I migliori vini piacentini sbarcano a Milano con Oh my DOC!

Domenica 12 ottobre, nella sede di Milano Wine Marketing, pomeriggio di degustazioni con il Consorzio di tutela vini DOC Colli Piacentini.

Seminario informativo e open tasting per scoprire e gustare i migliori vini del territorio al calice e in chiave mixology.

Un viaggio nel calice attraverso i Colli Piacentini alla scoperta delle migliori produzioni DOC del territorio, un nuovo modo di gustarle grazie alla collaborazione con la mixology d’autore e tanti spunti di abbinamento all’insegna della piacevolezza e della valorizzazione dell’enogastronomia di qualità certificata. Sono questi gli ingredienti di Oh my DOC!, evento che domenica 12 ottobre vedrà il Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini ospite a Milano, nella sede di Milano Wine Marketing (via Privata Gradisca 11), per un pomeriggio di conoscenza, scoperta e degustazione delle migliori produzioni enologiche del territorio.

A partire dalle ore 14.00 fino alle ore 18.30, spazio alle degustazioni dei vini DOC dei Colli Piacentini grazie a un walk around tasting che permetterà di assaggiare al calice oltre cinquanta referenze tra Malvasia, Gutturnio, Ortrugo e altre produzioni tipiche di un terroir in grado di coniugare a una lunga tradizione vitivinicola una straordinaria capacità interpretativa delle richieste dei wine lovers di oggi. Elevata qualità diffusa e grande bevibilità, forte legame con il territorio e ottima capacità di abbinamento a tavola e di adattarsi a diversi momenti di convivialità rappresentano infatti i tratti distintivi dei vini DOC dei Colli Piacentini, i più premiati dell’Emilia-Romagna dalle guide di settore.

Alle ore 18.45 si terrà il seminario informativo “Le Doc dei Colli Piacentini: dal calice allo shaker”, durante il quale le bollicine DOC dei Colli Piacentini daranno vita a sorprendenti wine cocktail capaci di stupire per freschezza, struttura e versatilità grazie alla collaborazione con professionisti della mixology. I partecipanti scopriranno i vini frizzanti e gli spumanti di qualità del territorio piacentino, che rappresentano circa l’85% della produzione enologica complessiva, in una veste originale e accattivante, che valorizza alcune loro caratteristiche innate, aprendoli al consumo in nuovi momenti della giornata. Nell’occasione sarà presentato anche il libro “Sorseggiando i Colli Piacentini” contenente venti ricette di cocktail d’autore preparati con i vini piacentini e abbinati a finger food realizzati dai migliori chef di Piacenza. E, a proposito di abbinamenti, ad accompagnare le creazioni nello shaker saranno i salumi piacentini DOP per un matrimonio di sapori all’insegna dei prodotti portabandiera dell’enogastronomia locale.

La partecipazione a Oh My DOC! è a ingresso libero su prenotazione al link https://forms.gle/8ToEszMS8zEiC7KW8

Per partecipare al seminario informativo “Le Doc dei Colli Piacentini: dal calice allo shaker” è richiesta la prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, attraverso il link https://forms.gle/2k7jtBQmenFdfsd58

L’attività rientra nel Programma di sviluppo Rurale e Piano Strategico Nazionale della PAC (P.S.P.) 2023-2027 Reg. UE n. 2115/2021 – Intervento SRG 10 “Promozione dei Prodotti di Qualità”.

Redazione Centrale TdG