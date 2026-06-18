Estate 2026 all’Hilton Molino Stucky Venice

– Redazione Centrale TdG –

Rooftop, esperienze gastronomiche e notti sotto le stelle nella laguna veneziana

L’Hilton Molino Stucky Venice, iconico hotel strategicamente collocato sulle rive della Giudecca, si conferma una destinazione ideale per momenti di relax, gusto e intrattenimento. L’albergo, con i suoi ampi spazi comuni, il suo rooftop e i suoi ristoranti è il luogo ideale per una vacanza estiva memorabile. Inoltre, per questa stagione 2026, ha disegnato per i suoi ospiti un programma variegato di esperienze uniche, pensate per vivere sia l’albergo che la città da una prospettiva privilegiata, tra panorami suggestivi, proposte gastronomiche, musica dal vivo e appuntamenti esclusivi sotto le stelle.

Ogni angolo dell’albergo è pronto ad accogliere gli ospiti, primo tra tutti il rooftop, sospeso tra cielo e laguna e con una vista mozzafiato. La Rooftop Pool recentemente rinnovata è il luogo ideale per concedersi una pausa e ammirare Venezia da un punto di vista esclusivo. Tra un tuffo in piscina e un bagno di sole gli ospiti potranno sorseggiare i drink freschi realizzati in collaborazione con St-Germain, il liquore nato dai fiori di sambuco raccolti a mano nelle Alpi Francesi. Sempre sulla terrazza si terrà la Rooftop Movie Night, con un calendario di appuntamenti esclusivi che prevedono la proiezione di film nel pool terrace con cena a set menu e drink paring.

A partire da luglio e per tutta la stagione estiva, ogni giovedì andrà in scena Altrove by Aromi, una serata da non perdere dove si avrà l’opportunità di degustare un menù speciale pensato dallo chef Ivan Fargnoli per vivere un’esperienza gastronomica d’eccellenza in una cornice d’eccezione: il Rooftop con il panorama più bello di Venezia by Night. Un percorso gourmet che va dal Crudo di capasanta, gel di calamondino e peperoncino, caviale di aringa, salsa al sesamo alle Eliche, bisque allo zenzero, gambero rosa, prezzemolo al Filetto di rombo, beurre blanc al caviale, sedano e che si conclude in dolcezza con il Cremoso alle Fragole Favetta, olio al basilico, brunoise di fragole, zucchero vetro.

Con la bella stagione i ristoranti Aromi e Bacaromi godono del loro affaccio sul Canale della Giudecca, che permette di cenare all’aperto, dove l’atmosfera è resa ancora più affascinante dalla musica dal vivo. La Terrazza Bacaromi, in particolare, arricchisce la sua proposta con il ritorno delle Grill Night by the Lagoon, l’appuntamento che si terrà ogni domenica per tutto il mese di giugno e, nei mesi di luglio e agosto, il giovedì e la domenica. La serata prevede un pop-up menu in aggiunta alla proposta à la carte, live grill station e musica dal vivo dei Gondolieri, per un’esperienza divertente da vivere in famiglia e con gli amici, che celebra i sapori dell’estate.

Imperdibile è anche il trascorrere giornate estive nel cuore verde dell’Hotel, al Rialto Garden Powered by Martini, un’oasi dove rilassarsi tra gusto e convivialità. Immerso in un’atmosfera informale e raffinata, il giardino accoglie ospiti e visitatori con una proposta di brunch sfiziosa che spazia da grandi classici internazionali, come avocado toast e pancake, a snack e piatti perfetti da condividere. Ad accompagnare l’esperienza, una selezione di cocktail firmati Martini, pensati per essere gustati all’aperto tra il verde del giardino e la brezza estiva della laguna.

Accanto a queste bellissime esperienze da vivere in Hotel, l’Hilton Molino Stucky ha saputo selezionare una serie di attività per vivere Venezia da una prospettiva diversa. Tra queste, l’escursione in bicicletta da Punta Sabbioni a Treporti, alla scoperta di un angolo di laguna poco conosciuto, immerso tra il mare e la rigogliosa vegetazione dove ammirare uno dei tramonti più suggestivi e romantici. Oppure, un divertente tour in barca alla volta delle isole minori, da San Giorgio Maggiore a Sant’Erasmo, San Servolo e San Lazzaro degli Armeni; o una giornata al Lido con la sua spiaggia, oppure una frizzante crociera al tramonto a bordo di un catamarano con live jazz music.

Da non dimenticare il ricco calendario di eventi che scandisce la stagione estiva, la 54ª edizione del Festival Internazionale del Teatro, i concerti nella splendida cornice di Piazza San Marco che vedranno protagonisti della levatura di Riccardo Cocciante e Andrea Bocelli. Non mancheranno mostre ed esposizioni, tra cui “Transforming Energy” di Marina Abramović alle Gallerie dell’Accademia e il suggestivo Festival Internazionale di Danza Contemporanea. Infine, la tradizionale Regata Storica sul Canal Grande con il celebre corteo in costume.

Tra Rooftop, sapori estivi, musica, e cinema, Hilton Molino Stucky Venice si conferma una destinazione ideale per vivere l’estate veneziana con uno sguardo nuovo: sospesi tra la città e l’acqua, tra il fascino della tradizione e il piacere di esperienze contemporanee.