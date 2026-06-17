Cambio ai vertici di Famiglie Storiche e Antica Bottega del Vino

– Redazione Centrale TdG –

Luca Speri raccoglie il testimone da Tommasi alla presidenza dell’Associazione che unisce tredici storiche realtà della Valpolicella

Giacomo Boscaini di Masi è il nuovo Presidente dello storico locale veronese e della nuova sede di Cortina, nel segno della condivisione e della valorizzazione della cultura del vino e del cibo

È tempo di passaggi di consegna in casa Famiglie Storiche e Antica Bottega del Vino. L’Associazione che riunisce tredici tra le più radicate e autorevoli aziende vitivinicole della Valpolicella ha ufficializzato l’elezione di Luca Speri dell’azienda Speri Viticoltori alla sua presidenza, mentre Giacomo Boscaini di Masi Agricola è stato nominato nuovo Presidente della Bottega Vini, storica realtà enogastronomica veronese, fresca della sua nuova apertura a Cortina.

All’interno del CdA di Famiglie Storiche – nata nel 2009 e oggi comprendente Allegrini, Begali, Bertani, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi, Torre D’Orti e Zenato – Luca Speri succede a Pierangelo Tommasi, che dal 2022 ha accompagnato l’Associazione con impegno e visione in un importante tratto del suo percorso rafforzandone la visione identitaria e consolidandone la presenza in Italia e all’estero.

“Assumo la presidenza di Famiglie Storiche con orgoglio, gratitudine e forte senso di responsabilità. Ringrazio Pierangelo Tommasi per la passione e la serietà con cui ha guidato l’associazione in questi anni contribuendo a rafforzarne l’identità e il prestigio. Desidero inoltre ringraziare tutti i membri per la fiducia accordatami. Lavorerò con spirito di condivisione per dare continuità al percorso dell’associazione cercando di valorizzarne la storia nostra e delle nostre prestigiose denominazioni guardando con fiducia al futuro.” ha dichiarato il neo Presidente. Al suo fianco ci saranno come vicepresidenti Maddalena Pasqua di Bisceglie di Musella e Franco Piona di Torre d’Orti, con Pierangelo Tommasi che rimane nel CdA come past president e Armando Castagnedi di Tenuta Sant’Antonio come consigliere.

“Ringrazio tutti i soci e i membri del CdA per il sostegno, la fiducia e lo spirito di collaborazione che hanno caratterizzato questi anni di lavoro condiviso. Insieme abbiamo contribuito a rafforzare il ruolo di Famiglie Storiche come punto di riferimento per la promozione dell’Amarone, accompagnando un percorso importante di evoluzione che ha portato questo grande vino a essere sempre più riconosciuto come fine wine contemporaneo, capace di dialogare con la ristorazione e con i consumatori di oggi. Lascio la presidenza con soddisfazione e con la certezza che il nuovo Presidente saprà proseguire questo cammino con energia, visione e passione, continuando a valorizzare il patrimonio unico che rappresentiamo” le parole del presidente uscente nel passare il testimone.

Antica Bottega del Vino è invece il progetto enogastronomico di proprietà di dieci delle aziende di Famiglie Storiche (Allegrini, Begali, Brigaldara, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi e Zenato), punto di riferimento veronese e internazionale per la cultura dell’ospitalità, che si è fatto conoscere a livello mondiale grazie alla sua prestigiosa carta dei vini.

“Antica Bottega del Vino è molto più di un ristorante: è un luogo simbolo della cultura del vino veronese, un patrimonio storico e umano che racconta la nostra città, il valore dell’accoglienza e i valori condivisi da Famiglie Storiche. Per me, che vivo il mondo del vino non solo come professione ma come autentica passione personale, assumere questo incarico è motivo di grande orgoglio e gratitudine. Raccolgo con rispetto il lavoro svolto finora e i risultati raggiunti, con la consapevolezza della responsabilità che deriva dal guidare una realtà così speciale. Insieme ai soci di Famiglie Storiche, al CdA, alla direzione e a tutto il team continueremo a lavorare con entusiasmo per valorizzare Antica Bottega del Vino, preservandone l’identità, la storia e l’anima, e accompagnandola con equilibrio verso nuove opportunità di crescita.” ha commentato il neo Presidente Giacomo Boscaini.

Il CdA della Bottega sarà poi composto dai vicepresidenti Giordano Begali di Begali e Alberto Zenato di Zenato, mentre Sabrina Tedeschi di Tedeschi rimane all’interno del direttivo come past president. Una squadra che si inserisce in un percorso di continuità, forte di una storia che attraversa i secoli e di un progetto che, negli anni, ha saputo coniugare il rispetto della tradizione con la capacità di rinnovarsi. Grazie al lavoro condiviso tra soci, amministratori, direzione e collaboratori, la Bottega ha consolidato il successo della sede storica di Verona e celebrato a fine 2025 l’apertura del nuovo locale di Cortina d’Ampezzo, traguardi che testimoniano la solidità di un gruppo cresciuto nel tempo senza perdere la propria identità.

“Desidero ringraziare sinceramente Sabrina per questi anni di lavoro condiviso”, dichiara Luca Nicolis, Direttore di Antica Bottega del Vino. “È stato un percorso intenso che ci ha fatto crescere insieme, raggiungendo traguardi importanti. Oggi è arrivato il momento di passare il testimone e auguro alla nuova Presidenza e al nuovo CdA di proseguire questo percorso di crescita, continuando a guardare con ambizione alle opportunità che verranno.” La Presidente uscente Sabrina Tedeschi sottolinea invece il valore del lavoro di squadra che ha caratterizzato il suo mandato: “Ringrazio Luca Nicolis, il team della Bottega, il CdA e i soci per la fiducia e il sostegno ricevuti in questi anni. Abbiamo lavorato sempre con grande entusiasmo e guardando nella stessa direzione. I risultati raggiunti sono il frutto di questo spirito positivo e della capacità di fare squadra, elementi che hanno accompagnato – e continueranno a farlo – ogni passo del nostro percorso.”

Con il rinnovo delle cariche, Famiglie Storiche e Antica Bottega del Vino confermano il proprio impegno nel valorizzare il patrimonio culturale ed enologico della Valpolicella, nel segno della continuità e della visione condivisa. Due realtà unite dalla volontà di promuovere l’eccellenza del territorio, rafforzandone il ruolo di riferimento nel panorama vitivinicolo e dell’ospitalità, in Italia e nel mondo.