Capri incontra Torino: un connubio di sapori e tradizioni da MAMMÀ alle OGR

Una finestra sul Punta Tragara Small Luxury Hotel Capri mare si apre a Torino: dalla più esclusiva destinazione del Mediterraneo all’antica capitale sabauda, ricca di splendori del passato, arte e cultura, la distanza non è poi così lontana

Se sotto la Mole mancava solamente il mare, ci ritroviamo ora proiettati a Capri, nel blu dipinto di blu del Mediterraneo, che contraddistingue l’isola azzurra per eccellenza, scelta dall’imperatore Tiberio come sua residenza e nota in tutto il mondo anche per la mitica piazzetta che ogni anno attrae viaggiatori internazionali.

Ispirato alla tradizione culinaria mediterranea, il Mammà Restaurant – una Stella Michelin – aprì nel 2013 per accogliere e coinvolgere ospiti e visitatori internazionali nel più rispettoso stile isolano. Dalla dolce vita caprese all’eleganza e armonia torinese, Mammà approda all’interno delle OGR Torino, unendo tradizione e innovazione in un’esperienza culinaria unica. L’executive Chef Raffaele Amitrano porta in città la sua creativa proposta gourmet, trasformando le OGR, le ex Officine Grandi Riparazioni, in un tempio del gusto. Lo Chef trascrive nella sua carta le emozioni di un’isola, che racchiude nei suoi piatti, offrendo un viaggio sensoriale e gastronomico che coniuga tradizione, innovazione e territorialità piemontese con piglio estetico. Una filosofia semplice e immediata, senza ostentazione.“La qualità e il rispetto delle materie prime sono al centro della mia cucina. In ogni piatto che creo, c’è una parte della mia storia e della mia famiglia. La mia cucina è un abbraccio ai sapori di una volta, quelli che mi hanno fatto sentire a casa, proprio come quelli di Mammà”, racconta Raffaele Amitrano. Lo Chef insieme alla sua brigata di cucina crea piatti iconici utilizzando materie prime di altissimo livello, fra cui la tagliatella di seppia con cremoso di nocciola o lo scorfano alla puttanesca con un tocco piemontese.

Il menu racconta un itinerario di gusto dal mare alle Langhe, dove lo chef svela la sua filosofia ed essenza culinaria fatta di creatività, contaminazione, passione, tecnica e rispetto per la materia prima.

Anche la carta dei vini offre un’ampia scelta di etichette che dal territorio campano si trasferiscono verso i migliori terroir piemontesi, senza trascurare il resto dell’Italia e della vicina Francia. In un’atmosfera moderna e accogliente, dove tradizione del Golfo di Napoli e design contemporaneo si fondono, la sala si affaccia su una suggestiva corte interna, illuminata da grandi volte industriali.

La sapiente accoglienza del Restaurant Manager Fabio Buratti accompagna l’ospite con discreta attenzione in un viaggio del gusto che conquista anche i palati più esigenti.

SNODO dà gusto e sapore alla cornice contemporanea delle OGR Torino. Uno spazio immerso tra arte, tecnologia e gusto che diventa il luogo conviviale per eccellenza.

La nuova gestione Manfredi Fine Hotel Collection dà vita ad un nuovo corso, che rinnova il DNA di quello che non sarà un semplice spazio, ma un contenitore di gusto, eventi, arte, vita e bellezza, oltreché di storie e di persone, con la ricercatezza e lo stile che contraddistingue il gruppo.

SNODO è infatti un’esperienza di tasting all day long: è un viaggio sensoriale che dura tutto il giorno, esplorando le diverse anime e la vocazione internazionale di questo luogo accogliente. Un luogo capace di trasformarsi, a seconda delle diverse ore della giornata: dal pranzo all’incontro di lavoro informale, passando dall’aperitivo open air ed indoor sino al casual o fine dinner.



Raccordo di tutta la struttura è la caffetteria centrale di Pausa Caffè. Uno spazio dominato dall’imponente bancone in legno, per colazioni dolci o salate, un pranzo veloce, aperitivi e cocktail a tema. Il Social Table rappresenta tra tutte, la location più conviviale dell’intera struttura, che si allunga come una banchina ferroviaria nel cuore di Snodo. Un imponente tavolo di 25 metri in legno massiccio che può ospitare fino a 84 coperti, dedicato alla convivialità, al buon cibo, ma anche ad appuntamenti, incontri e chiacchierate. Del ristorante Fine Dining Mammà Isola di Capri abbiamo dato informazioni ad inizio articolo.

La terrazza lounge al piano rialzato di SNODO, con il maestoso bancone in ferro e vetro, si affaccia sulle imponenti volte industriali dello spazio. Il dehor si presenta come un’oasi urbana, un rifugio all’aperto, che durante l’estate trova la sua espressione più autentica. Sotto un cielo stellato, circondati da un’atmosfera rilassata e sofisticata, gli ospiti possono godere di serate indimenticabili, tra cocktail ricercati e ritmi coinvolgenti. La venue è perfetta per eventi e Dj set open air.

Manfredi Fine Hotels Collection – di proprietà dei conti Goffredo e Leonardo Ceglia Manfredi – annovera esclusivi hotel e ristoranti stellati in splendide destinations quali l’Isola di Capri, Roma e Torino, location ideali per vivere un’esperienza unica e rigenerante in assoluta riservatezza, relax e servizi personalizzati.

La Manfredi Fine Hotels Collection rappresenta ad oggi l’unico gruppo alberghiero indipendente ad avere in collection tre ristoranti stellati, a dimostrazione della vocazione alla qualità ed autenticità che il Gruppo continua a perseguire. Una realtà imprenditoriale con radici antiche, che si distingue come brand d’eccellenza nell’arte dell’ospitalità, accoglienza e stile di vita italiani.

ORARI

Mammà Isola di Capri

Mer-Gio-Ven-Sab 12.30-15.00 / 19.30-22.30 / Dom 12.30-15.00

Ristoro

Lun- ven 12.30-15.00

Pausa caffè & Social Table

Lun. 8-24 / Mar. 8-24 / Mer. 8-24* / Gio. 8-24*

Ven. 8-01* / Sab. 9-02* / Dom. 10-22

*se sono programmate serate nel dehor

Pausa Caffè chiude alle ore 23

Dehor

h 19-03 salvo variazioni settimanali

INFO &CONTATTI

Corso Castelfidardo 22, 10128 – TO

www.manfredihotels.com

Redazione Centrale TdG