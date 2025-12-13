Armagnac Dartigalongue: nuovi assemblaggi e un nuovo habillage

La Maison più antica dell’Armagnac si rinnova dopo 15 anni di ricerca

Dartigalongue, la più storica Maison dell’Armagnac, presenta una nuova identità frutto di oltre quindici anni di studio. Un percorso che parte dal cuore dell’azienda – la cantina – e che si riflette in nuovi assemblaggi, nuove pratiche di affinamento e un design completamente ripensato.

Guidato dal Maître de Chais Ghislain Laffargue e da Benoît Hillion, direttore dell’azienda e sesta generazione della famiglia, il progetto ridefinisce la struttura dei diversi Armagnac, dagli assemblaggi più giovani (4 anni) fino a quelli di 50 anni, con l’obiettivo di valorizzarne al massimo l’evoluzione aromatica.

Più frutta, più intensità, più armonia

Il cambiamento coinvolge anche il lavoro in cantina:

tostature delle botti regolate per esaltare la componente fruttata dei giovani assemblaggi,

nuovi tini destinati a prolungare la maturazione post-assemblaggio e migliorare l’equilibrio,

un grado di maturazione più alto (42% vol.), per un’espressione aromatica più intensa al naso e al palato.

Un nuovo design, fedele alla storia

La bottiglia è stata completamente ridisegnata per riaffermare l’identità della Maison: indipendente, familiare, senza tempo e specialista dell’Armagnac dal 1838.

Le iniziali “HD”, richiamo a Henri Dartigalongue (terza generazione), diventano oggi il nuovo simbolo del marchio. A lui si deve, nel 1920, la registrazione ufficiale “H. Dartigalongue & Fils”, firma tuttora utilizzata.

Anche le annate con meno di 50 anni vengono oggi imbottigliate a 42% vol. e presentate con un design più coerente con il resto della gamma.

NUOVA GAMMA

RESERVE Bas Armagnac

L’era della freschezza

Un blend di acquaviti lungamente invecchiate in botti di rovere, dove le note fruttate delle annate più giovani (mela al forno, prugna) si intrecciano con quelle speziate delle annate più mature. Un Armagnac fresco, pieno e seducente.

Dartigalongue dispone di due tipi di cantina, complementari:

cantina asciutta (al piano superiore): dona vivacità e potenza, con una lenta diminuzione del grado alcolico; cantina umida (su terra battuta): conferisce rotondità e aromi di sottobosco, con una rapida riduzione del tenore alcolico.

XO Bas Armagnac

L’era delle spezie

“Extra Old” rappresenta la firma dello stile Dartigalongue: freschezza ed eleganza. Offre note di frutta candita (ananas, arancia), rovere tostato, spezie e sandalo. Al palato è potente ma mai aggressivo, con una notevole lunghezza.

La regola d’oro dell’assemblaggio:

per ottenere un blend armonioso serve tempo. Per un XO di almeno 12 anni, il periodo di amalgama ideale è di 12 mesi in grandi tini.

HERITAGE Bas Armagnac

Oltre 20 anni – L’era dell’armonia

Composto da annate comprese tra 20 e 30 anni, è il momento della perfetta armonia: rotondo, equilibrato, di consistenza setosa. Il bouquet è ricco, con note di panpepato, liquirizia e zenzero candito.

La parte degli angeli

Ogni anno circa il 3% dell’Armagnac evapora dalle botti: una perdita inevitabile che nutre il celebre fungo nero torula, il quale ricopre tetti e pareti delle cantine. Dopo 10–15 anni di immagazzinamento, la “parte degli angeli” diventa il nostro maggiore “cliente” in volume.

PRESTIGE Bas Armagnac

Oltre 30 anni – L’era della complessità

Iconico assemblaggio della Maison, frutto di un affinamento eccezionalmente lungo (30–50 anni). Qui il rancio nobile si esprime in tutta la sua complessità: noci, frutta secca, legno affumicato. Una palette aromatica profonda, elegante e senza tempo.

Dopo 50 anni: dalla botte alla damigiana

I millesimati maturano in botte per decenni. Quando raggiungono la loro espressione ideale, vengono trasferiti in damigiane di vetro da circa 40 litri, dove l’invecchiamento rallenta nettamente, preservando aromi e freschezza.

Con una perdita media del 3% annuo, dopo mezzo secolo spesso resta solo un quarto del volume iniziale: un concentrato di tempo e di emozioni.

LA STORIA – DATE DA RICORDARE

1838 – Pascal Dartigalongue lascia la proprietà di Saint-Lannes e si stabilisce a Nogaro, fondando l’attività di produzione e commercio di Armagnac.

Anni '50 – '80 – Le generazioni successive sviluppano l'arte dell'invecchiamento e dell'assemblaggio, superando fillossera, guerre mondiali e crisi.

1950–1960 – Pierre Dartigalongue espande la presenza internazionale in USA, Nord Europa e Asia.

1978 – Per il 140° anniversario, Pierre inaugura il Museo di Famiglia, custode delle annate più antiche e di preziosi archivi.

Anni '80 – Pierre passa il testimone ai figli Françoise e Jean-Pierre: lei sviluppa il mercato francese, lui le esportazioni.

2010 – Françoise viene affiancata da Benoît Hillion, nipote acquisito, che collabora alla continuità generazionale.

2019 – Benoît lancia la linea "Renouveau", pensata per la miscelazione e per avvicinare una nuova generazione di appassionati. La moglie, Virginie Hillion-Dartigalongue, lo affianca nella gestione.

