Anteprima di Vinibuoni d’Italia 2025 e premiazione dei TOP 300 a Merano

La 33a edizione del Merano WineFestival sarà nuovamente occasione per la presentazione in anteprima di Vinibuoni d’Italia 2025, la guida edita dal Touring Club Italiano dedicata ai vini autoctoni.

Venerdì 8 novembre, dalle ore 14.00, lo Spazio KIMM di Merano ospiterà il primo appuntamento della nuova edizione, con la presentazione nazionale e la consegna del riconoscimento ai TOP 300, i migliori vini da vitigni autoctoni e spumanti Metodo Classico selezionati durante le Finali nazionali dai curatori nazionali Mario Busso e Alessandro Scorsone, tra i vini che hanno ottenuto la Corona (https://vinibuoni.it/i-vini-della-corona/).

La presentazione di Merano sarà inoltre l’occasione per assegnare, in collaborazione con i partner della guida, alcuni premi speciali. Il premio Michele D’Innella, in collaborazione con Rastal, che quest’anno sarà assegnato a Helmuth Köcher, patron del festival meranese, il Premio Ecofriendly, in collaborazione con Amorim, Verallia e Repower, dedicato alle aziende che si sono messe in evidenza con programmi operativi ispirati alla sostenibilità ambientale, il premio Eticork di Amorim, che premia ogni anno una realtà del mondo del vino protagonista di progetti etico/sociali, il premio Vinovisioni, assegnato al progetto Accademia della Vigna di Weco impresa sociale e infine i premi Enoteca Italia Wine Stars, in collaborazione con Vinòforum.

Alla premiazione seguirà, per gli ospiti della presentazione, un momento di degustazione dei vini premiati, affiancati da alcune eccellenze gastronomiche: Grana Padano Dop, Salumi Levoni e dolci del biscottificio Cradel.

Vinibuoni d’Italia farà il suo esordio in libreria il 22 novembre in una nuova veste grafica ancora più accattivante. La guida, curata da Mario Busso e Alessandro Scorsone, è suddivisa in 23 capitoli territoriali dedicati alle regioni italiane con l’aggiunta delle sezioni sul Brda sloveno e l’Istria croata. Sono più di 35.000 i campioni degustati, 6568 i vini selezionati, 1933 le aziende presentate, il 25% nuove rispetto all’anno scorso. Un viaggio attraverso l’Italia del vino, un percorso che esplora sapori, profumi e storie che ogni vitigno autoctono porta con sé. Il vino racconta la storia e la cultura dell’Italia, il Paese con la maggiore diversità vinicola, ne definisce il territorio e ne disegna il paesaggio, che da nord a sud si dispiega in quella varietà di declinazioni che lo rendono un caleidoscopio di culture, stili, biodiversità di vitigni e di territori unici al mondo.

Una guida lungimirante, nata ventidue anni fa, che valorizza e celebra la diversità e la ricchezza dei vitigni autoctoni italiani, e con esse i loro territori, che diventano oggetto di interesse turistico per il viaggiatore. Ogni vino recensito è il frutto di una passione profonda per la terra e di un impegno costante nella qualità, nel rispetto delle tradizioni e nella sperimentazione consapevole.

Tante le novità per la nuova edizione del 2025: il censimento delle aziende ‘bike friendly’, che offrono servizi dedicati al cicloturismo, segnalate in guida da un’apposita icona, nell’ottica di promuovere un modo sostenibile di vivere i territori del vino. Poi un inserto dedicato ad alcuni chef stellati che interpretano prodotti tipici del territorio. Inoltre, sempre più spazio al mondo spumantistico, con la sezione Perlage Italia, che offre al lettore uno sguardo sulle novità provenienti dal mondo delle bollicine Metodo Classico.

ENOTECA ITALIA

All’interno della Gourmet Arena, dall’8 all’11 novembre, fa il suo esordio anche il tour di Enoteca Italia, il grande banco di degustazione dedicato ai vini selezionati dalla guida, con oltre 150 etichette: uno spaccato dell’eccellenza vitivinicola italiana messa in evidenza nell’edizione 2025 di Vinibuoni d’Italia.

> Vini in degustazione nella Gourmet Arena di Merano: https://vinibuoni.it/cataloghi/merano/

