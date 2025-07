Caviar Giaveri, l’arte di un caviale unico sempre

Anche nella stagione calda, la migliore opera si riconosce dal rispetto come valore e dall’eccellenza come principio guida

Per accompagnare il palato nella stagione più calda, i sentori marini del caviale sono in assoluto protagonisti di livello, soprattutto se arrivano sulle tavole dopo rigorosi processi, in termini operativi e di sostenibilità. Caviar Giaveri è oggi l’unica realtà al mondo a produrre caviale da ben 8 specie diverse di storioni, grazie a una filiera interamente controllata e sostenibile.

Questa unicità consente di offrire una varietà eccezionale di tipologie, capaci di soddisfare i palati più esperti e raccontare ogni volta una storia diversa: quella del tempo, della purezza dell’acqua, della cura meticolosa di ogni fase produttiva, che comprende rispetto dello storione, energie rinnovabili, attenzione alla risorsa idrica e impegno verso il consumatore.

Tra i prodotti simbolo dell’azienda spiccano quelli che costituiscono la gamma continuativa: caviali eleganti, iconici, sempre disponibili e sempre perfetti nella loro costanza qualitativa. Dalla volontà di soddisfare le esigenze del consumatore, nasce la box Zar Trilogy, un raffinato cofanetto degustazione che propone una vera e propria verticale sensoriale, attraverso tre delle opere d’arte assolute firmate Giaveri.

L’esperienza, per un equilibrio perfetto prevede tre tempi: innanzitutto l’incontro con il Beluga Siberian, re del caviale, raro e celebrato, che presenta uova di calibro generoso, perlate e morbide, con un sapore delicato e cremoso che persiste con eleganza. È un caviale che si fa ricordare per la sua straordinaria rotondità e armonia. Segue l’Osietra Classic, aristocratico con i suoi grani ambrati, di media grandezza. La sua struttura è compatta ma vellutata, e il profilo aromatico è ricco: richiama la nocciola, il mare, con un finale lungo e raffinato. La degustazione trova degno compimento con il Siberian Classic, versatile e apprezzato da chef e intenditori per la sua consistenza compatta e il gusto deciso. I grani sono scuri e regolari, il sapore è netto, diretto, ma mai invasivo. La Zar Trilogy rappresenta, così, un ottimo punto di partenza per chi vuole esplorare il mondo del caviale, un tripudio di sapori per crearsi una cultura completa o per liberare la creatività in cucina, con la linea guida di una delle più meticolose realtà produttrici al mondo.

La verticale è al contrario: siberian – osietra per arrivare al beluga siberian.

Tutti i prodotti Caviar Giaveri sono distribuiti nei migliori Ristoranti e Gastronomie in Italia e nel mondo, e sono disponibili completi di schede tecniche anche sul sito www.caviargiaveri.com

Caviar Giaveri

Dalla fine degli anni ‘70 Caviar Giaveri alleva gli storioni e trasforma il caviale totalmente nei suoi possedimenti ittici a San Bartolomeo di Breda (TV). La salatura segue il tradizionale metodo russo malossol (poco sale), la selezione delle uova avviene rigorosamente a mano, come anche il confezionamento. Ogni esemplare di storione vive come in natura: è accudito e seguito in ogni fase della sua crescita, ogni aspetto è curato minuziosamente per ricreare il miglior habitat garantendo il massimo rispetto per gli equilibri della specie. Lo storione è attualmente una delle specie in pericolo di estinzione incluse nella Convenzione di Washington appunto, il cui allevamento e commercializzazione sono tutelati dal CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) che controlla il commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione. E Caviar Giaveri naturalmente opera nel totale rispetto di tali norme per la completa salvaguardia delle specie. Inoltre, le moderne tecnologie di acquacoltura permettono anche la piena sostenibilità degli impianti e del territorio circostante. Oggi l’azienda è condotta da Jenny, Giada e Joys Giaveri, tre giovani imprenditrici che, con grande passione, continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre Rodolfo. Gli allevamenti Caviar Giaveri si trovano nel comune di San Bartolomeo di Breda (in provincia di Treviso), a pochi chilometri da Venezia.

Redazione Centrale TdG