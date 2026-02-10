La Farmacia Del Cambio di Torino presenza i i Diablottini, tra i primi cioccolatini solidi documentati in Europa

In occasione di CioccolaTò, la Farmacia Del Cambio presenta un nuovo prodotto che affonda le proprie radici nella storia più antica della cioccolateria torinese: i Diablottini, tra i primi cioccolatini solidi documentati in Europa.

La nuova creazione della Farmacia Del Cambio prende ispirazione diretta dai Diavoletti del Confetturiere Piemontese, celebre ricettario storico di pasticceria e confetteria pubblicato a Torino nel 1790. Un testo fondamentale per la cultura gastronomica piemontese, che la Farmacia Del Cambio considera come importante riferimento per il lavoro di ricerca e sviluppo dei suoi maîtres-pâtissiers.

La nuova ricetta si ispira a quella originale, proponendo una base di cioccolato fondente, impreziosita da un mix di frutta secca – pistacchi, mandorle e nocciole – e frutta candita – arancia, limone, bergamotto e albicocca.

Il nome Diablottini – dal piemontese diablotìn, “piccolo diavolo” –è l’evoluzione linguistica di Diavoletti. Nascono a Torino tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, quando la città stava diventando uno dei principali centri europei di lavorazione del cioccolato. All’epoca la cioccolata si consumava soprattutto come bevanda di corte, densa e speziata: una moda arrivata a Torino dalle corti francesi, influenzate a loro volta dalla Spagna. Proprio a Torino, i maestri cioccolatieri la trasformarono in piccole praline da gustare in un solo boccone, dando vita a una tradizione locale unica.

La prima ricetta conosciuta è quella dei Diavoletti, riportata proprio nel Confetturiere Piemontese, dove si descrive la lavorazione del cioccolato ammorbidito e modellato in piccole palline che, una volta scosse su un foglio di carta, assumono la caratteristica forma a dischetto prima dell’asciugatura. Nel corso del XVIII e XIX secolo, questi cioccolatini si diffusero alla corte dei Savoia e nei caffè storici torinesi, diventando simbolo di raffinatezza e anticipando lo sviluppo di altre grandi specialità piemontesi, fino al gianduiotto.

I Diablottini della Farmacia Del Cambio saranno disponibili a partire dal 12 febbraio, e si inseriscono in un percorso che valorizza la grande tradizione dolciaria torinese, riletta con creatività e spirito contemporaneo. Sono venduti in eleganti cofanetti da due diversi formati: piccolo da 6 pezzi al costo di 8 euro; grande da 15 pezzi al costo di 14 euro.

