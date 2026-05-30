Estate tra le vigne dell’Alto Adige

Redazione Centrale TdG –

Wine escape tra cantine d’autore, paesaggi alpini, attività outdoor e soggiorni tra i filari

Alcuni luoghi si attraversano, altri si assaporano lentamente. L’Alto Adige è uno di questi: un territorio dove il vino diventa il filo conduttore di esperienze autentiche che intrecciano paesaggio, ospitalità, benessere e gusto. Qui l’enoturismo assume un significato contemporaneo e immersivo. Non si tratta solo di degustare un’ampio e variegato ventaglio di etichette ma di entrare anche in contatto con un modo di vivere fatto di natura e cultura del territorio. Tra vigneti, cantine d’autore, percorsi panoramici e piccoli borghi dal fascino alpino-mediterraneo, ogni esperienza invita a rallentare e ad assaporare, in primo luogo, il tempo.

In Alto Adige il vino nasce in scenari sorprendenti: filari che si arrampicano lungo i pendii, castelli circondati dalle vigne, monasteri storici e montagne che fanno da sfondo a una delle più affascinanti aree vitivinicole d’Europa. Un mosaico di paesaggi dove il lavoro dei viticoltori racconta una tradizione antica, custodita con passione e reinterpretata con uno sguardo contemporaneo.

L’estate è il momento ideale per scoprire questo universo attraverso esperienze open air che uniscono movimento, convivialità e scoperta. Passeggiate guidate tra le vigne, degustazioni al tramonto, picnic tra i filari, visite alle cantine e incontri con i produttori permettono di conoscere da vicino l’anima più autentica dei Vini Alto Adige. Per chi ama vivere il territorio in modo attivo e sostenibile, la bicicletta diventa il mezzo perfetto. Grazie ai Bike Wine Ambassador — guide specializzate che accompagnano gli ospiti lungo gli itinerari del vino — è possibile esplorare l’Oltradige, la Bassa Atesina, la Valle Isarco o i dintorni di Merano pedalando tra vigneti, laghi e architetture contemporanee. I percorsi si adattano a ogni livello di preparazione e conducono alla scoperta delle varietà simbolo del territorio, dal Pinot Bianco al Gewürztraminer, fino al Pinot Nero.

Inoltre la Wine & Bike Alto Adige Collection propone una serie di itinerari tematici, consultabili tramite Komoot, pensati per unire il piacere del cicloturismo alla cultura del vino. Un modo per attraversare il territorio seguendo il ritmo lento delle sue vigne e delle sue stagioni.

L’enoturismo altoatesino è anche sinonimo di accoglienza. Le oltre 200 cantine raccontano anime diverse ma accomunate da un forte legame con la terra: dalle piccole realtà familiari alle grandi cooperative fino alle Tenute, ogni visita permette di entrare in contatto diretto con chi il vino lo produce ogni giorno. E per chi desidera prolungare l’esperienza, l’Alto Adige offre la possibilità di soggiornare direttamente presso aziende vinicole, relais immersi nei vigneti, agriturismi di charme e wine resort affacciati sui filari, vivendo il paesaggio da una prospettiva privilegiata. A completare il viaggio, naturalmente, c’è la gastronomia. Tra ristoranti gourmet, malghe, wine bar ed enoteche, ogni piatto dialoga con i vini locali in un equilibrio che racconta la straordinaria identità culinaria altoatesina: alpina e mediterranea insieme, essenziale e straordinariamente identitaria.

Un viaggio da vivere lentamente, tra calici, panorami alpini e un’ospitalità autentica che racconta l’anima più raffinata dell’Alto Adige.

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