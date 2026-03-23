Calimala Milano: un sogno urbano tra specchi, luce e ritmo milanese

Milano non si visita, si assorbe. È un ritmo che entra sotto pelle, una grammatica fatta di estetica, concretezza e visione internazionale. Ed è proprio questa vibrazione che ho ritrovato — quasi amplificata — al Calimala Milano, nel cuore più vivo e creativo di Porta Venezia.

Qui non si ha la sensazione di entrare in un hotel, ma in un’estensione naturale della città. Un urban hotel a pieno titolo, che respira Milano e la restituisce in ogni dettaglio.

L’edificio — un tempo showroom di Jannelli & Volpi — è stato trasformato da Alex Meitlis in uno spazio che dialoga costantemente tra memoria e contemporaneità. Il risultato è un progetto coerente, colto, quasi cinematografico: un vero Total Design Project dove nulla è lasciato al caso.

Le camere mi hanno colpito subito per la loro anima quasi onirica. Si aprono senza maniglia — solo con la tessera — con un gesto che sembra già introdurre a un’altra dimensione (anche se, va detto, le porte sono un po’ pesanti, come a voler proteggere questo piccolo mondo sospeso). Gli specchi sono ovunque: amplificano lo spazio, moltiplicano la luce, creano prospettive inattese. Persino l’ascensore diventa parte di questa esperienza riflessa, accessibile solo tramite key card, come un passaggio riservato.

E poi c’è un dettaglio che, personalmente, mi ha conquistato: i pavimenti. Non semplici superfici, ma quasi elementi artistici, capaci di definire l’identità della stanza tanto quanto gli arredi. Tutto è pensato per chi in camera non ci dorme soltanto, ma ci vive: spazi super arredati, funzionali e intelligenti, ideali anche per professionisti che devono trascorrere molte ore lavorando senza rinunciare all’estetica. Qui design e praticità trovano davvero un equilibrio raro.

Nonostante l’hotel si affacci su una via viva, animata dalla movida milanese, dentro regna un silenzio sorprendente. L’insonorizzazione è quasi perfetta — ed è qui che si capisce davvero cosa significhi essere un urban hotel ben progettato: vivere la città senza subirla.

I bagni meritano un capitolo a parte. Sono, senza esagerare, uno spettacolo. Dettagli curati, pensati con una sensibilità che conquisterà soprattutto chi ama certi rituali quotidiani. Le docce, con vetrate ispirate agli anni ’70, trasformano un gesto semplice in un piccolo momento scenografico. Tutto è studiato per essere bello, ma anche profondamente funzionale.

L’accoglienza è stata all’altezza — anzi, oltre. Dopo un tour dettagliato con il direttore, che mi ha raccontato la filosofia dell’hotel — dalle scelte architettoniche agli affacci sui cortili interni, fino all’uso del legno in chiave contemporanea — ho ricevuto una chiamata direttamente in camera. L’addetta alla reception mi ha guidato passo passo nel funzionamento della stanza, completamente domotizzata. Una cura rara, che fa la differenza. E poi quella piccola coccola che sto notando sempre più spesso negli hotel di nuova generazione: il video di benvenuto sulla TV. Un dettaglio, sì, ma capace di farti sentire davvero atteso.

In fondo, Calimala Milano riesce in qualcosa di raro: non imitare Milano, ma interpretarla. È un luogo da abitare, più che da attraversare. Un punto di osservazione privilegiato su una città che non smette mai di muoversi — e che qui, per un momento, sembra fermarsi nel modo giusto.

Calimala Milano

Via Melzo, 7 – Milano

sito web: calimalamilano.com

Chiara Vannini