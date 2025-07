Il chiosco Gin Mare a Milano fino al 7 agosto

Visto il grande successo ottenuto, il Chiosco Gin Mare resterà live a Milano fino al 7 agosto

Accanto alla Triennale, Gin Mare, ha trasformato il rinomato Chiosco Giò in un angolo di Mediterraneo confermandosi come la summer destination dell’estate milanese dove l’aperitivo diventa un rituale di gusto, relax e convivialità.

Tra i protagonisti di questa oasi urbana ci sono i signature cocktail Gin Mare, creati per esaltare le botaniche iconiche del brand – oliva Arbequina, basilico, timo e rosmarino – ingredienti capaci di trasformare ogni sorso in un vero viaggio sensoriale tra le coste del Mare Nostrum. A rendere l’esperienza ancora più completa, una selezione di sfiziosità mediterranee studiate per accompagnare i drink: taralli al pomodoro, basilico e cipolla insieme a pepite di Parmigiano Reggiano, per uno snack pairing che racconta l’autenticità dei sapori.

L’allestimento stesso del chiosco è un invito a lasciarsi trasportare altrove: colori luminosi, dettagli in legno chiaro e motivi a foglie di olivo ricreano un’atmosfera da eternal summer, capace di far dimenticare per qualche ora il cemento cittadino e regalare il piacere di una terrazza vista mare, nel cuore di Milano.

Lasciati conquistare dall’arte dell’aperitivo firmato Gin Mare e vivi l’estate milanese come fosse un tramonto sul Mediterraneo!

Quando: fino al 7 agosto 2025

Dove: Chiosco Giò (accanto alla Triennale, Parco Sempione – Milano)

Il Mediterraneo in una bottiglia

Gin Mare non è solo un gin, ma un viaggio nei sapori del Mediterraneo. Le botaniche come l’oliva Arbequina, il basilico, il rosmarino e il timo, selezionate dalle terre fertili di Grecia, Italia, Spagna e Francia, conferiscono al gin il suo carattere distintivo. Ogni bottiglia è frutto di una lavorazione artigianale, con macerazione delicata e distillazione indipendente di ogni botanica, per esprimere al meglio le qualità uniche di ciascun ingrediente.

Gin Mare continua a portare l’autentico spirito del Mediterraneo nei calici di tutto il mondo.

Gin Mare è un marchio Brown-Forman.

Redazione Centrale TdG