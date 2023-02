Prosegue la collaborazione del Consorzio Prosecco DOC con il Carnevale di Venezia già avviata con successo diversi anni fa

Il Consorzio di tutela della DOC PROSECCO conferma anche quest’anno il ruolo di OFFICIAL PARTNER del celeberrimo CARNEVALE di VENEZIA. Una collaborazione che di anno in anno prende forza e vitalità e che in questa festosa edizione 2023, in scena nel capoluogo veneto dal 4 al 21 febbraio sotto il titolo “Take your Time for the Original Signs”, vedrà la magica Venezia trasformarsi in un grande teatro a cielo aperto per la gioia di grandi e piccini. Spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali di vario genere ed eventi gastronomici, animeranno i campi, le strade e le piazze della laguna veneziana, dalle isole alla terraferma.

“Original Sinners”: le cene al casinò. È forse a palazzo Ca’ Vendramin Calergi, magnifica e storica sede del Casinò di Venezia, che il Prosecco DOC giocherà al meglio le sue carte, durante le serate firmate dalla stilista Antonia Sautter, che prenderanno vita accompagnate dal titolo “Original Sinners”. Si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 febbraio e tutti i giorni dal 16 al 21 febbraio. Ad accogliere i partecipanti è previsto un aperitivo di benvenuto nello spazio Aperol, dove verranno proposte le etichette di 23 aziende associate al Consorzio Prosecco DOC che hanno dato la propria adesione all’evento. Nello specifico si tratta delle seguenti cantine: Antonio Facchin & Figli, Bosco Albano, Botter, Cantina Montelliana, Cantine Maschio, Cantine Riondo, Conte Collalto, Giusti, Isola Augusta, La Cantina Pizzolato, La Marca, Le Colture, Luigino Molon, Masottina, Montelvini, Piera 1899, Ponte 1948, Ruggeri, San Simone, Serena Wines 1881, Tenuta San Giorgio, Villa Sandi, Voga.

Le bottiglie di Prosecco DOC capeggeranno nelle eleganti glacette brandizzate con il logo del Consorzio Prosecco DOC distribuite su ogni tavolo per l’intera durata della cena.

Il CARNEVALE DIFFUSO di VENEZIA

Il Logo del Consorzio sarà presente anche nel corso dei vari eventi organizzati in vari luoghi della città per il Carnevale.

FESTA ALL’ARSENALE

Prosecco DOC, la Bollicina Ufficiale della Città di Venezia sarà disponibile anche presso il bar dell’Arsenale nel corso di un’esclusiva rappresentazione dal titolo “Original Signs: un viaggio dalle origini all’autentico”: uno show che verrà allestito nello spettacolare contesto dei cantieri navali della Serenissima e al quale si potrà assistere nei giorni di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 febbraio e da giovedì 16 febbraio al martedì 21 febbraio, con due repliche giornaliere: alle ore 18.30 e alle ore 21.00.

www.prosecco.wine/it

Redazione Centrale TdG