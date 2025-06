Il Barolo Serralunga 2019 di Réva: eleganza e complessità in un vino da collezione

Il Barolo è senza dubbio uno dei vini più celebri e amati al mondo. Una delle sue espressioni più affascinanti e ricercate proviene dal cuore della Langhe, nella zona di Serralunga d’Alba, un’area che offre terroir unici e condizioni ideali per la crescita della nobile uva Nebbiolo. Il Barolo Serralunga 2019 di Réva si inserisce perfettamente in questa tradizione, portando con sé la freschezza di una vendemmia che racconta tanto del territorio quanto della maestria artigianale della cantina.

Un terroir che racconta la storia della Langa

La magia del Barolo Serralunga 2019 inizia proprio nei vigneti che sorgono a un’altitudine compresa tra i 260 e i 350 metri sul livello del mare. Qui, la combinazione di esposizioni favorevoli (Sud, Est, Sud-Ovest), consente di ottenere una perfetta maturazione delle uve Nebbiolo, la varietà unica di questo vino. Le marne di Sant’Agata, le formazioni fossili e l’arenaria di Diano d’Alba costituiscono il terreno ricco di mineralità che conferisce una struttura inconfondibile al vino, con note di profondità e eleganza.

Il clima delle Langhe, caratterizzato da estati calde e secche, ma da fresche brezze serali, permette un lungo periodo di maturazione delle uve. Questo, unito a una gestione oculata dei vigneti, dà vita a un Nebbiolo che si distingue per la sua finezza e la sua complessità aromatica. La zona di Serralunga, in particolare, è famosa per vini potenti e longevi, in grado di esprimere la purezza del Nebbiolo e al contempo sviluppare una profondità che li rende perfetti per l’invecchiamento.

L’artigianalità nella selezione e nella fermentazione

Ogni bottiglia di Barolo Serralunga 2019 di Réva nasce da una selezione attenta delle uve, raccolte rigorosamente a mano per garantire che solo i grappoli migliori vengano destinati alla vinificazione. Il processo di vinificazione inizia con una serie di operazioni delicate: le uve vengono dapprima sottoposte a una selezione su un tavolo vibrante, dove ogni singolo grappolo viene controllato con cura per eliminare eventuali imperfezioni. Un ulteriore passaggio di selezione avviene tramite lo sgranellatore, un attrezzo che separa i racimoli e consente di ottenere solo la parte migliore del frutto.

Dopo questa fase, le uve sono sottoposte a una pressatura soffice, che permette di estrarre lentamente il mosto senza comprometterne la qualità. La fermentazione alcolica, spontanea, avviene in vasche di acciaio inox, dove il mosto rimane a contatto con le bucce per circa 35 giorni. Durante questo periodo, si sviluppano i composti aromatici e la struttura tannica del vino, mentre il cappello di bucce viene mantenuto sommerso per favorire una macerazione ottimale.

La fermentazione malolattica avviene direttamente in botti di rovere austriaco, un tipo di legno che contribuisce a conferire al vino eleganza e finezza, senza sovrastarne le caratteristiche varietali. Le botti di rovere Stockinger, da 35 hl, sono una scelta che permette al Barolo Serralunga 2019 di svilupparsi in modo armonioso, preservando al contempo la freschezza e la finezza del Nebbiolo.

Un invecchiamento lungo per una maggiore complessità

Dopo la fermentazione, il Barolo Serralunga 2019 viene trasferito in botti di rovere austriaco, dove il vino riposa per almeno 24 mesi. Durante questo periodo di affinamento, il vino si arricchisce di nuove sfumature, sviluppando una complessità che affascina anche i palati più esigenti. La lunga permanenza in botti di rovere contribuisce ad ammorbidire i tannini, rendendo il vino più rotondo e vellutato, pur mantenendo intatta la sua struttura robusta.

Il processo di affinamento non si ferma qui: una volta imbottigliato, il Barolo Serralunga 2019 continua la sua evoluzione in bottiglia per altri 28 mesi. Questo ulteriore periodo di affinamento permette al vino di acquisire ancora maggiore finezza e complessità, consentendo al Nebbiolo di esprimere tutta la sua tipicità.

Il risultato di questo lungo processo è un Barolo che si distingue per il suo equilibrio e la sua capacità di invecchiare, mantenendo nel tempo freschezza e intensità. Questo vino non è solo una bevanda da gustare, ma una vera e propria esperienza sensoriale che si arricchisce con il passare degli anni.

Caratteristiche organolettiche del Barolo Serralunga 2019

Il Barolo Serralunga 2019 di Réva si presenta con un colore rosso rubino intenso, che sfuma verso il granato man mano che il vino invecchia. Al naso, il vino offre un bouquet complesso e raffinato, con note di frutti rossi maturi, come ciliegie e prugne, che si mescolano a sentori speziati di pepe nero, tabacco e vaniglia. Un delicato accenno di fiori secchi e una lieve nota di cuoio completano l’ampio ventaglio olfattivo, dando al vino una profondità che invita alla riflessione.

In bocca, il Barolo Serralunga 2019 si rivela potente e strutturato, ma con una trama tannica fine e setosa che dona al vino una sorprendente eleganza. La freschezza è ben bilanciata da una buona concentrazione di frutta matura e spezie, con un finale lungo e persistente che lascia una piacevole sensazione di pulizia. La sua grande complessità lo rende un vino perfetto per essere abbinato a piatti ricchi, come brasati, selvaggina e formaggi stagionati, ma si presta anche a un invecchiamento prolungato che ne esalterà ulteriormente le qualità.

Un vino per la collezione

Con circa 4.000 bottiglie prodotte, il Barolo Serralunga 2019 di Réva è un vino esclusivo e di alta classe, destinato a diventare una perla nelle collezioni di chi ama il Barolo di qualità. La cura nei dettagli, dalla selezione delle uve alla lunga maturazione, conferisce a questo vino una personalità unica e una longevità straordinaria.

Ogni bottiglia è un’interpretazione autentica del terroir di Serralunga d’Alba, una testimonianza della tradizione vinicola piemontese e della capacità della cantina Réva di esprimere al meglio le potenzialità del Nebbiolo. Il Barolo Serralunga 2019 è un vino che incarna l’eleganza, la complessità e la potenza, caratteristiche che ne fanno una scelta ideale per chi desidera assaporare un grande vino del Piemonte in tutta la sua autenticità.

Paolo Alciati