa apparente semplicità a rendere l’hand roll una delle espressioni più sofisticate della cucina contemporanea. Un formato essenziale che non lascia spazio agli errori e che trova la propria forza nella qualità assoluta degli ingredienti e nella precisione dell’esecuzione. Da Akiro, ogni hand roll racconta questa ricerca. Un gesto veloce da preparare, pochi secondi per essere servito e piccoli morsi per comprenderne tutta la complessità. E mi raccomando, senza aggiungere la soia!

Akiro

Fondato nel 2023 a Madrid da Lucas Leon e Faisal Barakat, Akiro è il primo Nikkei hand roll bar al mondo. Nato dall’idea di rendere l’esperienza della cucina Nikkei più immediata, coinvolgente e contemporanea, il concept si sviluppa attorno al banco, cuore pulsante del ristorante, dove gli hand roll vengono preparati e serviti uno alla volta davanti agli ospiti. Dopo il successo ottenuto in Spagna con le aperture di Madrid e Barcellona e il debutto internazionale a Chicago, Akiro ha scelto Milano come nuova tappa del proprio percorso di espansione. Quest’ultima apertura è stata realizzata in partnership con Jovit Srl, società italiana con un background internazionale e specializzata nel settore hospitality, di Giovanni Gottardi e Vittorio Mozzi, impegnata nella realizzazione in Italia e all’estero di progetti di ristorazione innovativa. Alla guida della proposta gastronomica c’è lo chef Luis Arévalo, tra i pionieri della cucina Nikkei in Europa, che interpreta l’incontro tra Giappone e Perù attraverso una cucina fondata su precisione tecnica, qualità della materia prima ed equilibrio dei sapori. Oggi Akiro rappresenta una nuova generazione di ristorazione internazionale: dinamica, esperienziale e profondamente radicata nella cultura Nikkei.