Canone Occidentale protagonista del nuovo ‘Percorso del Vermouth’ all’Orto Botanico di Torino

Il “Percorso del Vermouth” all’Orto Botanico di Torino è un viaggio affascinante tra storia, botanica e tradizione, immerso in uno degli spazi più colorati e profumati della città. Questo percorso esperienziale permette di scoprire le origini e le specie botaniche che compongono il celebre Vermouth di Torino, un prodotto che rappresenta un pezzo importante della cultura locale.

L’iniziativa, inaugurata venerdì 13 giugno, si inserisce nel contesto di un orto storico – uno tra i più antichi orti scientifici d’Italia – fondato nel 1729 all’interno del Parco del Valentino, che ospita oltre 2.000 specie vegetali provenienti da tutto il mondo con collezioni specializzate in piante medicinali, aromatiche e officinali. luogo di ricerca, conservazione e divulgazione scientifica, l’Orto si distingue per l’alto valore botanico e culturale delle sue collezioni.

Qui, le piante aromatiche e officinali vengono valorizzate attraverso un percorso dedicato alle specie che danno vita al Vermouth, come assenzio, maggiorana, rabarbaro, ginepro, sambuco e origano. È un modo per unire scienza, storia e tradizione in un’unica esperienza sensoriale.

Il progetto è stato curato da esperti come Loic Maurice Mingozzi, Responsabile Tecnico, e Michele Marzella, liquorista, con l’ispirazione dell’esperto di liquoristica Fulvio Piccinino e vede come partner Canone Occidentale, un nuovo Vermouth di Torino Superiore di altissima qualità che rende omaggio alla tradizione locale.

Questo prodotto, realizzato con vino 100% piemontese e erbe coltivate o raccolte localmente, si presenta in tre varianti dedicate a diverse zone di Torino: Porta Palazzo, Piazza delle Erbe e il Parco del Valentino. Ognuna di esse racconta un angolo della città e si presta perfettamente alla mixology moderna, portando avanti la storia di un classico intramontabile: il Vermouth Rosso Canone Occidentale – dedicato a Porta Palazzo – viene realizzato (qualità piuttosto rara) utilizzando un vino rosso, il Langhe DOC Dolcetto; il Vermouth Bianco Canone Occidentale – dedicato a Piazza delle Erbe – è prodotto con vino Piemonte DOC Cortese e il Vermouth Extra Dry Canone Occidentale – dedicato al Parco del Valentino – è prodotto anch’esso con vino Piemonte DOC Cortese. Grazie alla loro grande versatilità, questi Vermouth si affermano come protagonisti della mixology contemporanea, pronti a scrivere un nuovo capitolo di un classico senza tempo.

Il percorso non è solo un viaggio tra piante e spezie, ma anche un omaggio alla lunga tradizione del Vermouth, che affonda le sue radici nel passato greco-romano, attraversa il Medioevo e si afferma nel XVIII secolo, fino a diventare un simbolo riconosciuto a livello internazionale con la certificazione IGP.

Il percorso del Vermouth nella storia:

Periodo Greco-romano – Vini conciati con erbe e spezie, consumati a scopo corroborante e conviviale

Mdioevo – La scuola medica salernitana sperimenta infusi e vini medicamentosi

1600 – Diffusione dei wermutwein: vini all’assenzio, amari e privi di zucchero

1786 – I liquoristi torinesi affinano la ricotta: alcol, zucchero ed erbe la rendono stabile e gradevole

1800 – il Vermouth si industrializza e conquista il mondo

2017 – Il “Vermouth di Torino” ottiene la Certificazione IGP

Da secoli, il vino si unisce alle erbe per diventare medicina, piacere, rituale. Il Vermouth di Torino nasce da questa tradizione millenaria, custodita tra orti botanici e botteghe artigiane. a Torino, nel cuore del Piemonte, prende forma una ricetta equilibrata e raffinata: alcol per l’estrazione, zucchero per la stabilità, botaniche per l’identità. Oggi, il Vermouth di Torino è un simbolo tutelato, sintesi di cultura, gusto e territorio.

Canone Occidentale è un progetto nato a Torino per valorizzare l’identità del Vermouth attraverso un approccio colto, contemporaneo e profondamente radicato nel territorio. frutto della collaborazione tra liquoristi, botanici e designer, il brand si distingue per una ricerca rigorosa sulle materie prime e per una narrazione che intreccia saperi antichi e visione moderna. ogni Vermouth è un omaggio alla città e alle sue piazze, ai suoi mercati, ai suoi giardini: un nuovo classico che affonda le radici nella tradizione e parla con il linguaggio dell’innovazione.

In sintesi, il “Percorso del Vermouth” è un modo innovativo e coinvolgente per conoscere meglio questa eccellenza piemontese, celebrando la biodiversità botanica e la storia di Torino, il tutto in un contesto scientifico e culturale di grande valore. La visita è aperta durante gli orari regolari dell’Orto Botanico, un luogo che unisce ricerca, conservazione e passione per le piante.

Il nuovo percorso dell’Orto Botanico sarà visitabile nei regolari orari di apertura.

Orto Botanico:

Tel. 011 6705980

www.ortobotanico.unito.it/it

Canone Occidentale:

https://canoneoccidentaletorino.it/

