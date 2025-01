Guida digitale BestEathnic Torino 2025

Con 1716 copie della guida digitale scaricate in meno di 24 ore BestEathnic Torino 2025 è giunta alla sua seconda edizione, grazie ad una collaborazione con la Camera di Commercio di Torino e a Confesercenti Torino e Provincia.

Con 50 ristoranti, di cui 27 nuovi e 20 ethnic stores per un totale di 31 Paesi di Europa, Asia, Africa e America Latina è stata presentata ieri nella sala delle Feste di Palazzo Madama, alla presenza di un folto pubblico di addetti ai lavori, l’edizione 2025 di BestEathnic Torino.

Nell’anno in cui il capoluogo piemontese ospiterà la cerimonia di premiazione dei The World’s 50 Best Restaurants 2025, quale migliore occasione per puntare i riflettori anche sui 50 Best Restaurants di world food, fusion ed ethnic cuisine della città?

BestEathnic Torino vuol’ essere un semplice Carnet d’Adresses, per rispondere a quella miriade di e-mail, post e messaggi che ricevo dalle persone che ogni giorno mi chiedono “Chef… Dove mi consigli di andare a pranzo/cena?”.

Spero così di aver “saziato”, almeno in parte, la loro curiosità e di aver contribuito ad una maggiore e corretta informazione su un settore in costante crescita e sempre di maggior interesse per gli amanti del buon cibo e del viaggio.

A quasi due anni di distanza dalla pubblicazione della sua prima uscita , entusiasta per le oltre 15.000 copie scaricate gratuitamente e stimolato dal numero crescente di locali di questo genere che continuano ad aprire, mi sono convinto della necessità di portare avanti un progetto editoriale di successo, nato per gioco.

BestEathnic Torino è stato il mio dono a tutti i fedeli lettori che mi hanno seguito sulle pagine di Torino 7 La Stampa dove, ogni settimana per oltre vent’anni, ho raccontato la nascita e l’evoluzione del fenomeno della cucina “etnica” in città.

Ho pensato di rimediare al vuoto che si è venuto a creare in città su questo settore con una smart guide, che ho voluto solamente digitale e gratuita; nessun albero è stato abbattuto, non un cm cubo di Co2 è stato emesso per distribuirla…. più sostenibile di così!

Ringrazio le Aziende che hanno sponsorizzato la guida e la Camera di Commercio di Torino e a Confesercenti Torino e Provincia per aver sostenuto questa pubblicazione, che rappresenta il primo step di un Progetto più ampio, al quale stiamo iniziando a lavorare, per la costituzione di un circuito di ristoranti sulle Cucine del Mondo a Torino.

Link per scaricare gratuitamente la guida https://bit.ly/BestEathnicTo2025

Redazione Centrale TdG