Distilleria Alma riporta la canna da zucchero in Sicilia e crea Rum Mater, distribuito da Rinaldi 1957

In Sicilia, dove la canna da zucchero è stata coltivata per secoli prima di essere abbandonata, nel 2021 nasce Distilleria Alma, frutto di quello che i fondatori Annalisa, Hugo e Alejandro definiscono “un atto di fede”.

La coltivazione prende il via nel 2021 con le prime talee di canna, seguite da un ettaro coltivato nel 2022 e tre nel 2023.

A Modica, città patrimonio dell’UNESCO della Sicilia sud orientale, nasce Distilleria Alma , la prima distilleria di Rum in Italia. Un progetto coraggioso avviato nel 2021 da tre imprenditori – Annalisa Spadaro, Hugo Gallardo e Alejandro Lopez – che intendono valorizzare il territorio siciliano attraverso la riscoperta di materie prime abbandonate per secoli. L’evocativo nome del brand si ispira alla dea Ibla, antica divinità greca protettrice della natura, per una vera e propria dichiarazione di appartenenza a una terra e a una cultura millenaria.

La storia di Distilleria Alma

Distilleria Alma nasce dalla scelta di Annalisa e Hugo, moglie e marito, di cambiare vita. Dopo aver vissuto a lungo tra Sydney, Detroit, Torino e Milano e aver lavorato nel mondo della pubblicità e della moda si rendono conto di non voler far crescere la loro bambina Alma, nata nel 2019, in una grande città e con i ritmi frenetici imposti dalle loro carriere.

Insieme ad Alex, amico di infanzia di Hugo e ingegnere, decidono di lasciare tutto per realizzare il sogno di aprire una piccola distilleria artigianale di Rum nelle Filippine, affittando un terreno per 15 anni. Nel 2020, pronti per lasciare Milano e i rispettivi lavori, decidono di trascorrere qualche mese a Modica, città natale di Annalisa, prima di partire per le Filippine.

Con l’insorgere della pandemia, i loro piani di viaggio vengono bloccati, ma, nonostante le difficoltà, i tre imprenditori decidono di invertire la rotta, adattando il progetto e aprendo la distilleria proprio in Sicilia, dove la canna da zucchero è stata coltivata per secoli.

“Avevamo pianificato tutto: lasciare la città, cambiare vita, crescere Alma in un ambiente più tranquillo e a contatto con la natura. Le Filippine sembravano il posto perfetto. Poi, improvvisamente, il mondo si è fermato. La pandemia ha messo in pausa i nostri sogni, ma non la nostra determinazione. In Sicilia abbiamo scoperto che la canna da zucchero, un tempo, era di casa. Abbiamo quindi capito che il nostro sogno poteva realizzarsi qui, dove la storia e la natura diventano un tutt’uno. Così, abbiamo deciso di dare vita a Distilleria Alma, quello che noi chiamiamo oggi “un atto di fede” e un progetto che ci permette di onorare il passato e costruirci un futuro migliore.” afferma Hugo Gallardo, Co-founder di Distilleria Alma.

La canna da zucchero: dove tutto ha origine

Tutto ha inizio da uno studio approfondito della canna da zucchero, introdotta in Sicilia nel VII secolo a.c. dagli Arabi. L’isola fu per molto tempo la maggiore produttrice di zucchero al mondo, ma con l’apertura dell’America a questo mercato, la Sicilia perse il suo primato e, dopo ben sette secoli di coltivazione, la canna da zucchero scomparve per sempre dalla sua terra senza lasciare traccia.

Come “atto di ribellione” contro il tempo e l’oblio, Distilleria Alma è tornata a piantare la canna da zucchero sui terreni calcarei della Sicilia, tra Sampieri e Marina di Modica. Il suolo, composto da rocce sedimentarie, e il clima subtropicale dell’isola, con estati calde e inverni miti, creano le condizioni ideali per la crescita della canna da zucchero, che prospera da marzo a novembre, quando le temperature più fresche favoriscono la concentrazione dello zucchero.

Mater, il Rum siciliano

Distilleria Alma coltiva due tipologie di canna da zucchero: la viola, dal sapore dolce e fruttato e con una maturazione più lenta, e la gialla, più precoce e importata dalla Spagna.

Da marzo a giugno, le canne vengono raccolte a mano e il succo estratto con un piccolo mulino. Il succo viene poi ammostato in distilleria e fermentato per 72 o 96 ore a temperatura controllata. Successivamente, viene distillato a bagnomaria utilizzando piccoli alambicchi di rame e una colonna di rettifica a 4 piatti. L’affinamento in acciaio preserva le caratteristiche della materia prima. Parallelamente però Distilleria Alma sta anche esplorando l’invecchiamento in botte. Così nasce l’anima mediterranea di Mater Rum, racchiusa in bottiglie dalla grafica distintiva, e realizzate in vetro riciclato.

La linea Mater comprende diverse varianti di rum, ciascuno caratterizzato da un profilo unico:

Il Blend offre note di agrumi, albicocca, salamoia e timo, senza zuccheri aggiunti né additivi, rappresentando un puro e autentico Rum mediterraneo.

offre note di agrumi, albicocca, salamoia e timo, senza zuccheri aggiunti né additivi, rappresentando un puro e autentico Rum mediterraneo. Mater Rum Yellow Cane è un monovarietale vellutato e complesso, con sentori di limone, torta di mele, oliva verde e timo.

è un monovarietale vellutato e complesso, con sentori di limone, torta di mele, oliva verde e timo. Mater Rum Purple Cane è l’altro monovarietale in gamma, avvolgente e rinfrescante con sentori di albicocca, arancia candita, timo, menta piperita e liquirizia.

è l’altro monovarietale in gamma, avvolgente e rinfrescante con sentori di albicocca, arancia candita, timo, menta piperita e liquirizia. Mater Botanical Rum è un blend di Rum Mater e rum artigianali provenienti da Trinidad e Reunion, arricchito da un’infusione di carrube, scorza d’arancia, cannella e chiodi di garofano.

Dallo zucchero grezzo Panela, estratto dal succo delle canne da zucchero, nasce anche Mater Gin, un London dry gin le cui botaniche principali comprendono bacche di ginepro, coriandolo, scorza di limone di Siracusa IGP, scorza d’arancia, mandorla di Modica, rosmarino, ginestra e miele di canna da zucchero siciliana.

Da Febbraio, Mater Rum è distribuito da Rinaldi 1957 , storico importatore e distributore nazionale di spirits e vini.

A proposito di Rinaldi

ll viaggio di Rinaldi 1957 Spa ha inizio nel cuore di Bologna alla fine degli anni ‘50 con i fratelli Vittorio e Rinaldo. Nel 1983, non avendo eredi interessati a proseguire il percorso aziendale, vendono l’azienda al Gruppo Buton, di proprietà della famiglia Sassoli de Bianchi. Dieci anni dopo, Giuseppe Tamburi, membro della famiglia Sassoli de Bianchi, decide di acquistare la Fratelli Rinaldi Importatori. L’azienda nel corso del tempo ha creato un portfolio con oltre 130 marchi italiani e stranieri tra vini e spirits, con particolare assortimento nei rum e whisky. Oggi, Rinaldi 1957 ha chiuso il 2024 con un fatturato di 22,3 milioni di euro, una rete di 150 agenti e un portfolio che continua a crescere in qualità e prestigio.

Redazione Centrale TdG