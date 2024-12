Ferrari Trento e Formula1® brindano a quattro anni spettacolari di una partnership storica

Mentre ad Abu Dhabi si scaldano i motori per tagliare l’ultimo traguardo della stagione 2024, Ferrari Trento festeggia la conclusione di un entusiasmante percorso di 4 anni come brindisi ufficiale di Formula1®. La partnership, avviata nel 2021, è stata un’opportunità straordinaria per valorizzare l’eccellenza italiana in uno degli sport più prestigiosi al mondo.

Con la sua eleganza e il suo stile, Ferrari Trento ha accompagnato momenti memorabili, a partire dal primo brindisi sul podio, a Imola nel 2021, fino al debutto dei Gran Premi di Miami e Las Vegas nel 2022 e nel 2023. Le bollicine Trentodoc hanno suggellato successi che sono entrati nella storia del motorsport – come il record delle 100 vittorie di Lewis Hamilton e il primo Gran Premio di Montecarlo vinto da un monegasco, Charles Leclerc – e sono state protagoniste di alcuni speciali riti sul podio, come lo “shoey” di Daniel Ricciardo e il brindisi esplosivo di Lando Norris. 292 i Jeroboam stappati su 73 podi e quasi 250.000 le bottiglie servite nelle migliori aree ospitalità dei circuiti durante i fine settimana di gara.

Ripercorrendo gli ultimi anni, Matteo Lunelli, presidente e CEO di Ferrari Trento, commenta: “La partnership con Formula1® è stata un viaggio appassionante che ci ha permesso di portare le nostre bollicine Trentodoc in tutto il mondo, dando loro una straordinaria visibilità. Un ringraziamento particolare va a Stefano Domenicali, al suo team, a tutto il personale DO&CO e alle scuderie di Formula1® per il supporto. È stata una bellissima esperienza sentirsi parte di questa famiglia. Siamo estremamente orgogliosi dei progetti portati avanti insieme ma siamo al contempo pronti a guardare al futuro e a nuove opportunità che ci permetteranno di portare avanti la tradizione di festeggiare all’insegna dell’eccellenza e dell’italianità”.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula1®, aggiunge: “Voglio ringraziare il team Ferrari Trento, guidato da Matteo Lunelli, per questi incredibili 4 anni di partnership con Formula1®. È stato magnifico collaborare con un brand che con grande passione e impegno ha portato, grazie alle sue bollicine, un tocco di classe al podio e alle nostre hospitality. Sono certo che continueranno un percorso di crescita e successo nei prossimi anni”.

Innovazione, ricerca della qualità e gusto per la gioia di vivere sono costanti che permettono a Ferrari Trento di mantenere vivo lo spirito che ha caratterizzato la partnership con Formula 1® e che si esplicano anche in collaborazioni con altre realtà nel mondo del lusso, dello sport e dell’ospitalità.

I Ferrari F1® Podium Jeroboam non hanno solo accompagnato le vittorie dei campioni ma hanno anche contribuito a sostenere importanti cause sociali. Grazie alla vendita all’asta delle bottiglie autografate dai piloti sul podio sono stati raccolti oltre €180.000,00, destinati a realtà quali Make a Wish, Race Against Dementia, Keep Fighting, Senna Foundation, Keep Memory Alive, Croce Rossa Internazionale nonché alla Protezione Civile dell’Emilia–Romagna.

Mentre festeggia la conclusione di questo importante capitolo, Ferrari Trento guarda avanti con la stessa passione e lo stesso impegno che l’ha portata all’apice del motorsport. A tutto il mondo della Formula1®, ai partner e agli appassionati: grazie mille per aver fatto parte di questo emozionante viaggio.

Un brindisi, con un calice di Ferrari Trentodoc, al futuro e alle nuove sfide!

Redazione Centrale TdG