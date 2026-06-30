Chef Residency #2: Il Consorzio del Prosecco DOC e Tuorlo portano il Brasile a Milano

– Redazione Centrale TdG –

Continua il percorso di formazione, ricerca e confronto che mette in dialogo professionisti e nuove generazioni della cucina internazionale

Dopo il lancio ufficiale durante la Milano Design Week, entra nel vivo Chef Residency 2026, il progetto ideato dal Consorzio di Tutela del Prosecco DOC in collaborazione con Tuorlo che, da giugno a ottobre, porta in Italia quattro residenze culinarie internazionali dedicate a Brasile, Regno Unito, Corea del Sud e Canada.

La prossima residenza, dedicata ai sapori del Brasile, si svolgerà dal 23 al 29 giugno negli spazi di Tuorlo Media, House of Mediterraneo: chef affermati e giovani talenti lavoreranno fianco a fianco in un percorso di ricerca e sperimentazione che mette al centro la cucina come linguaggio di scambio culturale. La settimana culminerà lunedì 29 giugno con una cena finale a base di un menù originale nato dall’incontro tra culture, tecniche e visioni differenti con un unico obiettivo: celebrare la gastronomia brasiliana. Ad accompagnare l’esperienza, Prosecco DOC come elemento di connessione tra territori e convivialità.

La direzione creativa dell’evento ancora una volta sarà arricchita dalla partnership con lo studio culinario Tavolata, specializzato nella progettazione di esperienze gastronomiche su misura.

Protagonisti di questa edizione saranno lo chef brasiliano Mauricio Zillo, che nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della gastronomia internazionale e conquistato una stella Michelin come Executive Chef del ristorante Gagini di Palermo, e Danilo Nakamura, food & beverage writer, consulente e profondo conoscitore della scena gastronomica brasiliana, che in apertura della settimana di Residenza sarà ospite di un tour guidato nei territori di origine della DOC Prosecco, per approfondirne tradizioni, valori e cultura d’origine. Insieme guideranno i partecipanti alla scoperta delle influenze, delle tecniche e delle tradizioni della cucina brasiliana, reinterpretate attraverso il dialogo con il contesto italiano.

Il percorso formativo si arricchisce inoltre della partecipazione dell’Associazione culturale Maestro Martino Food Academy (MMFA), progetto formativo dell’Associazione Maestro Martino, presieduta dallo chef Carlo Cracco, nato con l’obiettivo di formare le nuove generazioni di professionisti della ristorazione. Attraverso un modello didattico che integra formazione teorica, esperienza pratica e collaborazione con aziende, scuole e istituzioni del settore, MMFA accompagna giovani talenti nei percorsi di cucina, pasticceria, sala e management.

Con i suoi ristoranti didattici e laboratori professionali, l’Academy rappresenta un punto di riferimento per la formazione d’eccellenza nel panorama gastronomico italiano, promuovendo innovazione, inclusione sociale e un concreto collegamento tra formazione e mondo del lavoro. La Chef Residency potrà contare sull’esperienza dello chef Lorenzo Di Pace, Chef delle due strutture, che affiancherà l’host chef brasiliano durante le giornate di scambio e in occasione della cena finale.

Chef Residency nasce dalla volontà di costruire uno spazio di confronto aperto tra professionisti affermati e nuove generazioni, favorendo la circolazione di idee, tecniche e prospettive provenienti da culture diverse. In questo contesto, Prosecco DOC si conferma interprete contemporaneo di un concetto di convivialità capace di unire persone, territori e tradizioni gastronomiche differenti. Dopo la tappa brasiliana, il programma Chef Residency proseguirà con altri tre appuntamenti: il 15 luglio con la Corea del Sud, il 29 settembre con il Canada e il 12 ottobre col Regno Unito, continuando il percorso di scambio e dialogo tra culture gastronomiche internazionali.

Open call per chef e giovani professionisti interessati a partecipare al programma: redazione@tuorlomedia.it

Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco DOC

Prosecco DOC è un’eccellenza italiana, espressione di un territorio ben definito, che si estende tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ricco di tradizione e con un clima favorevole che regala all’uva Glera grande eleganza, equilibrio e un fascino contemporaneo. Il Consorzio di Tutela protegge e promuove l’unicità di questo vino, bandiera nel mondo dello stile di vita italiano. Negli ultimi anni il Prosecco DOC ha costruito i connotati della sua storia e identità di marca basandosi su alcuni legami unici con il suo territorio e le sue tradizioni e trovando la giusta espressione delle attività di comunicazione nei settori dell’enogastronomia, dell’arte, della cultura, della storia, del cinema, del design e dello sport. Fonte d’ispirazione per l’elaborazione di nuovi cocktail, dall’aperitivo al dolce, Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé sanno esaltare ogni tipo di piatto, dal più semplice al più elaborato. Il carattere versatile li rende perfetti all’esplorazione di nuovi orizzonti enogastronomici delle cucine di tutto il mondo ed è sempre più espressione di grandi momenti di convivialità all’insegna del saper vivere.