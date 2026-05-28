Redazione Centrale TdG –

L’evoluzione del silenzio tra nuove energie, alchimie di calore e geometrie d’acqua per dare spazio all’infinito

Il lusso abbandona l’ostentazione per abbracciare una nuova, vibrante consapevolezza. È un’alchimia di esperienze wellness inedite e architetture ripensate, dove il design non occupa lo spazio, ma lo libera per celebrare una visione dell’ospitalità

più immersiva, in dialogo continuo con la natura e la meraviglia.

Per la stagione in arrivo, il retreat d’alta quota sospeso tra terra e cielo ridefinisce il concetto di lusso immateriale. Non è un semplice restyling, ma una metamorfosi che onora le radici senza alterare la sua identità più autentica: 9 piscine, 9 saune e 7.000 mq di area wellness per un benessere da vivere senza vincoli.

Tra le Dolomiti altoatesine, esiste un luogo in cui il tempo cambia ritmo. In questo rifugio contemporaneo, la visione dell’ospitalità si fa ancora più immersiva e profonda: un dialogo ininterrotto tra l’interiorità e la forza primordiale della natura. Qui, la meraviglia non è un dettaglio, ma la vera protagonista di un soggiorno che nutre i sensi e ridefinisce i confini del benessere. Tra le novità più esclusive dell’estate 2026 spicca una spettacolare sauna panoramica, dove il design incontra il benessere: il legno, posato a spina ungherese, fa da cornice a rigeneranti gettate di vapore “Aufguss” quotidiane, una bio sauna rigenerante e un bagno turco dall’atmosfera sospesa nel tempo.

L’Hotel Hubertus, icona indiscussa dell’ospitalità e leggenda dell’architettura contemporanea, non conosce pause: si reinventa, stagione dopo stagione, affinando costantemente la propria visione.

Per l’estate 2026, il cinque stelle sospeso tra cielo e terra compie un ulteriore salto evolutivo, firmando un rinnovamento profondo e sensibile, senza alterarne l’identità più autentica.

Sempre nel segno di un’evoluzione costante, l’Hotel Hubertus si prepara a sorprendere ancora con un importante restyling architettonico e funzionale. Il rinnovamento coinvolge in particolare l’area wellness: la storica baita e la sauna-malga lasciano spazio a una nuova dimensione del benessere, più immersiva e scenografica, con una Sauna Eventi panoramica, una biosauna con vista e un moderno bagno di vapore, pensati per unire l’intensità dei rituali alla maestosità delle vette. Con 9 piscine e nove saune, offre un’esperienza wellness decisamente varia e armoniosa. Parallelamente si trasformano anche gli spazi comuni: ingresso e zona bar vengono completamente ripensati, dando vita ad ambienti in cui il design contemporaneo dialoga con l’autentica ospitalità della famiglia Gasser – Daniela, Markus, Helga e Christian – da sempre guidata da una profonda passione per architettura e innovazione.

Incastonato tra le vette del Gruppo del Rieserferner e le suggestive Dolomiti di Sesto, patrimonio UNESCO, l’Hotel Hubertus è un’elegante sintesi di design e lusso. Situato a Valdaora, nell’Alta Pusteria e a pochi chilometri da Brunico, questo rifugio alpino ridefinisce l’accoglienza, fondendo con naturale armonia architettura d’avanguardia e paesaggio incontaminato.

La spettacolare Sky Pool dell’Hotel Hubertus

Da antica locanda di montagna a raffinato cinque stelle, l’Hotel Hubertus ha costruito nel tempo una visione precisa di ospitalità alpina. Oggi, le sue 76 camere si aprono sul silenzio delle vette, mentre la spa accoglie gli ospiti al rientro dalle esperienze outdoor del Plan de Corones-Kronplatz. Cuore di questa visione è la Sky Spa Heaven & Hell, una piattaforma sospesa che reinterpreta il concetto di benessere in chiave contemporanea, capolavoro architettonico firmato dallo studio NOA di Bolzano. Sorretta da un’imponente architettura in acciaio, si eleva sopra l’hotel come un segno deciso nel paesaggio. Nella dimensione “celeste”, due idromassaggi panoramici invitano a una quiete rarefatta; poco sotto, la dimensione “infernale” introduce un ritmo più profondo, tra saune, idromassaggio e una stanza del freddo con doccia ghiacciata, in un gioco calibrato di contrasti sensoriali. Ma è nella Sky Pool panoramica che l’esperienza raggiunge la sua espressione più compiuta: una piscina a sfioro lunga 25 metri, sospesa a 12 metri dal suolo e riscaldata a 33°C, che si protende nel vuoto con assoluta leggerezza. Il fondo vetrato accentua la percezione di sospensione, trasformando ogni nuotata in un gesto silenzioso.

Il benessere all’Hotel Hubertus abbraccia i 7.000 mq dell’Alpenreych Spa: un sistema di ambienti interconnessi, dove ogni elemento è pensato per accompagnare il corpo e la mente verso un equilibrio profondo. Diverse saune per eliminare le tossine e rafforzare il sistema immunitario, compresa la sauna alle erbe (55°C) e il bagno turco in grotta dolomitica (42°C) ma anche un totale di nove piscine che disegnano un percorso fluido, fatto di temperature, silenzi e prospettive che cambiano: la piscina outdoor con acqua salina a 33°C, il relax whirlpool outdoor a 37°C, il whirlpool outdoor a 37°C, la piscina indoor a 31°C, la piscina di acqua fredda outdoor a 19°C. A completare il tutto, sette moderne sale dedicate a trattamenti esclusivi: dai massaggi aromatici che risvegliano i sensi, ai rituali personalizzati per viso e corpo, calibrati sulle esigenze di ogni ospite.

Le novità dell’estate 2026 all’Hotel Hubertus

Il primo incontro con l’hotel cambia volto: un nuovo ingresso e una lobby completamente rinnovata accolgono gli ospiti in un’atmosfera di elegante sobrietà. Materiali caldi, linee essenziali e un senso diffuso di quiete trasformano l’arrivo in un invito a rallentare. Sospesa tra luce e orizzonte, nasce poi la nuova lounge Panorama Bar, destinata a diventare una delle aree simbolo dell’hotel: al di sopra della quotidianità, il tempo si dilata tra signature drink curati nei minimi dettagli, conversazioni che trovano il loro ritmo naturale e un’imponente vetrata. Il rinnovamento prosegue nel cuore del benessere, con la nuova Area saune concepita non solo come spazio fisico, ma come dimensione interiore. La Sauna Eventi panoramica (82°C), con infusioni giornaliere, introduce gettate di vapore scenografiche, intense e avvolgenti. Accanto, la biosauna biosauna (55°C) con vista propone un calore più gentile, capace di accompagnare lentamente verso il rilassamento, mentre il nuovo ed elegante bagno turco (45°C), invita a una rigenerazione profonda, arricchita da peeling benefici che purificano la pelle e amplificano la sensazione di benessere. Ogni giorno, domenica inclusa, una varietà di rituali di vapore anima questo spazio, rendendolo sempre nuovo e coinvolgente. Oltre a una nuova sala di meditazione, anche il comfort delle camere raggiunge un ulteriore livello di perfezione. Tutte le stanze dell’hotel sono state dotate di climatizzazione, inclusa la categoria “Corones”, che dispone ora di un impianto completo. Un dettaglio essenziale che garantisce un clima ideale in ogni momento.

Sapori gourmet

La cucina superlativa creata da chef Antonio Triscari e dal suo team trasporta nei piatti le bellezze naturali che abbracciano e circondano l’Hotel Hubertus. Ingredienti freschi e regionali, forniti da produttori locali, dalla trota salmonata locale ai formaggi, animano una proposta food contaminata da un pizzico di internazionalità e di tocchi mediterranei, servita in sale caratterizzate da enormi finestre che permettono di ammirare il panorama della Val Pusteria. Merita un cenno la cantina della struttura, eccellentemente assortita, dove non mancano vini altoatesini ma anche nazionali e internazionali, tra cui alcune rarità.

Le attività da provare quest’estate all’Hotel Hubertus

La stagione si apre con un programma ricco e sfaccettato: dagli infusi aromatici alle escursioni all’alba, quando il sole accende le vette, fino ai barbecue all’aperto. Tra le proposte: le lezioni introduttive di golf nel vicino campo di Riscone offrono l’occasione ideale per avvicinarsi a questo sport in uno scenario alpino unico. In qualità di Premium Partner del Golf Club Val Pusteria, l’hotel garantisce ai propri ospiti un accesso esclusivo e gratuito.

Con l’arrivo della bella stagione, nuove attività arricchiscono ulteriormente l’offerta. Accanto alle escursioni guidate e ai tour in e-bike, la nuova sala yoga accoglie sessioni pensate per ristabilire equilibrio e armonia tra corpo e mente, incluso il pilates. Il risveglio può iniziare con il “Morning Refresh”, un tuffo nella vasca di acqua fredda che riattiva i sensi e dona energia. E per chi ama condividere momenti di leggerezza, il Trofeo Hubertus di Birilli diventa occasione di gioco e convivialità. Non mancano esperienze più intime e immersive, come i bagni nella foresta, dove il silenzio della natura diventa cura, e i laboratori di panificazione e pizza, pensati per grandi e piccoli.

Camminate, escursioni, bici, musei: tutto a portata di mano

Grazie alla sua posizione privilegiata, l’hotel si apre come un mosaico di paesaggi e culture facilmente accessibili, a partire da Brunico, a soli 15 km: una cittadina dal fascino senza tempo, dove il centro storico medievale si snoda tra vicoli e architetture ricche di memoria. Direttamente dalla struttura si diramano sentieri che attraversano boschi fitti e ampie strade forestali. Basta uscire per trovarsi nel più grande parco di nordic walking d’Europa, che si estende tra Falzes, Brunico, Valdaora e Rasun, con oltre 275 chilometri di percorsi di varia difficoltà e altitudine, da esplorare liberamente o accompagnati dai professionisti dell’hotel. Ogni settimana, l’Hubertus propone 15 escursioni guidate e tour in quota, pensati per lasciare tracce durature. Tra le esperienze più intense, l’alba sulle vette insieme al direttore Christian Gasser, i percorsi sulle tracce della Prima Guerra Mondiale e le ascese verso cime e laghi alpini. Tra gli itinerari più suggestivi, la salita al Piz da Peres (2.507 m), oppure il percorso dal Passo Furcia al Lago dei Colli Alti: circa 4 ore di cammino e 834 metri di dislivello.

Per gli amanti delle due ruote

Valdaora si conferma una delle mete più ambite della Val Pusteria per chi desidera scoprire il territorio in sella: la Ciclabile della Val Pusteria, la Pusterbike, attraversa paesaggi verdi tra campi, boschi e prati, seguendo il corso del fiume Rienza lontano dal traffico. Dall’Hotel Hubertus si raggiungono facilmente Brunico, San Lorenzo di Sebato, Casteldarne/Chienes e Vandoies fino a Rio Pusteria; verso est, il percorso conduce a Villabassa, Dobbiaco e San Candido, fino a Lienz, in Austria. Per chi desidera prolungare l’avventura, la ciclabile verso la Valle Aurina (49 km, difficoltà media) accompagna da Brunico a Casere, passando per Molini, Campo Tures, Lutago, Cadipietra, San Pietro e Predoi, senza salite particolarmente impegnative. Più tecnica e intensa è la Fanes-Sennes-Runde (56 km, difficoltà molto elevata), che parte dal Rifugio Pederü a San Vigilio di Marebbe e si sviluppa tra tornanti e strade sterrate fino al Rifugio Fanes (2.060 m) e al Passo di Limo (2.170 m). Gli ospiti possono noleggiare gratuitamente biciclette tradizionali presso il partner Rent&Go a Valdaora, partendo senza pensieri.

Estate 2026 a Plan de Corones: le manifestazioni da non perdere

Ad aprire la stagione è la Giornata Internazionale dei Musei, domenica 17 maggio 2026: un’occasione per riscoprire il valore culturale dei musei e la loro capacità di raccontare il presente attraverso visioni innovative. Per l’occasione, il Museo della Fotografia LUMEN, in cima al Plan de Corones, offre l’ingresso gratuito. Tra gli appuntamenti più suggestivi da segnare in agenda, “Kronplatz by Night” (30 maggio, 14 giugno – con l’edizione speciale della Notte del Sacro Cuore –, 17 luglio e 21 agosto 2026) trasforma la montagna in uno scenario notturno di grande fascino: l’impianto Kronplatz 2000 è aperto dalle 17.45 alle 23, mentre i musei LUMEN e MMM Corones accolgono i visitatori dalle 18.00 alle 22.30. La rassegna “Suoni delle vette” anima l’alta quota con 12 appuntamenti tra musica e tradizione: bande musicali, Alphornbläser e Schuhplattler si esibiscono a 2.275 metri, presso la campana Concordia 2000, dalle 11 alle 13. Per gli appassionati di sport, l’11 luglio 2026 torna la Kronplatz King Marathon, unica nel suo genere, con oltre 8 km di discese freeride, 9 km di single trail e arrivo finale in vetta. A chiudere la stagione, il 26 e 27 settembre 2026, la Festa dello Speck Alto Adige celebra uno dei prodotti simbolo del territorio, tra degustazioni e tradizioni locali.

Gli impianti del Plan de Corones saranno aperti dal 16 maggio all’8 novembre 2026, offrendo un accesso prolungato a tutte le attività e i percorsi della destinazione.

Come arrivare all’Hotel Hubertus

In auto: il modo più comodo per raggiungere l’Hotel Hubertus è in auto. Da Milano, ad esempio, si impiegano circa 4 ore. Da Verona si prende l’A22 (Autostrada del Brennero) in direzione Bolzano/Brennero; si esce a Bressanone-Val Pusteria e si segue la SS49 (Strada Statale della Val Pusteria) in direzione Brunico/Dobbiaco per circa 40 km. Da Valdaora di Mezzo sono ancora 4 i km fino all’Hotel Hubertus.

Riapertura estiva: a partire dal 14 maggio 2026.

Hotel Hubertus*****