Il caviale Osietra di Caviar Giaveri è Amore a prima vista

San Valentino diventa l’occasione perfetta per celebrare l’amore con il gusto inconfondibile e l’eleganza senza pari del Caviale Osietra, autentica prelibatezza di Caviar Giaveri

Per celebrare la festa degli innamorati, l’azienda – che da sempre si distingue per l’eccellenza nella produzione di caviale, frutto di un lavoro artigianale e di una passione tramandata da generazioni – lo propone racchiuso in una confezione elegante, ideale per un regalo di coppia indimenticabile. “C’est l’amour!” è la luxury box che svela una selezione del più pregiato caviale Osietra contraddistinto da un’inedita “pink label”. Una proposta esclusiva, pensata per gli amanti della gastronomia di alta classe, che richiama con il suo rosa acceso una passione elegante e il lusso delle serate più romantiche. A completare il cofanetto, due eleganti cucchiaini in madreperla per aggiungere un tocco di classe all’esperienza di degustazione.

Il Caviale Osietra di Caviar Giaveri è di altissima qualità, prodotto con le uova dell’omonimo storione, caratterizzate da un colore bruno tendente all’oro, dalla consistenza croccante e dal sapore avvolgente. Perfetto per chi vuole offrire al palato un’esperienza delicata ma ricca di sfumature marine, con note burrose e un retrogusto di nocciola, rappresenta un viaggio sensoriale che, grazie alla freschezza del caviale e al suo piacevole effetto afrodisiaco, saprà rendere ogni cena a lume di candela un’esperienza da ricordare.

Ideale in abbinamento con piatti eleganti ma semplici, infatti, come uova al tartufo, carpacci di pesce o risotto con gli scampi, il Caviale Osietra può anche essere servito con piccoli assaggi di formaggi morbidi o frutta fresca, come pere o mele verdi, per un tocco che esalta la sua morbidezza e il suo gusto raffinato. La lavorazione, rigorosamente manuale, avviene attraverso il metodo tradizionale “Malossol”, che garantisce una salatura leggera e un sapore unico, in grado di esaltare ogni piatto.

Caviar Giaveri, da sempre impegnata nella sostenibilità e nel rispetto della natura, produce il suo caviale in allevamenti di proprietà, dove gli storioni vivono in condizioni ideali, rispettando i ritmi della specie.

il Caviale Osietra, l’azienda continua a promuovere l’eccellenza gastronomica italiana, offrendo un prodotto che esprime al meglio la passione, la qualità e la tradizione artigianale.

Per ulteriori informazioni, visite e acquisti, è possibile consultare il sito www.caviargiaveri.com

Caviar Giaveri

Dalla fine degli anni ‘70 Caviar Giaveri alleva gli storioni e trasforma il caviale totalmente nei suoi possedimenti ittici a San Bartolomeo di Breda (TV). La salatura segue il tradizionale metodo russo malossol (poco sale), la selezione delle uova avviene rigorosamente a mano, come anche il confezionamento. Ogni esemplare di storione vive come in natura: è accudito e seguito in ogni fase della sua crescita, ogni aspetto è curato minuziosamente per ricreare il miglior habitat garantendo il massimo rispetto per gli equilibri della specie. Lo storione è attualmente una delle specie in pericolo di estinzione incluse nella Convenzione di Washington appunto, il cui allevamento e commercializzazione sono tutelati dal CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) che controlla il commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione. E Caviar Giaveri naturalmente opera nel totale rispetto di tali norme per la completa salvaguardia delle specie. Inoltre, le moderne tecnologie di acquacoltura permettono anche la piena sostenibilità degli impianti e del territorio circostante. Oggi l’azienda è condotta da Jenny, Giada e Joys Giaveri, tre giovani imprenditrici che, con grande passione, continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre Rodolfo. Gli allevamenti Caviar Giaveri si trovano nel comune di San Bartolomeo di Breda (in provincia di Treviso), a pochi chilometri da Venezia.

