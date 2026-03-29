Due giorni ad Alba per leggere il Langhe DOC

Dai bianchi al Nebbiolo, una denominazione in equilibrio tra potenzialità e nodi aperti

Il 22 e 23 marzo ad Alba si è tenuta la prima edizione di un evento interamente dedicato alla denominazione Langhe DOC, promosso dal Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Due giornate fitte, pensate per mettere ordine in una denominazione ampia, sfaccettata e spesso meno raccontata rispetto alle sue sorelle maggiori.

Non una semplice degustazione, ma un tentativo dichiarato: segnare un punto zero, ridefinire il perimetro comunicativo della Langhe DOC e, soprattutto, chiarirne il ruolo nel panorama attuale.

Per capire davvero il Langhe DOC bisogna partire dal luogo: più di altre, è una denominazione che è territorio prima ancora che vino. Le Langhe non sono un blocco uniforme, ma un sistema complesso di colline, esposizioni e suoli che cambiano nel giro di pochi chilometri. Marne, sabbie, argille, stratificazioni antiche: una geologia articolata che spiega perché qui convivano così tanti vitigni. Nasce nel 1994 proprio con questo obiettivo: unire, più che semplificare. Non restringere, ma includere. È infatti una DOC “territoriale”, costruita sulla pratica storica di selezionare le uve in base a vigneti, suoli ed esposizioni: le migliori destinate a Barolo e Barbaresco, le altre capaci comunque di esprimere qualità sotto l’ombrello Langhe.

Oggi questo approccio si traduce in numeri concreti: circa 20 milioni di bottiglie annue, con il Langhe Nebbiolo che da solo rappresenta quasi la metà della produzione. Il Nebbiolo copre il 43% della superficie vitata della denominazione, confermandosi asse portante, ma accanto a lui convivono Arneis, Chardonnay, Dolcetto, Favorita e una lunga serie di altre tipologie.

È proprio questa ampiezza a rendere il Langhe DOC una sorta di laboratorio: accessibile, dinamico, meno ingessato rispetto alle DOCG, ma sempre più centrale nel racconto del territorio.

Il lavoro del Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani si inserisce con questa nuova fase in una storia lunga quasi un secolo. Già nei primi del ’900 i produttori sentirono la necessità di tutelarsi, ma è oggi che il Consorzio gestisce un sistema articolato: 9 denominazioni (4 DOCG e 5 DOC), oltre 550 soci, circa 10.000 ettari vitati e una produzione complessiva che supera i 66 milioni di bottiglie.

In questo contesto, il Langhe DOC assume un ruolo preciso: non competere con Barolo e Barbaresco, ma affiancarli. Essere porta d’ingresso, spazio di sperimentazione, terreno di confronto con mercati sempre più attenti a vini territoriali ma accessibili.

La presenza ad Alba di 32 giornalisti, di cui molti stranieri, conferma una cosa: l’interesse c’è, ed è in crescita.

Il banco d’assaggio è stato ampio: uno sguardo d’insieme su oltre 210 etichette, con più di 130 aziende coinvolte. Prima una panoramica generale — bianchi, rosati e rossi — poi un focus mirato sul Nebbiolo.

È stato forse questo il punto di forza dell’evento: permettere di “degustare un territorio intero”, senza compartimenti stagni.

Tra i bianchi, il quadro è apparso eterogeneo ma interessante. C’è sicuramente un’identità in costruzione, ma questa è sempre più leggibile.

Il Langhe Arneis si conferma affidabile: profili floreali, frutto nitido, buona immediatezza. Non cerca profondità estrema, ma gioca sulla bevibilità e spesso centra l’obiettivo.

Il Langhe Nascetta è forse il vitigno più affascinante tra quelli autoctoni: meno immediata, più stratificata, con una componente aromatica che può evolvere bene nel tempo. Non tutti i campioni sono perfettamente a fuoco, ma la direzione è chiara.

Il Langhe Favorita resta più semplice, ma non banale: fresca, lineare, con un ruolo preciso soprattutto nella ristorazione.

Tra gli internazionali, Langhe Chardonnay, Langhe Sauvignon e Langhe Riesling mostrano livelli qualitativi altalenanti: alcuni centrati e puliti, altri ancora in cerca di identità territoriale più marcata.

I rosati rappresentano una presenza teoricamente interessante ma non ancora completamente definita. Piacevoli, spesso ben fatti, ma ancora alla ricerca di un’identità condivisa, oscillano tra interpretazioni diverse senza un profilo davvero riconoscibile. Più esercizio di stile che categoria consolidata. Resta il dubbio che, in alcuni casi, non ci sia ancora una convinzione piena da parte dei produttori, come se il rosato fosse più un complemento che un progetto. Eppure è proprio qui che si intravede un potenziale ancora inespresso: il rosato, nelle Langhe, potrebbe diventare una proposta credibile e distintiva, capace di coniugare struttura, profondità e una gamma cromatica affascinante, offrendo un’alternativa contemporanea ai rossi più impegnativi e ai bianchi più immediati.

Accanto al Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e Freisa continuano a rappresentare l’anima più quotidiana della denominazione: vini diretti, leggibili, spesso pronti, talvolta anche con una certa ambizione. A questi si affiancano anche alcune interpretazioni da vitigni internazionali — Merlot, Pinot Nero e Cabernet Sauvignon — insieme a qualche “Langhe rosso” senza indicazione varietale, che mostrano approcci diversi: in alcuni casi ben centrati e coerenti, in altri ancora alla ricerca di un equilibrio tra espressione del vitigno e identità territoriale.

Ma è chiaro che l’attenzione, in queste due giornate, fosse tutta per il Nebbiolo.

Il Langhe Nebbiolo è oggi il nodo centrale, il vero motore della denominazione. È il vino che più di tutti dialoga con il mercato, quello che promette di raccontare il territorio in modo più accessibile rispetto a Barolo e Barbaresco.

Proprio per questo, è anche quello più esposto.

La degustazione ha restituito un quadro articolato, ma con alcune costanti evidenti.

Molti campioni, soprattutto delle annate più recenti, mostrano ancora una componente tannica marcata. L’astringenza è spesso evidente, a tratti dominante, e non sempre perfettamente integrata. È un Nebbiolo giovane, che chiede tempo.

In diversi casi si percepisce anche un uso del legno fin troppo in evidenza: tostature che coprono il frutto, strutture non ancora armonizzate. Nulla di irrisolvibile, ma segnali chiari di vini non ancora compiuti.

Ed è qui che emerge il punto più delicato: i tempi di uscita sul mercato.

Una parte dei 2023 e alcuni 2024 risultano già piacevoli, centrati, pronti per il consumo. Hanno quella leggerezza e quella immediatezza che il mercato oggi cerca.

Ma la maggioranza dei campioni degustati necessita di un ulteriore affinamento in bottiglia. Non tanto per correggere difetti, quanto per trovare equilibrio: smussare i tannini, integrare il legno, distendere il sorso.

La sensazione complessiva è che, in molti casi, sia un po’ presto per la messa in commercio. Il rischio è quello di presentare vini non ancora compiuti, sacrificando proprio quella bevibilità che dovrebbe essere il punto di forza del Langhe Nebbiolo.

C’è poi un tema più ampio che emerge dal bicchiere e che vale la pena accennare. Le gradazioni dei Langhe DOC Nebbiolo degustati oscillano mediamente tra i 13 e i 14,5 gradi, valori perfettamente coerenti con il contesto produttivo attuale, ma che inevitabilmente si confrontano con un cambiamento in atto nel gusto dei consumatori.

Oggi una parte del pubblico sembra orientarsi verso vini più scorrevoli, meno estrattivi, capaci di accompagnare il consumo quotidiano con maggiore agilità. Non è una regola assoluta, né una direzione unica, ma un segnale che attraversa mercati diversi.

La domanda, allora, non è tanto se questi vini siano “giusti” o “sbagliati”, quanto piuttosto quale spazio vogliano occupare: se continuare a puntare su struttura e riconoscibilità varietale, oppure intercettare — almeno in parte — una richiesta crescente di immediatezza e leggerezza.

Il punto di equilibrio sta probabilmente qui: mantenere identità e profondità senza rinunciare a una bevibilità sempre più centrale nell’esperienza contemporanea del vino.

Più che un quadro definitivo, da queste due giornate emerge un processo in corso: il Langhe DOC è una realtà viva, in crescita — +43% di produzione negli ultimi dieci anni — e sempre più centrale nel sistema piemontese. Cresce grazie al Nebbiolo, ma anche grazie alla capacità di valorizzare vitigni meno noti e di intercettare nuovi consumatori.

È una denominazione accessibile e complessa allo stesso tempo: accessibile nei prezzi e nell’approccio, complessa nella varietà di stili e interpretazioni.

Proprio per questo ha bisogno di tempo per trovare un equilibrio condiviso, soprattutto sul suo vino simbolo.

Chiamarlo “anno zero” non è solo una scelta comunicativa. C’è davvero la sensazione di essere all’inizio di una nuova fase.

Una fase in cui la Langhe DOC prova a definirsi meglio, a raccontarsi con maggiore precisione, a trovare una coerenza stilistica senza perdere la propria libertà.

Le basi ci sono: un territorio unico e difficilmente replicabile, una denominazione flessibile, una domanda internazionale in crescita.Ora la sfida è più sottile: capire quando un vino è davvero pronto per uscire, e trovare un equilibrio tra espressione del vitigno, rispetto del territorio e tempi tecnici.

Perché, se è vero che la Langhe DOC è una porta d’ingresso, è altrettanto vero che la prima impressione conta. Oggi più che mai passa dal bicchiere.

Photo fornite da uff. stampa infowhynet

Paolo Alciati