Incanto d’autunno tra i boschi e le vette dell’Alto Adige: è la magia del foliage

Quattro destinazioni in Alto Adige, dove vivere l’esperienza più autentica del cromatismo autunnale tra i boschi dorati

È la stagione dell’incanto, la natura si trasforma in una tavolozza di colori che sfumano dal verde intenso dell’estate all’oro bruciato, dal rosso carminio all’arancio fiammeggiante. In Alto Adige lo spettacolo del foliage d’autunno raggiunge vette di bellezza ineguagliabile. Ogni valle si veste di una nuova cromia e ogni sentiero diventa un corridoio di meraviglie.

Il foliage alpino è un fenomeno che tocca l’anima, un richiamo ancestrale che invita a immergersi nella quiete del bosco nel suo momento più poetico e a respirare l’aria fresca e profumata di resina e foglie secche. Ecco dove.

Lago di Dobbiaco, glass cube tra sinfonie dorate.

I boschi di conifere e latifoglie che circondano il Lago di Dobbiaco (BZ), in Val Pusteria, si trasformano in autunno in una sinfonia visiva di gialli dorati e rossi intensi, creando un paesaggio che cambia sfumatura a ogni ora del giorno. Dal tetto trasparente degli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ), il riflesso delle luci dorate del foliage illumina intorno mentre al mattino la natura si risveglia in una danza di colori che penetra dolcemente attraverso le pareti di vetro. Il soggiorno d’autunno qui è esclusivo: un rifugio contemporaneo perfettamente armonizzato con l’ambiente circostante, creato da 12 glass cube sostenibili che sembrano sospesi tra terra e cielo (www.skyview-chalets.com)

Museo del foliage a cielo aperto nel cuore della Val Badia.

Incastonato tra le vette UNESCO delle Dolomiti, San Vigilio di Marebbe (BZ) in Val Badia si rivela come un gioiello nascosto dove l’autunno si manifesta in tutta la sua magnificenza. Il territorio del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies diventa un museo a cielo aperto, in cui ogni albero è un’opera d’arte e ogni radura un quadro impressionista. Excelsior Dolomites Life Resort regala un’immersione totale in questo paradiso cromatico con la sua proposta “Autumn special”. Dal 6 settembre al 2 novembre 2025, il soggiorno di una settimana include oltre 15 esperienze (dal valore superiore ai 250 euro), oltre al programma Dolomites Life Fit & Fun con la parete d’arrampicata, le escursioni guidate sei giorni a settimana, per esplorare sentieri nascosti dove faggi, aceri e larici creano volte naturali dai colori infuocati, i tour in mountain bike, il Guest Pass per spostamenti gratuiti in Alto Adige e l’accesso completo alle aree wellness di 2.500 mq ( www.myexcelsior.com).

Val d’Ega, qui l’enrosadira danza con il caleidoscopio autunnale.

La Val d’Ega (BZ) si trasforma in autunno in un caleidoscopio di emozioni visive e sensoriali. Qui, il fenomeno dell’enrosadira – che al tramonto tinge di rosa le pareti delle Dolomiti – si combina magicamente con la festa cromatica del foliage, creando un contrasto di colori che tocca il sublime. Il maestoso Latemar e le guglie del Catinaccio fanno da cornice a questo spettacolo.

La valle propone “Le Settimane del Gusto Selvaggina & Funghi”, un’esperienza che va oltre la semplice osservazione del paesaggio per diventare un viaggio sensoriale completo. I boschi dorati non sono solo da ammirare, ma da vivere attraverso escursioni dedicate alla scoperta dei frutti del sottobosco, laboratori sulla coltivazione di funghi pregiati e sessioni di forest bathing che svelano il potere rigenerante della foresta autunnale. Ogni giorno offre un’attività diversa, dalla raccolta di bacche selvatiche alle degustazioni di specialità stagionali nei rifugi panoramici, dove il palato si unisce alla vista per un’immersione d’autunno multisensoriale indimenticabile ( www.valdega.com ).

Il tempio del foliage in Valle Aurina.

Tra le valli più remote dell’Alto Adige, sorge OLM Nature Escape a Caminata di Tures (BZ). Questa struttura dal design circolare sembra emergere organicamente dal terreno, come se la natura stessa l’avesse plasmata nel corso dei millenni. La sua forma ad anello dialoga perfettamente con l’anfiteatro montano che la circonda, creando un mandala naturale dove l’ospite si trova al centro di una doppia corona: quella dell’edificio e quella delle montagne ammantate di boschi lussureggianti. In autunno, questo luogo si trasforma in un tempio del foliage, dove la pratica del forest bathing – il bagno nella foresta – raggiunge la sua massima espressione.

I boschi che abbracciano OLM diventano una tavolozza vivente di faggi dalle foglie dorate, abeti dalle chiome sempreverdi e castagni secolari che tingono il paesaggio di rosso intenso. Ogni finestra e ogni terrazza offrono prospettive diverse su questo spettacolo cromatico in continua evoluzione. Il richiamo del bosco invita all’esplorazione consapevole attraverso sentieri che si snodano tra le cascate di Riva e i percorsi dell’area escursionistica della Valle Aurina (www.olm.it).

Redazione Centrale TdG