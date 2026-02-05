Ammura torna a Wine Paris

Ammura, la tenuta etnea di Tommasi Family Estates, torna a Wine Paris per raccontare l’anima più autentica del vulcano e presentare Liuni Etna Rosso DOC 2022 Contrada Alboretto- Chiuse del Signore, accanto alla nuova annata 2023 di Ammura Etna Rosso DOC ed Etna Bianco DOC. Un ritorno che segna un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dell’Etna da parte della famiglia Tommasi, oggi sempre più riconoscibile per la capacità di interpretare territori complessi con uno stile misurato, identitario e contemporaneo.

Nata sulle pendici nord-orientali dell’Etna, nel comune di Linguaglossa, Ammura è espressione di un paesaggio primordiale, dove la forza del vulcano incontra la luce e l’influenza del mare. Un progetto che affonda le radici nella visione di Tommasi Family Estates e nella volontà di dare voce a uno dei terroir più affascinanti d’Italia attraverso un approccio rispettoso, sensibile e rigoroso.

Wine Paris segna il debutto ufficiale di Liuni Etna Rosso DOC 2022 Contrada Alboretto – Chiuse del Signore, una nuova interpretazione che nasce da una singola contrada storica situata sul versante nord-est del vulcano, a 650 metri di altitudine, in uno dei contesti più vocati dell’Etna per il Nerello Mascalese.

Qui i vigneti affondano le radici in suoli lavici di origine antica, ricchi di scheletro e minerali, con sabbie nere e stratificazioni vulcaniche che garantiscono eccellente drenaggio, basse rese e grande precisione espressiva. Le forti escursioni termiche, unite alla costante ventilazione, contribuiscono a preservare freschezza, finezza aromatica e tensione.

«Con Liuni abbiamo voluto raccontare una sfumatura ulteriore dell’Etna, partendo da una singola contrada capace di esprimere con grande chiarezza l’eleganza e la verticalità del Nerello Mascalese – afferma Giancarlo Tommasi, direttore tecnico ed enologo di Tommasi Family Estates – È un vino che nasce dall’ascolto del territorio e che restituisce nel calice l’energia del vulcano in modo diretto e riconoscibile. Oggi l’Etna rappresenta uno dei principali driver del vino italiano sui mercati nazionali ed esteri: un territorio capace di attrarre attenzione, creare valore e posizionarsi con forza grazie a un’identità unica, contemporanea e profondamente legata all’origine».

Ammuira Liuni Etna Rosso doc nasce da Nerello Mascalese in purezza, coltivato a circa 650 metri di altitudine sul versante nord-est del vulcano, nella Contrada Alboreto-Chiuse del Signore. L’annata 2022, equilibrata e particolarmente favorevole, ha permesso una maturazione armoniosa delle uve, dando origine a un Etna Rosso di grande finezza ed energia, caratterizzato da un profilo verticale e stratificato. Il sorso è elegante, dinamico e armonioso, sostenuto da tannini setosi e da un’acidità vibrante che dona slancio e lunga persistenza. La produzione limitata, solo 2.500 bottiglie, ne sottolinea il carattere artigianale e la forte identità territoriale.

Con la presentazione di Liuni, Ammura prosegue il proprio percorso di ricerca e interpretazione del territorio dell’Etna, affiancando alle etichette già esistenti una nuova voce capace di dialogare con il presente rispettando l’anima del luogo. Un racconto che intreccia natura, cultura e visione enologica, portando a Wine Paris una firma sempre più riconoscibile nel panorama dei vini dell’Etna.

Ammura è una cantina fondata agli inizi del XX secolo e di proprietà Tommasi dal 2023; è situata sulle pendici vulcaniche dell’Etna, nel pittoresco comune di Linguaglossa, all’interno del Parco Naturale dell’Etna e a pochi chilometri da Taormina.

Posta a 570 metri di altitudine, la tenuta si estende su 15 ettari vitati, coltivati a Nerello Mascalese e Carricante, destinati alla produzione di Etna Rosso DOC ed Etna Bianco DOC.

I vigneti prosperano in un contesto di straordinaria bellezza, dove la forza del vulcano si unisce alla luce e alla brezza del mare. Il suolo vulcanico, ricco di minerali, conferisce ai vini freschezza, eleganza e profondità, mentre lo scenario naturale è dominato dalla suggestiva Pietracannone, imponente formazione lavica simbolo del territorio.

La moderna cantina dedicata alla vinificazione e all’affinamento riflette la filosofia produttiva di Tommasi Family Estates: precisione tecnica, rispetto del terroir e costante ricerca della qualità.

Ogni bottiglia nasce per esprimere l’anima autentica dell’Etna e la visione di Tommasi, che unisce tradizione e innovazione in un progetto di valore nazionale.

Tommasi rappresenta la storia della Valpolicella e non solo. Con otto tenute vitivinicole in sette regioni – Tommasi in Veneto, Tenuta di Caseo in Lombardia, Casisano a Montalcino e Poggio al Tufo in Maremma Toscana, Masseria Surani in Puglia, Paternoster in Basilicata, un progetto in Umbria ad Orvieto, l’acquisizione di Ammura, tenuta sull’Etna in Sicilia nel 2022 e partnership nel Chianti Classico con La Massa e in Friuli Venezia Giulia , nel Collio con Marco Felluga Russiz Superiore – il gruppo ha l’obiettivo di creare grandi vini, valorizzando ogni singolo territorio.

Completa il quadro il progetto culturale e vitivinicolo De Buris, legato al territorio della Valpolicella Classica, al recupero di Villa De Buris con la produzione dell’Amarone Classico docg Riserva e del Valpolicella Classico Superiore doc.

Quattro generazioni di pionieri, esploratori, precursori e soprattutto visionari, attenti al valore della qualità in ogni fase produttiva, rispettosi dei procedimenti tradizionali ma aperti alla sperimentazione. Con l’esperienza e il sapere unici coltivati e custoditi nel tempo, la Famiglia Tommasi intende valorizzare ogni territorio, legandosi a un percorso di sostenibilità e di ospitalità.

La cura per l’accoglienza si esprime attraverso le strutture di Villa Quaranta Wine Resort C Thermal SPA in Valpolicella, Albergo Mazzanti a Verona e Agriturismo Poggio al Tufo a Pitigliano, Maremma Toscana.

