Circuito Ristogolf 2025 by Allianz: tappe di gusto, storie da vivere!

La 13ª edizione del Circuito Ristogolf 2025 by Allianz è ai nastri di partenza!

Dal 21 maggio al 19 ottobre, prende vita un nuovo entusiasmante viaggio che attraversa Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna per celebrare l’incontro perfetto tra sport, alta cucina e piacere dello stare insieme. Sei appuntamenti per vivere l’esperienza Ristogolf tra green spettacolari, sapori d’eccellenza e ospitalità d’autore.

Lo spirito di Ristogolf è da sempre sinonimo di eleganza, passione e buon vivere rappresentato dal suo rinomato motto “Giocare a golf, mangiare bene, bere bene, tanta voglia di divertirsi e solidarietà!”.

Anche per il Circuito Ristogolf 2025 by Allianz, Ristogolf – l’associazione che riunisce Ristoratori, Albergatori & Co. Golfisti – porta sui green italiani un format consolidato e amatissimo, capace di attrarre appassionati e neofiti. Un tour dinamico e ricco di momenti di qualità, in cui il singolo dettaglio è pensato per trasformare ogni tappa in un’esperienza memorabile. Ristogolf è una grande famiglia: a sostenere l’iniziativa Allianz, in qualità di Title Sponsor, affiancato da Parmigiano Reggiano, Main Sponsor, e da un’ampia rete di partner d’eccellenza.

Ristogolf prosegue con orgoglio la sinergia con le più importanti Associazioni italiane di categoria nella ristorazione e nell’hôtellerie, condividendo valori comuni di eccellenza, professionalità e passione. Grazie al prezioso sostegno e alla visione dei loro Presidenti, Ristogolf è entusiasta di rinnovare la collaborazione insieme a Le Soste con chef Davide Oldani, Euro-Toques Italia con chef Enrico Derflingher, JRE-Jeunes Restaurateurs con chef Alberto Basso e Associazione Italiana Food&Beverage Manager con chef Claudio Di Bernardo.

GOLF, ARTE E CONVIVIALITÀ: L’ANIMA CREATIVA DI RISTOGOLF 2025

Grande attenzione anche quest’anno al filone artistico che accompagna ogni tappa. Per l’edizione 2025, il tema visivo si ispira alla tecnica del puntinismo, che costruisce l’immagine attraverso la mescolanza ottica di una moltitudine di piccoli punti di colore.

Un processo che riflette simbolicamente l’anima sfaccettata di Ristogolf: tante unicità che, messe insieme, creano un’esperienza davvero unica. Un mix tra golf, natura, cucina gourmet e condivisione, raccontato attraverso sei illustrazioni originali ispirati a scenari Ristogolf, una per ogni evento. Le illustrazioni ci accompagneranno durante il tour: esposte su grandi tele, riprodotte in un set di tazze da collezione e stampate su cartoline postali, per un circuito che lascia il segno anche fuori dal green.

IL PROGRAMMA DEL CIRCUITO RISTOGOLF 2025 BY ALLIANZ

Nelle cinque tappe, tra Lombardia e Piemonte, il Circuito Ristogolf 2025 by Allianz propone come sempre il giusto connubio tra competizione sportiva e piaceri gourmet. Sui più bei campi da golf, i partecipanti potranno vivere esperienze uniche grazie a postazioni eno-gastronomiche con il coinvolgimento di chef rinomati, cocktail station e degustazioni di prodotti d’eccellenza, attività di intrattenimento proposte dagli Sponsor. Come da tradizione, al termine di ogni gara, il pubblico sarà coinvolto in intensi momenti di live show cooking, cocktail show e blind wine tasting, impreziositi dalla partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione.

Le tappe del tour:

21 Maggio 2025 – Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa – Pieve Emanuele (MI)

– Pieve Emanuele (MI) 11 Giugno 2025 – Golf Club Carimate – Carimate (CO)

– Carimate (CO) 02 Luglio 2025 – Golf Club Biella Le Betulle – Magnano (BI)

– Magnano (BI) 30 Luglio 2025 – Golf Club Varese – Luvinate (VA)

– Luvinate (VA) 17 Settembre 2025 – La Pinetina Golf Club – Appiano Gentile (CO)

GRAN FINALE DI CHIUSURA: CESENATICO E CERVIA, TRA MARE, STORIA E CHARME

L’Evento conclusivo del Circuito Ristogolf 2025 by Allianz si terrà in Emilia-Romagna al Grand Hotel da Vinci 5* Cesenatico, perla dell’ospitalità romagnola. Vicino al Porto Canale Leonardesco di Cesenatico in una posizione esclusiva si trova il Grand Hotel da Vinci 5* Cesenatico, un’oasi di lusso e raffinatezza, un cinque stelle che incanta per l’eleganza degli arredi, la qualità dei servizi e l’ospitalità senza tempo. Immersa in un rigoglioso giardino privato con piscina e a pochi passi dal mare, questa struttura d’eccellenza ospiterà l’evento Ristogolf di tre giorni, in programma dal 17 al 19 ottobre, tra cene, divertimento e tanti momenti di condivisione. L’accoglienza dei partecipanti è affidata quindi al Gruppo Batani Select Hotels, con Paola, Cristina e Luciana Batani, a rappresentare una tradizione familiare che ha fatto dell’eleganza e dell’autenticità i suoi tratti distintivi.

Durante il weekend, il 18 ottobre, si disputerà la gara finale del Circuito sul campo dell’Adriatic Golf Club Cervia a Cervia (RA), sede l’anno scorso del 81° Open d’Italia Golf. Il Parco della Salina, i Magazzini del Sale e la Torre di San Michele, contribuiscono a creare la suggestiva atmosfera che avvolge le 27 buche del tracciato che con il Mare Adriatico e la Secolare Pineta chiudono una cornice di rara bellezza.

CHARITY PARTNER 2025: FONDAZIONE FRANCESCA RAVA CON IL PROGETTO “BORSE BLU”

Ristogolf rinnova il suo impegno solidale a favore della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, che nel 2025 festeggia un traguardo importante: compie 25 anni di aiuto concreto all’infanzia e all’adolescenza in condizioni di disagio, alle mamme e alle donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo.

La Fondazione interviene in prima linea in modo tempestivo e concreto nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie. Contribuisce al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (UNSDG), lavorando anche al fianco delle Aziende e della Società Civile. La Fondazione aiuta i bambini tramite adozioni a distanza, progetti, la sensibilizzazione sui diritti dei minori, la diffusione della cultura del volontariato con programmi specifici in Italia e all’estero. I principali settori in cui opera sono l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’accoglienza ai bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno, con risposte immediate e programmi di empowerment a medio-lungo termine.

La raccolta fondi di Ristogolf sarà a sostegno del progetto “Borse Blu”, un programma ideato da Fondazione Francesca Rava e Marina Militare per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità familiare ed economica, strumenti e modalità conoscitive a sostegno del loro futuro. Un percorso formativo di 12 settimane volto ad una loro crescita professionale e a trasmettergli competenze lavorative, nell’ambito delle professioni del mare, presso la scuola sottufficiali di Taranto. L’obiettivo è di inserire i giovani in un contesto sano e di validi principi morali ed etici a cui la Marina e la Fondazione si ispirano. I ragazzi hanno un tutor, un punto di riferimento per tutto il percorso.

Nel 2025, 5 dei giovani che hanno concluso con successo il programma Borse Blu, fanno parte dell’equipaggio di Nave Vespucci per alcune tappe del Giro del Mediterraneo, seguiti dal tutor della Fondazione.

A rendere ancora più speciale questo legame tra sport e solidarietà, torna anche l’iniziativa “Gioca per Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS per aggiudicarti un posto al Teatro Alla Scala!”. Durante ogni tappa, tra coloro che effettueranno una donazione, saranno assegnati ad estrazione dei posti per accedere all’esclusiva “Serata Straordinaria al Teatro Alla Scala”, l’annuale appuntamento a teatro con la Fondazione Rava.

A rappresentare la Fondazione, in primis la presidente Mariavittoria Rava, la madrina d’eccellenza Martina Colombari e i testimonial Eleonora Incardona, Rajae Bezzaz e Claudio Guerrini, insieme a loro operano numerosi e infaticabili volontari.

RISTOGOLF

Associazione Ristoratori Golfisti, abbreviata in Ristogolf, nasce nel 2012 dal desiderio di incrementare e sviluppare il gioco del golf fra ristoratori, albergatori, operatori dei settori food&beverage e hospitality, appassionati gourmand. Unisce e promuove due mondi: il golf, quindi lo sport, e l’enogastronomia, quindi tradizione e cultura.

Ideato dall’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti, presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli, e guidata dal direttore Dario Colloi, il Circuito è cresciuto negli anni, giungendo alla sua tredicesima edizione.

L’associazione Ristogolf è riconosciuta dalla FIG-Federazione Italiana Golf e affiancata dalle Associazioni di categoria più importanti d’Italia: Le Soste, Euro-Toques Italia, JRE-Jeunes Restaurateurs, Associazione Italiana Food&Beverage Manager.Ogni evento Ristogolf è simile nell’aspetto, ma non nella forma e nel contenuto; rappresenta quella unicità caratterizzata dal cambio delle location, degli chef, dei prodotti legati al territorio e dei partecipanti. Grandi nomi della ristorazione e campioni dello sport si sono alternati sui green in queste edizioni rendendo Ristogolf un appuntamento imperdibile.

Maggiori informazioni su www.ristogolf.com

